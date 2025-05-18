Kütahya’da komşu kavgası kanlı bitti! 2 kardeş vuruldu

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 19:56

Kan donduran olay, Yunusemre Mahallesi Şehit Teğmen Reşat Gökeri Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen İbrahim K. ile Sevim A. sokak üzerinde karşılaştı.

(DHA)

İkili arasındaki tartışmaya Sevim A.'nın kardeşi Hüseyin A. da dahil oldu. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında İbrahim K. belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Sevim A. kalçasından, kardeşi Hüseyin A. ise karnından vurarak yaralandı.