İsrail’in Gazze saldırılarında Hamas’ın kilit isimlerinden Yahya Sinvar’ın kardeşi Zekerriya Sinvar öldürüldü!

Zekerriya Sinvar (AA)

Onun şehadeti, İsrail'in yalnızca askeri hedefleri değil, aynı zamanda Filistin halkının kültürel, entelektüel ve toplumsal varlığını da yok etmeye çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

"AİLELER NÜFUS KAYITLARINDAN SİLİNİYOR"

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil ed-Dekran, Reuters'a yaptığı açıklamada, "İsrail bombardımanında en az 100 kişi şehit oldu. Bazı aileler tamamen sivil nüfus kayıtlarından silindi." ifadelerini kullandı.

Saldırılar, özellikle yerinden edilmiş ailelerin yaşadığı çadır kamplarını hedef aldı. Bu kamplardan biri, Zekeriyya Sinvar ve ailesinin yaşadığı bölgeydi.