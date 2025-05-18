Karadeniz’deki 75 milyar metreküplük gaz keşfi ile Türkiye merkez ülke olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları sonucunda 75 milyar metreküplük gazın keşfedildiğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları sonucunda 75 milyar metreküplük gazın keşfedildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, keşif Türkiye'nin ileri teknoloji sondaj gemilerinden Abdülhamid Han tarafından Göktepe-3 kuyusunda yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte yapıldı. Keşfin yapıldığı Göktepe-3 kuyusu, Sakarya Gaz Sahası'nın 69 kilometre batısında, karaya ise 165 kilometre uzaklıkta yer alan Göktepe Sahası'nda bulunuyor.
27 Mart'ta başlayan ve yaklaşık 50 gün süren sondaj, log ve test operasyonları sonucunda 16 Mayıs'ta müjdeli haber verildi. Ekonomik değeri 30 milyar dolar olarak açıklanan keşfin tüm konutların ihtiyacını 3,5 yıl boyunca karşılayacağı hesaplanıyor.
"KARADENİZ KONUSUNDA CİDDİ BİR UZMANLAŞMA SAĞLADIK"
Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, AA muhabirine keşfe ilişkin yaptığı değerlendirmede, Karadeniz'deki potansiyel sahaların ve özellikle Sakarya Gaz Sahası ve çevresinin adım adım sondajlarla araştırıldığını, bu bölgede yeni yapıların test edilerek rezerv potansiyelinin geliştirildiğini ifade etti.
Akyener, keşfin maddi değerine ilişkin, "Doğal gazın metreküpü 15 lira olarak hesaplandığında, tamamı üretilebilir 75 milyar metreküplük hacmin yaklaşık 1,2 trilyon lira yapacağı tahmin edilebilir. Bu da mevcut dolar kuru üzerinden 30 milyar dolarlık ekonomik değer olarak hesaplanabilir." diye konuştu.
Sakarya Gaz Sahası'ndaki farklı yapıların kademeli olarak üretime alınması sürecinin devam ettiğini belirten Akyener, "Bir anda 75 milyar metreküp üretmeyeceğiz. Örneğin yıllık maksimum üretim 6 milyar metreküp olursa, bu hacim yıllara yayılacaktır. Ancak milli petrol şirketimizin bu süreci profesyonel bir şekilde yöneteceğine inanıyorum. Zaten Karadeniz konusunda ciddi bir uzmanlaşma sağladık. Yapılmış tesisler ve mevcut altyapılar, yeni yapıları geliştirmemizi oldukça kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.
GAZ REZERVİ 785 MİLYAR METREKÜPE ÇIKIYOR
Akyener, Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin son keşifle birlikte 785 milyar metreküpe ulaşacağına işaret ederek, "Bu da ülkemiz adına oldukça sevindirici bir gelişme olur. Cari açığımız hala oldukça yüksek. Bu açığın önemli bir kısmını enerji oluşturuyor. Adım adım, biz her yaptığımız keşifle, üretime aldığımız her metreküple enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz." dedi.
Sahada önce deneme seviyesinde değerlendirme yapılacağını ve buna göre geliştirme ve üretim planının uygulamaya alınacağını aktaran Akyener, şöyle devam etti:
"Mesela 10 sene sonra üretime başlanmış olsa ve sahada maksimum seviyeye çıkıldığında yaklaşık 5-6 milyar metreküp civarında bir üretim gerçekleşse, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 60 milyar metreküplük tüketiminin yüzde 7-8'ine karşılık gelen bir hacim elde edilmiş olur. Bu tamamen geliştirme senaryolarına bağlı olarak değişebilir. Buna, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı karar verecektir. Yaptığımız tahminler, elde net veri olmadan yapılan ön değerlendirmeler olarak görülebilir."
