CHP’den kopup parti kurdular: Kimi kapandı kimi geri döndü

Böylece Türkiye Değişim Partisi, yaklaşık iki buçuk yıllık siyasi yaşamının ardından CHP'ye katılarak faaliyetini sonlandırdı.

TDP ülke genelinde güçlü bir seçmen ve teşkilat yapısı oluşturamadı. Parti, 2023 genel seçimlerine kendi adı ve amblemiyle katılmadı. Mustafa Sarıgül ise CHP listesinden Erzincan Milletvekili seçildi.

İlerleyen yıllarda yeniden CHP'ye dönen Sarıgül, 2019 yerel seçimleri öncesinde partiden ayrıldı. Sarıgül, Demokratik Sol Partinin Şişli Belediye Başkan adayı oldu ancak seçimi kazanamadı.

Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde CHP Genel Başkanlığı için Deniz Baykal'a rakip olan Sarıgül, 2005'te yapılan olağanüstü kurultayı kaybetti. Kurultayın ardından yaşanan tartışmalar sonucunda CHP'den ihraç edildi.

MUHARREM İNCE'NİN PARTİSİ DÖRT YIL SÜRDÜ

Muharrem İnce, uzun yıllar CHP'de milletvekilliği ve grup başkanvekilliği yaptı. İnce, 2014 ve 2018'de CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip oldu ancak iki kurultayda da seçilemedi.

İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yarıştı. Seçimlerin ardından CHP yönetimini ve seçim gecesi yürütülen iletişim sürecini eleştirdi.

CHP'de genel başkan değişikliği isteyen İnce, olağanüstü kurultayın toplanması için imza kampanyası başlattı. Ancak yeterli imza sayısına ulaşılamadığı için kurultay gerçekleştirilemedi.

İnce'nin CHP yönetimine yönelik parti içi demokrasi, ittifak politikaları ve siyasi çizgi eleştirileri sonraki yıllarda da devam etti.

Muharrem İnce, 4 Eylül 2020'de "Bin Günde Memleket Hareketi"ni başlattı. İnce, 8 Şubat 2021'de CHP'den istifa etti ve 17 Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurdu.

Memleket Partisi, 2023 genel seçimlerinde milletvekili çıkaramadı. Muharrem İnce aynı seçimde cumhurbaşkanı adayı oldu ancak seçime üç gün kala adaylıktan çekildi.

İnce, 24 Haziran 2025'te yeniden CHP'ye katıldı. İnce'nin dönüşünün ardından Memleket Partisi kapatma gündemiyle olağanüstü kurultaya gitti.

Partinin 22 Temmuz 2025'te yapılan kurultayında 277 delege oy kullandı. Delegelerin 220'si partinin kapatılması yönünde, 55'i kapatılmaması yönünde oy verdi; 2 oy geçersiz sayıldı.

Memleket Partisi böylece kuruluşundan yaklaşık dört yıl sonra kendisini feshetme kararı aldı.