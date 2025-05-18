Karadeniz’deki 75 milyar metreküplük gaz keşfi ile Türkiye merkez ülke olacak

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, AA muhabirine keşfe ilişkin yaptığı değerlendirmede, Karadeniz'deki potansiyel sahaların ve özellikle Sakarya Gaz Sahası ve çevresinin adım adım sondajlarla araştırıldığını, bu bölgede yeni yapıların test edilerek rezerv potansiyelinin geliştirildiğini ifade etti.

Akyener, keşfin maddi değerine ilişkin, "Doğal gazın metreküpü 15 lira olarak hesaplandığında, tamamı üretilebilir 75 milyar metreküplük hacmin yaklaşık 1,2 trilyon lira yapacağı tahmin edilebilir. Bu da mevcut dolar kuru üzerinden 30 milyar dolarlık ekonomik değer olarak hesaplanabilir." diye konuştu.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi (AA)

Sakarya Gaz Sahası'ndaki farklı yapıların kademeli olarak üretime alınması sürecinin devam ettiğini belirten Akyener, "Bir anda 75 milyar metreküp üretmeyeceğiz. Örneğin yıllık maksimum üretim 6 milyar metreküp olursa, bu hacim yıllara yayılacaktır. Ancak milli petrol şirketimizin bu süreci profesyonel bir şekilde yöneteceğine inanıyorum. Zaten Karadeniz konusunda ciddi bir uzmanlaşma sağladık. Yapılmış tesisler ve mevcut altyapılar, yeni yapıları geliştirmemizi oldukça kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

GAZ REZERVİ 785 MİLYAR METREKÜPE ÇIKIYOR

Akyener, Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin son keşifle birlikte 785 milyar metreküpe ulaşacağına işaret ederek, "Bu da ülkemiz adına oldukça sevindirici bir gelişme olur. Cari açığımız hala oldukça yüksek. Bu açığın önemli bir kısmını enerji oluşturuyor. Adım adım, biz her yaptığımız keşifle, üretime aldığımız her metreküple enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz." dedi.

Sahada önce deneme seviyesinde değerlendirme yapılacağını ve buna göre geliştirme ve üretim planının uygulamaya alınacağını aktaran Akyener, şöyle devam etti:

"Mesela 10 sene sonra üretime başlanmış olsa ve sahada maksimum seviyeye çıkıldığında yaklaşık 5-6 milyar metreküp civarında bir üretim gerçekleşse, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 60 milyar metreküplük tüketiminin yüzde 7-8'ine karşılık gelen bir hacim elde edilmiş olur. Bu tamamen geliştirme senaryolarına bağlı olarak değişebilir. Buna, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı karar verecektir. Yaptığımız tahminler, elde net veri olmadan yapılan ön değerlendirmeler olarak görülebilir."