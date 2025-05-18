Ali Koç dernek bastı mı? İki farklı yalanlama geldi

Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u istifaya davet ediyor. (AA)

ALİ KOÇ DERNEK Mİ BASTI?

Sosyal medyada Ali Koç'la ilgili ciddi bir iddia ortay atıldı. Fenerbahçe'ye yakın hesaplarda Ali Koç'un toplanan imzalara sinirlenerek, stadın karşısında bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri dernek binasına gittiği ve burada dernek başkanıyla tartıştığı söylendi.

FENERBAHÇE YALANLADI



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin stadımızın hemen karşısındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne yapmış olduğu ziyaret ile ilgili ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve maksatlıdır. Bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

"KAPIYA KADAR UĞURLADI"

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminden konuya ilişkin bir televizyon kanalına da açıklamalarda bulunuldu.

"Bu olay ya da vaka yaşanmadı. Sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonla itibar suikastine uğramış durumdayız. 'Basma' şeklinde ithamlar kesinlikle doğru değildir."

"Ali Koç, kulüpten çıkınca Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği için 'Buraya bir uğrayalım' dedi ve dernekte üst kata çıkıldı. Orada dernek başkanı Emrah Tünay da vardı. Ali Koç, Emrah beye "Çok genç görünüyorsunuz" dedi ve derneği gezmek istedi. 10-15 dakikalık görüşmenin ardından Emrah Tünay, Ali Koç'u kapıya kadar uğurladı."