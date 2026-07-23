NE KADAR ÖDENİYOR?

Doğum borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da şu an için aylık 10 bin 569 lira 60 kuruş. Üst sınır ise bunun 9 katı. İki yıllık doğum borçlanması da 253 bin 670 lira tutuyor.

Doğum hariç diğer borçlanmalarda oran bu yılın başında yurt dışı borçlanmasıyla eşitlendi. Yani yüzde 45 yapıldı. Buna göre diğer borçlanmalarda en düşük ödeme 1 ay için 14 bin 863 lira 50 kuruş, iki yıllık da 356 bin 724 lira tutuyor. Buna göre 1 aylık doğum borçlanmasına, diğerlerine göre 4 bin 293 lira 90 kuruş daha az ödeme yapılıyor. 2 yıllık borçlanmada bu fark yaklaşık 103 bin 54 lirayı buluyor.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Ekonomi