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İsrail'in Gazze saldırılarında Hamas'ın kilit isimlerinden Yahya Sinvar'ın kardeşi Zekerriya Sinvar öldürüldü!

Katil İsrail, Gazze’de soykırımına devam ediyor. Reuters’a göre katil İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde Hamas’ın kilit isimlerinden Yahya Sinvar’ın kardeşi Zekerriya Sinvar’ı ve 3 çocuğunu şehit etti.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 15:54 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 16:12
İsrail’in Gazze saldırılarında Hamas’ın kilit isimlerinden Yahya Sinvar’ın kardeşi Zekerriya Sinvar öldürüldü!

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü sistematik katliam ve zorla yerinden etme saldırılarında, Filistin direnişinin sembol isimlerinden biri daha şehadete yürüdü.

Yahya Sinvar (Ekran görüntüsü)Yahya Sinvar (Ekran görüntüsü)

Reuters'ın haberine göre, İsrail işgal güçlerinin gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında Hamas'ın lideriYahya Sinvar'ın kardeşi Zekeriyya Sinvar ve üç çocuğu, çadır kampına isabet eden bir füze sonucu hayatını kaybetti.

Yahya Sinvar (AA)Yahya Sinvar (AA)

Zekeriyya Sinvar, sadece Filistin'in işgaline karşı onurlu duruşun bir parçası değil aynı zamanda Gazze'deki bir üniversitede tarih dersleri veren, toplumu direniş hafızasıyla buluşturan bir akademisyendi.

Zekerriya Sinvar (AA)Zekerriya Sinvar (AA)

Onun şehadeti, İsrail'in yalnızca askeri hedefleri değil, aynı zamanda Filistin halkının kültürel, entelektüel ve toplumsal varlığını da yok etmeye çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

"AİLELER NÜFUS KAYITLARINDAN SİLİNİYOR"
Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil ed-Dekran, Reuters'a yaptığı açıklamada, "İsrail bombardımanında en az 100 kişi şehit oldu. Bazı aileler tamamen sivil nüfus kayıtlarından silindi." ifadelerini kullandı.

Saldırılar, özellikle yerinden edilmiş ailelerin yaşadığı çadır kamplarını hedef aldı. Bu kamplardan biri, Zekeriyya Sinvar ve ailesinin yaşadığı bölgeydi.

Zekerriya Sinvar (AA)Zekerriya Sinvar (AA)

SOYKIRIM SALDIRILARINA KARŞI DİRENİŞ: ATEŞKES YERİNE İRADE DAYATMASI

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını "rehineleri kurtarma" bahanesiyle sürdürüyor. Ancak gerçek tablo, Birleşmiş Milletler ve çok sayıda insan hakları örgütüne göre, uluslararası hukukun açık ihlallerini ve sivil halkı hedef alan topyekûn bir yok etme politikasını yansıtıyor.

Hamas, Filistin direnişinin en köklü aktörlerinden biri olarak, bu süreçte ateşkes karşılığında rehineleri serbest bırakabileceğini ifade ederken, İsrail'in savaşı durdurmaya yanaşmaması nedeniyle müzakerelerde ilerleme sağlanamıyor. Reuters'a konuşan Hamas yetkilileri, "İsrail sadece rehineleri istiyor ama savaşı bitirme taahhüdünde bulunmuyor" diyerek işgalci tarafın niyetini ortaya koydu.

Zekerriya Sinvar (Ekran görüntüsü)Zekerriya Sinvar (Ekran görüntüsü)

HASTANELER ÇÖKÜYOR, AÇLIK YAYILIYOR

İsrail'in yardımları engellemesi nedeniyle Gazze'deki hastaneler neredeyse tamamen işlevsiz hale gelmiş durumda. Saldırılarda ağır yaralanan çocuklar, uzuvlarını kaybeden siviller ve tıbbi malzeme yoksunluğu, bölgede tam bir insanlık felaketine yol açıyor. Gazze'de sağlık sistemi çökerken, açlık da yaygınlaşıyor.

Bu tabloya rağmen İsrail, gerçekleştirdiği soykırımın nedeninin Hamas olduğunu öne sürüyor.

Yahya Sinvar (Ekran görüntüsü)Yahya Sinvar (Ekran görüntüsü)

ZEKERİYYA SİNVAR: DİRENİŞİN SESSİZ KAHRAMANI

Şehit edilen Zekeriyya Sinvar, sadece bir akademisyen değil, aynı zamanda direniş hareketinin fikrî temellerine katkı sunan bir kanaat önderiydi.

Youtube'da Filistin'in tarihine değindiği birçok ders videosu da bulunuyor.

Yahya Sinvar (Ekran görüntüsü)Yahya Sinvar (Ekran görüntüsü)

AKSA TUFANI'NIN BEYNİ YAHYA SİNVAR

Kardeşi Yahya Sinvar, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden biri olarak biliniyor. Yahya Sinvar, İsrail'in işgaline karşı 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen Aksa Trufanı Operasyonu'nda rol alan önemli bir isimdi.

Yahya Sinvar, 16 Ekim 2024 günü bir grup eğitim gören İsrailli askerle çatışmasının ardından bulunduğu bina bombalanarak şehit edilmişti.

İsrail'in paylaştığı görüntülerde yaralı olan Sinvar'ın elindeki sopayla İsrail dronuna saldırdığı son anları, direnişin en önemli sembollerinden biri haline geldi.

Zekerriya Sinvar (Ekran görüntüsü)Zekerriya Sinvar (Ekran görüntüsü)

GAZZE YANIYOR, DÜNYA SESSİZ

Reuters'ın geçtiği bilgiye göre, İsrail'in son günlerde yoğunlaştırdığı hava saldırılarında yüzlerce sivil yaşamını yitirdi.

Öldürülenler arasında üç gazeteci ve çok sayıda çocuk da bulunuyor. Buna rağmen uluslararası kamuoyunun büyük bir bölümü sessizliğini koruyor.

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