24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı

Alım İçin Son Bir Fırsat Daha Gelebilir

Altın fiyatlarındaki düşüşlerin devam edip etmeyeceği merak konusuyken Memiş yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik bir öngörüde daha bulundu. "Alamadım" diyenler için yeni bir alım fırsatının yolda olduğuna işaret etti.

"Yine kısa vadede son bir dalış, aşağı yönlü, teknik bir düzeltme beklentimiz daha var. Alamadım diye üzülenler mutlaka vardır. Son bir fırsat daha gelecek düşüş yönlü. Orayı tekrar alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Gram altın tarafında yine kısa vadede 4000 lira seviyesinin altında rakamlar bekliyoruz. Ons altın tarafında tekrar 3200 dolar seviyesinin altına sarkmalar bekliyoruz."