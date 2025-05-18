Papa Leo "Birleşik Kilise" hayaliyle göreve başladı! İlk görüşme Zelenskiy ile ilk ziyaret İznik'e... Törene kimler katıldı?

Papa Francis'in ölümünün ardından Papa seçilen ABD'li kardinal Robert Prevost '14. Leo' Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen ayinle resmen görevine başladı.
Kurşun geçirmez "papamobil" yerine açık bir araçla kalabalığı selamlayan Papa, meydanı dolduran binlerce kişiye hitap etti.
Papa 14. Leo, resmen görevine başladı
"BİRLEŞİK KİLİSE" HAYALİ
İlk konuşmasından "birleşik kilise" hayalinden bahsede Papa Leo, "Kardeşlerim, ilk büyük arzumuzun, uzlaşmış bir dünya için bir maya haline gelen, birlik ve beraberliğin bir işareti olan birleşik bir kilise olmasını istiyorum"
dedi.
Papa 14. Leo, resmen görevine başladı
ÖLENE KADAR BU YÜZÜĞÜ TAKACAK
Leo, ölene kadar taşıyacağı papalık yüzüğünü de parmağına taktı. Bu yüzük, Katolik Kilisesi
için derin anlamlar taşıyor.
Papa 14. Leo, resmen görevine başladı
Adını, Hristiyanlık inancına göre ilk papa olan Aziz Petrus'un mesleğinden alıyor.
Papa 14. Leo, resmen görevine başladı
VATİKAN'DA YENİ DÖNEMİN HABERCİSİ...
Papa Leo'nun, Vatikan'ın tarihi Apostolik Saray'ına taşınacağı duyuruldu. 16. yüzyıldan kalma bu yapı, Aziz Petrus Meydanı'na bakan papalık daireleriyle ünlü.
Yaklaşık 10 odadan oluşan daireler; yatak odası, çalışma odası, kütüphane, yemek alanı, mutfak ve özel bir şapeli içeriyor. En son 2013'te Papa XVI. Benedictus tarafından kullanılan bu daireler, Papa Francis'in Santa Marta Konukevi'nde kalmayı tercih etmesiyle boş kalmıştı.
Papa Leo'nun bu geleneğe dönüşü, Vatikan'da yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.