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Papa Leo "Birleşik Kilise" hayaliyle göreve başladı! İlk görüşme Zelenskiy ile ilk ziyaret İznik'e... Törene kimler katıldı?

"İlk ABD'li papa" olma özelliğini taşıyan Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen ayinle göreve başladı. "Birleşik Kilise" hayalinden söz eden Leo, ölene kadar taşıyacağı papalık yüzüğünü de parmağına taktı. Tören Meloni'den Zelenskiy'e liderler geçidine sahne oldu. Papa'nın ilk görüşmesini Zelenskiy'le yapacağı doğrulanırken ilk ziyaretini de Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı kapsamında Bursa İznik'e yapması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 14:46 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 15:12
Papa Leo Birleşik Kilise hayaliyle göreve başladı! İlk görüşme Zelenskiy ile ilk ziyaret İznik’e... Törene kimler katıldı?

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Papa Francis'in ölümünün ardından Papa seçilen ABD'li kardinal Robert Prevost '14. Leo' Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen ayinle resmen görevine başladı.

Kurşun geçirmez "papamobil" yerine açık bir araçla kalabalığı selamlayan Papa, meydanı dolduran binlerce kişiye hitap etti.

Papa Leo "Birleşik Kilise" hayaliyle göreve başladı

Papa 14. Leo, resmen görevine başladıPapa 14. Leo, resmen görevine başladı


"BİRLEŞİK KİLİSE" HAYALİ

İlk konuşmasından "birleşik kilise" hayalinden bahsede Papa Leo, "Kardeşlerim, ilk büyük arzumuzun, uzlaşmış bir dünya için bir maya haline gelen, birlik ve beraberliğin bir işareti olan birleşik bir kilise olmasını istiyorum" dedi.


Papa 14. Leo, resmen görevine başladıPapa 14. Leo, resmen görevine başladı

ÖLENE KADAR BU YÜZÜĞÜ TAKACAK

Leo, ölene kadar taşıyacağı papalık yüzüğünü de parmağına taktı. Bu yüzük, Katolik Kilisesi için derin anlamlar taşıyor.


Papa 14. Leo, resmen görevine başladıPapa 14. Leo, resmen görevine başladı

Adını, Hristiyanlık inancına göre ilk papa olan Aziz Petrus'un mesleğinden alıyor.

Papa 14. Leo, resmen görevine başladıPapa 14. Leo, resmen görevine başladı

VATİKAN'DA YENİ DÖNEMİN HABERCİSİ...

Papa Leo'nun, Vatikan'ın tarihi Apostolik Saray'ına taşınacağı duyuruldu. 16. yüzyıldan kalma bu yapı, Aziz Petrus Meydanı'na bakan papalık daireleriyle ünlü.

Yaklaşık 10 odadan oluşan daireler; yatak odası, çalışma odası, kütüphane, yemek alanı, mutfak ve özel bir şapeli içeriyor. En son 2013'te Papa XVI. Benedictus tarafından kullanılan bu daireler, Papa Francis'in Santa Marta Konukevi'nde kalmayı tercih etmesiyle boş kalmıştı.

Papa Leo'nun bu geleneğe dönüşü, Vatikan'da yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.

Papa 14. Leo, resmen görevine başladıPapa 14. Leo, resmen görevine başladı

ZELENSKİY, MELONİ, MERZ... KİMLER GELDİ?

Öte yandan Vatikan'daki törene Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ve pek çok Avrupa kraliyet ailesi mensubu katıldı.

Papa 14. Leo, resmen görevine başladıPapa 14. Leo, resmen görevine başladı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de aralarında bulunduğu üst düzey konuklar törende yer aldı.

İLK GÖRÜŞME ZELENSKİY İLE

Vatikan, Papa'nın pazar günü öğleden sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile özel bir görüşme yapacağını doğruladı.

Papa 14. Leo, resmen görevine başladıPapa 14. Leo, resmen görevine başladı



İLK ZİYARETİ TÜRKİYE'YE OLABİLİR

Tören sonrası bir gazetecinin, Papa Francis'in Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı için Türkiye'ye gitmeyi planladığını ancak bunu gerçekleştiremeden vefat ettiğini hatırlatması üzerine Papa Leo, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz" yanıtını verdi.

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