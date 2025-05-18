Antalya’da esrarengiz ölüm! Düden Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 21:07

Tüyler ürperten olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5722 Sokak'tan geçen Düden Çayı'nda meydana geldi. Çayda hareketsiz bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.