TÜRKİYE, GAZ İHRACATINI ARTIRIYOR
Akyener, enerjide yapılan keşiflerin Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu destekleyici rol oynadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Türkiye, artık oyunda elini, kartını büyüttü. Türkiye, hem siyasi anlamda hem askeri anlamda hem de diplomatik anlamda merkez ülke konumuna geldi ve bu konumunu daha da güçlendiriyor ve bunu enerji kartıyla taçlandırıyor. Şu an yapılan bu keşifler, üretimin peyderpey arttırılması, Gabar'da üretimin sürekli arttırılıyor olması, Türkiye'nin sadece yurt içinde değil Somali gibi yurt dışındaki faaliyetlerinde gayret gösteriyor olması, bunların hepsi bizi umutlandıran Türkiye'nin merkez ülke olma hedefini daha da güçlendiren adımlar."
Türkiye'nin son yıllarda doğal gaz ithalatçısı konumundan gaz ihraç eden ülke konumuna doğru ilerlediğinin altını çizen Akyener, "Şu an doğal gaz ihraç eden bir ülkeyiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın son dönemde yaptığı açıklamalara bakarsak, Suriye'ye de doğal gaz ihraç etmeyle alakalı çalışmalar yapıyoruz. Balkan ülkelerine doğal gaz ihraç ediyorduk. Buna, Suriye'yi de ekliyoruz. Diğer taraftan Nahçıvan'a da doğal gaz sevkiyatı devam edecek. İşte bu bağlamda Türkiye doğal gaz ticaretinde de merkez olma pozisyonu güçlendiriyor. Her yapılan keşfi bu anlamda da düşünebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
BERAT ALBAYRAK'IN ÇİZDİĞİ VİZYONLA KEŞİFLER GELDİ
Enerjide bağımsızlığa giden yol, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii ve Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde yaptığı hamlelerle açılmıştı.
Albayrak, hayata geçirilen 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir stratejik vizyon ortaya koydu.
O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirilerek İlk olarak 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alındı.
Bu vizyonla, Türkiye, enerjide bağımsızlık fitilini ateşledi.
Karadeniz'de 710 milyar metreküplük dev doğal gaz keşfi gerçekleştirildi. Son yapılan 75 milyar metreküplük keşif ile rezerv 785 milyara yükseldi.
BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ YAKAN KONUŞMA
Enerjide bağımsızlık ateşi Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu 6 Nisan 2017'de yaptığı o tarihi konuşmayla başladı.
İşte Albayrak'ın o mesajı ve ilerleyen süreçte "Bağımsız enerji" için verdiği mesajlar...
NİSAN 2017- MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI TOPLANTISI
"Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız"
9 HAZİRAN 2017 TPAO BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİ: ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ
"Türkiye olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız"
9 TEMMUZ 2017 PETROL VE DOĞALGAZ FAALİYETLERİNİ DUYURMUŞTU
Berat Albayrak, "Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz faaliyetlerine odaklanmış bulunuyoruz. Akdeniz havzasında ve Karadeniz'de sismik araştırmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor" dedi.
28 TEMMUZ 2017
KENDİ SONDAJ GEMİMİZLE KENDİ MÜHENDİSLERİMİZLE TÜRKİYE OLARAK BİZ KENDİMİZ YAPACAĞIZ
"İnşallah bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle kendi mühendislerimizle Türkiye olarak biz kendimiz yapacağız"
10 AĞUSTOS 2017
"KENDİ HUKUKUMUZA DAYALI BÖLGELERDE DAHA AKTİF OLACAĞIZ"
Berat Albayrak, "Burada ciddi keşifler oluyorsa bizde kendi hukukumuza dayalı bölgelerde daha aktif olacağız" diye konuştu.
12 AĞUSTOS 2017
"DAHA AKTİF BİR ROL ÜSTLENECEĞİZ"
Albayrak, "Tüm bu çerçevede kendi personelimizle daha aktif bir rol üstleneceğiz" dedi.
