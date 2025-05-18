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24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Güvenli liman arayışında olan yatırımcılar gram ve ons altındaki yönü dikkatle takip ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten A Haber canlı yayınında çarpıcı uyarılar geldi. Nisan ayında tarihi zirveleri gören altın fiyatları Mayıs ayıyla birlikte yönünü aşağıya çevirdi. Peki bu düşüşler kalıcı mı, yoksa bir alım fırsatına mı işaret ediyor? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 12:08
24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı

Altın fiyatları Nisan ayında rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısını sevindirirken Mayıs ayı adeta bir düzeltme sürecine sahne oldu. Serbest piyasada gram altın 3968 TL'ye kadar gerilerken, ons altın 3120 dolar seviyesini test etti. Peki altın fiyatları yeniden yükselecek mi? İşte merak edilen açıklamalar.

24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı

İslam Memiş, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Gram altın 4350, ons altın 3500 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ancak Mayıs ayı itibariyle hem jeopolitik gerilim tarafından biraz daha iyimserlik oldu.

24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı

Hem de ticari savaşlarına ilişkin olumlu açıklamalar geldi. Bu da altın fiyatlarında beklediğimiz o düşüşleri, düzeltme hareketlerini gündeme getirdi ve geçtiğimiz haftayı sert bir şekilde düşüşle tamamladı."

24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı

Geçtiğimiz hafta kapanış itibariyle gram altın 4111 TL, ons altın ise 3203 dolar seviyesinden işlem gördü.

24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı

Alım İçin Son Bir Fırsat Daha Gelebilir

Altın fiyatlarındaki düşüşlerin devam edip etmeyeceği merak konusuyken Memiş yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik bir öngörüde daha bulundu. "Alamadım" diyenler için yeni bir alım fırsatının yolda olduğuna işaret etti.

"Yine kısa vadede son bir dalış, aşağı yönlü, teknik bir düzeltme beklentimiz daha var. Alamadım diye üzülenler mutlaka vardır. Son bir fırsat daha gelecek düşüş yönlü. Orayı tekrar alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Gram altın tarafında yine kısa vadede 4000 lira seviyesinin altında rakamlar bekliyoruz. Ons altın tarafında tekrar 3200 dolar seviyesinin altına sarkmalar bekliyoruz."