Emekliye kazanç takvimi

Yaklaşık 16 milyon emekli için Temmuz kazanç ayı olacak. Haziran'da bayram ikramiyesini alan emeklilerin Temmuz'da da gelirleri artacak. Üstelik kök aylıklara yansıtılacak zammın yanı sıra ek iyileştirme de söz konusu olabilecek. Peki emeklileri bu Temmuz'da neler bekliyor? Hangi ödeme ne zaman emeklilerin hesabına yatırılacak? İşte detayları...

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış, memur emeklilerine ise yüzde 10 zam ve yılın ilk yarısındaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak. Zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 25, memur emeklilerinde yüzde 20 seviyesinde bekleniyor. Ancak kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz tarihlerinde zamlı aylıklarını hesabında görecek.

FARK ÖDENECEK

Memur emeklilerine ise ay içinde zam farkı yatırılacak. Maaşını aylık olarak alan memur emeklilerine her ayın 1'i ile 5'i arasında ödeme yapılıyor. Bu emekliler enflasyon verileri bekleneceği için Temmuz başında aylıklarını zam yansıtılmadan alacak. Zam ile oluşan fark ay içinde açıklanacak. Aynı tarihte maaşını 3 aylık emeklilere de zam farkı verilecek. Bu emeklilere aylık dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı ödenmesi söz konusu olacak.

YASA ÇIKARILACAK

Temmuz'da emeklilere ek iyileştirme konusu da karara bağlanacak. Bu kapsamda taban aylık ödemesinin artırılması ve refah payı verilmesi bekleniyor. Taban aylığın en az 12 bin 500 liraya yükseltilmesi beklenirken, refah payı ile de zam oranlarının artırılması söz konusu olabilecek. Burada memur emeklilerinin zam oranı refah payı ile SSK emeklileriyle eşitlenebileceği gibi, tüm emeklilere refah payı verilerek kök aylıklarında yapılacak artış yükseltilebilecek. Bu konuda kararın verilmesinin ardından düzenleme hızla yasalaştırılacak.



YETİŞMEZSE NE OLACAK?

Eğer ek iyileştirme için düğmeye basılır ve maaş ödeme tarihine kadar yasa çıkarılırsa emekliler hem enflasyona göre belirlenen zam oranının hem ek iyileştirmenin yansıtıldığı maaşını maaş gününde hesabında görecek. Ancak ek iyileştirme aylık ödeme tarihine kadar yetişmezse, emekliler önce enflasyon verilerine göre hesaplanan zamlı maaşlarını alacak. Ek iyileştirmeyle oluşan fark sonradan yatırılacak.



İŞTE ÖNEMLİ TARİHLER

- 1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş ödemesi, ay içinde zam farkı

- 3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak

- 17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

- 25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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