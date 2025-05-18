’Ekosistem’in kilit isimlerinden itirafçı Ertan Yıldız’a İmamoğlu kanadından tehdit! Soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, ilgili cezaevinden görüşme tutanakları, ziyaret kayıtları ve kamera görüntülerini talep etti. Soruşturma dosyasında, tanığı etkilemeye dönük bu girişimlerin Türk Ceza Kanunu'nun 277. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu (Ekran görüntüsü)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre ise: Söz konusu olayda Ertan Yıldız, kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğine dair ihbarda bulundu. Cezaevi idaresince yapılan tespitler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

TCK 277. MADDE - Yargı Görevini Yapanı Etkileme:

"Bir davada görev yapan hâkim, savcı, tanık veya bilirkişiyi, yaptığı görevden dolayı etkilemek amacıyla bir kimsenin hukuka aykırı olarak tehdit edilmesi, nüfuz kullanılması ya da başka yollarla yönlendirilmesi hâlinde, faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2024/228233 sayılı soruşturmamız da;

Suç örgütü yöneticiliğinden şüpheli konumda bulunan Ertan YILDIZ hakkında 11.05.2025 tarihinde sosyal medya ve basın da çıkan "etkin pişmanlıkta bulunmak için dilekçe verdiği - etkin pişmanlık içerir ifade verdiği " konulu haberler sonrası özellikle son 3 gündür Suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU isimli şüphelinin avukatları olan Kemal POLAT ve Mehmet PEHLİVAN organizesinde şüpheli Ertan YILDIZ ile herhangi bir vekâlet ilişkisi bulunmayan avukatlar aracılığı ile halen tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Cezainfaz kurumunda "söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı " bunun için şahsın ailesi ve kendisinin tehdit edildiği ihbarları ve cezaevi idaresince yapılan tespitler kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanmıştır.

Kamu oyuna duyurulur.