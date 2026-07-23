Anneye doğum borçlanmasıyla erken emeklilik imkanı: İşte şartlar ve güncel tutarlar
Çocuk sahibi olan kadınlar, erken emeklilik için hizmet borçlanması yapabiliyor. Üstelik burada diğer borçlanmalara göre 'oran avantajı' bulunuyor. iki yıllık prim kazanmak için doğum borçlanmasında 103 bin 54 lira daha az ödeme yapılıyor.
Kadınların iş hayatında yer alması, çocuğunu çalışırken büyütebilmesi için pek çok destek veriliyor. Nakdi desteklerin, izin imkanlarının yanı sıra emeklilik için de kolaylıklar sağlanıyor. Doğum borçlanması primleri tamamlamayı kolaylaştırırken, burada diğer borçlanmalara göre oran avantajı bulunuyor. Yani kadınlar; erkeklere ve gurbetçilere göre daha düşük oran üzerinden hizmet borçlanması yapabiliyor. İşte detayları:
KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR?
SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olan kadınların da doğum borçlanması imkanı var. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Ayrıca anneler eğer staj sonrası doğum yapmışlarsa yine borçlanma imkanı var.
HANGİ SÜRELERİ KAPSIYOR, NE KADAR SÜRE İÇİN YAPILIYOR?
Her çocuk için en çok 720 gün, yani iki yıl prim kazanmak mümkün. En çok üç çocuk için bu imkan sunuluyor. Çocuğun doğumundan sonraki iki yıl içinde çalışılmayan süreler borçlanma ile prim hesabına ekleniyor. Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor.
ANNEYE NE SAĞLIYOR?
Kadınlar doğum sonrası çalışmadıkları günlerin primlerini toplu olarak hizmet süresine ekletebiliyor. Böylece üç çocuğu olan bir anne altı yıllık, yani 2160 günlük primi çalışmadan ödeyip emeklilik hesabında kullanabiliyor.
STAJ SONRASI SÜRENİN BORÇLANILMASI NE KAZANDIRIR?
Anneler eğer stajdan sonra doğum yapmışlarsa bunları borçlandıklarında başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar geriye çekiliyor. 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigorta başlangıcı olanlar başlangıcı bu şekilde 8 Eylül 1999 öncesine çekebiliyorsa EYT kapsamına girebiliyor.
DAHA AZ SÜRE BORÇLANMA İMKANI VAR MI?
Çocuk başına en çok iki yıllık süre borçlanılabiliyor. Bir çocuk için 720 gün, üst sınırı gösteriyor. İhtiyaca göre daha az süre de borçlanılabiliyor.
EVLAT EDİNEN DE YAPABİLİR Mİ?
İki yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabiliyor. Ayrıca evlat edinilen çocuğu dünyaya getiren annenin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Örneğin; çocuk bir yaşında evlatlık verilmişse ilk yılı onu dünyaya getiren, ikinci yılı evlat edinen borçlanabilecek.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR NASIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?
1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her dört yıla bir yıl prim ekleniyor, emeklilik yaşı da bir yıl düşüyor. Bu imkandan yararlanılması, kadın sigortalının bu durumunu belgelendirmesi koşuluna bağlı bulunuyor. Anne için 5 yıla kadar erken emeklilik imkanı ortaya çıkıyor.
103 BİN TL'LİK AVANTAJ
|BORÇLANMA
|DOĞUM
|DİĞERLERİ
|FARK
|Günlük
|352,32
|495,45
|143,13
|Aylık
|10.569,60
|14.863,50
|4.293,90
|2 yıllık
|253.670,40
|356.724,00
|103.053,60
NE KADAR ÖDENİYOR?
Doğum borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da şu an için aylık 10 bin 569 lira 60 kuruş. Üst sınır ise bunun 9 katı. İki yıllık doğum borçlanması da 253 bin 670 lira tutuyor.
Doğum hariç diğer borçlanmalarda oran bu yılın başında yurt dışı borçlanmasıyla eşitlendi. Yani yüzde 45 yapıldı. Buna göre diğer borçlanmalarda en düşük ödeme 1 ay için 14 bin 863 lira 50 kuruş, iki yıllık da 356 bin 724 lira tutuyor. Buna göre 1 aylık doğum borçlanmasına, diğerlerine göre 4 bin 293 lira 90 kuruş daha az ödeme yapılıyor. 2 yıllık borçlanmada bu fark yaklaşık 103 bin 54 lirayı buluyor.