11 EKİM 2017 8. TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ
TÜRKİYE YENİ DÜNYA DÜZENİNDE ÇOK FARKLI BİR ŞEKİLDE YOL ALIYOR
"Bu yıl bitmeden ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir şekilde yol alıyor"
3 KASIM 2017 - 7. ULUSLARARASI DOĞALGAZ KONGRESİ
"SONDAJ ÇALIŞMALARIMIZI SON SÜRAT DEVAM ETTİRECEK BİR TÜRKİYE PETROL'LERİ VAR"
Berat Albayrak, "Bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız kendi sondaj gemimizle Akdeniz'de artık 2018'de kuyularımızı sondaj çalışmalarımızı son sürat devam ettirecek bir Türkiye Petrol'leri var" dedi.
20 KASIM 2017 - 2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
"AKTİF BİR STRATEJİYİ DEVREYE ALIYORUZ"
Albayrak, "Akdeniz ve Karadeniz'in her birinde ayrı ayrı sondaj çalışmaları yapmak suretiyle petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir stratejiyi devreye alıyoruz" dedi.
14 ARALIK 2017 - 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GÖRÜŞMELERİ
"TÜRK BAYRAĞININ DALGALANDIĞI GEMİLERİMİZLE YELKEN AÇIP DOLAŞACAĞIZ"
Berat Albayrak, "Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımız kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemileriyle hem Akdeniz hem de Karadeniz'de detaylı sismik aramaları yürütüyoruz. Tüm dünyaya buradan sesleniyorum sondaj ve petrol arama faaliyetleri noktasında Türkiye olarak, Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız" ifadelerini kullandı.
31 ARALIK 2017- DEEPSEA METRO-2 ZİYARETİ
"İLK YERLİ SONDAJ GEMİMİZLE 2018'E GİRİYORUZ"
Albayrak, "Sektörünün en büyüğü en son teknolojiye sahip olan ülkemizin ilk yerli sondaj gemimizle 2018'e giriyoruz" açıklamasında bulundu.
31 MAYIS 2018 FATİH SONDAJ GEMİSİNİ AKDENİZ'E UĞURLAMA TÖRENİ
"VARLIĞIMIZ ARTIK DAHA FAZLA HİSSEDİLİR OLACAK"
Albayrak, "Teknolojik altyapı iş güvenliği ekipmanlarıyla dünyanın en üst klasmanındaki gemimizle denizlerdeki varlığımız artık özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de daha fazla hissedilir olacak." ifadelerini kullandı.
20 ŞUBAT 2019: NETİCEYE ULAŞMAK KAÇINILMAZ
O dönem Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Berat Albayrak, "Bu süreç başladıysa yakındır neticeye ulaşmak. Ama bugün ama yarın. Doğru adımları doğru bir sistem içerisinde yerli ve milli duruşla bilimsel olarak da yol haritasıyla neticeye ulaşmak kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.
12 MAYIS 2019 - "TÜRKİYE PETROL VE GAZ NOKTASINDA SEVİNÇLİ VE MUTLU HABERLER DUYACAK"
Albayrak, "Ben buradan net söylüyorum. 2020 yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak" açıklamasında bulundu.
12 AĞUSTOS 2020 - BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ
Albayrak, "Doğu Akdeniz'i birileri uluslararası şirketlere paylaştırırken biz napacağız oturacağız. Sonra ne olacak biz Akdeniz'e ayağımızı suya atamayacak olta atamayacak noktaya geleceğiz. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.
21 AĞUSTOS 2020 BÜYÜK KEŞİF AÇIKLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin heyecanla beklediği müjdeyi Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle açıkladı. Erdoğan 21 Ağustos 2020'de Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu duyurdu. Erdoğan, "Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek." dedi.
Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017 senesinde yeni baştan belirlediğini belirterek, "O dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olan Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez kardeşimiz ekipleriyle birlikte bu politikayı titizlikle ve kararlılıkla uyguladılar. Bu çerçevede derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışlarına girdik. Ardı ardına 3 sondaj gemisini, ülkemiz derin deniz arama filosuna kattık. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk." dedi.
Devam eden süreçde Karadeniz'de yapılan keşiflerle rezerv 785 milyara yükseldi.