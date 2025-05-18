24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı
Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Güvenli liman arayışında olan yatırımcılar gram ve ons altındaki yönü dikkatle takip ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten A Haber canlı yayınında çarpıcı uyarılar geldi. Nisan ayında tarihi zirveleri gören altın fiyatları Mayıs ayıyla birlikte yönünü aşağıya çevirdi. Peki bu düşüşler kalıcı mı, yoksa bir alım fırsatına mı işaret ediyor? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 18.05.2025 12:08