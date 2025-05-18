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'Ekosistem'in kilit isimlerinden itirafçı Ertan Yıldız'a İmamoğlu kanadından tehdit! Soruşturma başlatıldı

Yolsuzluktan tutuklanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ‘ekosistem’indeki 5 kilit isimden biri olan Ertan Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olmak istedi. İştirakler kamuya verilen zararı tek tek anlatan Ertan Yıldız’ın cezaevinde Ekrem İmamoğlu tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 16:47
’Ekosistem’in kilit isimlerinden itirafçı Ertan Yıldız’a İmamoğlu kanadından tehdit! Soruşturma başlatıldı

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Edinilen bilgiye göre, Yıldız'ın bu ifadesini geri çekmesi ya da sulandırması için cezaevinde avukatlar aracılığıyla baskı uygulandığı iddia edildi. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın, Yıldız'a "ifadesini savcılık baskısıyla verdiğine dair" önceden hazırlanmış bir metni imzalatmak istedikleri öne sürüldü.

Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu (AA)Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu (AA)

Ancak Yıldız'ın bu girişimi reddetmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüşme kayıtları ile kamera kayıtlarını talep ederek olaya el koydu. Başsavcılık, Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan hakkında tanığı etkilemeye teşebbüs ve adaleti yanıltmaya yönelik girişim iddiasıyla soruşturma başlattı.

Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu (Ekran görüntüsü)Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu (Ekran görüntüsü)

Sabah'ta yer alan habere göre, Adli kaynaklar, bu girişimi "ifade baskısı değil, baskıya direniş" olarak tanımlarken, tanık beyanlarının geçerliliğini zedelemeye dönük bu tür hamlelerin ceza hukukunda açık suç oluşturduğuna dikkat çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (AA)İstanbul Büyükşehir Belediyesi (AA)

Bu gelişme, soruşturmanın yalnızca İBB ihaleleriyle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda yargı süreçlerine yönelik baskı ve yönlendirme iddialarının da artık resmi incelemeye tabi tutulduğunu gösteriyor.

Başsavcılık, ilgili cezaevinden görüşme tutanakları, ziyaret kayıtları ve kamera görüntülerini talep etti. Soruşturma dosyasında, tanığı etkilemeye dönük bu girişimlerin Türk Ceza Kanunu'nun 277. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu (Ekran görüntüsü)Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu (Ekran görüntüsü)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre ise: Söz konusu olayda Ertan Yıldız, kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğine dair ihbarda bulundu. Cezaevi idaresince yapılan tespitler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

TCK 277. MADDE - Yargı Görevini Yapanı Etkileme:

"Bir davada görev yapan hâkim, savcı, tanık veya bilirkişiyi, yaptığı görevden dolayı etkilemek amacıyla bir kimsenin hukuka aykırı olarak tehdit edilmesi, nüfuz kullanılması ya da başka yollarla yönlendirilmesi hâlinde, faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2024/228233 sayılı soruşturmamız da;
Suç örgütü yöneticiliğinden şüpheli konumda bulunan Ertan YILDIZ hakkında 11.05.2025 tarihinde sosyal medya ve basın da çıkan "etkin pişmanlıkta bulunmak için dilekçe verdiği - etkin pişmanlık içerir ifade verdiği " konulu haberler sonrası özellikle son 3 gündür Suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU isimli şüphelinin avukatları olan Kemal POLAT ve Mehmet PEHLİVAN organizesinde şüpheli Ertan YILDIZ ile herhangi bir vekâlet ilişkisi bulunmayan avukatlar aracılığı ile halen tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Cezainfaz kurumunda "söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı " bunun için şahsın ailesi ve kendisinin tehdit edildiği ihbarları ve cezaevi idaresince yapılan tespitler kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanmıştır.
Kamu oyuna duyurulur.

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