Suriye’de devrimin sembolü Kasiyun Dağı’ndan Türkiye’ye anlamlı teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını duyurması ve bu kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde aldığını söylemesinin ardından Suriye'den Türkiye'ye anlam yüklü bir teşekkür geldi.

KASİYUN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Suriye'nin başkenti Şam'da zaferin simgesi haline gelen Kasiyun Dağı'na "Şükran Türkiye" mesajı yansıtıldı.

Kasiyun Dağı'ndan ʺŞükran Türkiyeʺ mesajı

Kasiyun Dağı'nda Türkiye'nin yanı sıra Katar ve Suudi Arabistan'a da teşekkür mesajı yansıtıldı.

Kasiyun Dağı'ndan Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür mesajı

RİYAD'DA 4'LÜ ZİRVE

Trump Orta Doğu ziyareti kapsamında gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantının ardından Trump ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırdığını duyurdu.

TRUMP: ERDOĞAN İSTEDİ YAPTIRIMLARI KALDIRDIM

Salı akşamı Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını duyuran Trump, Başkan Erdoğan'la konuştuktan sonra bu kararı aldığını söylemişti. Trump dün yaptığı açıklamada da yaptırımları kaldırmadan önce Başkan Erdoğan'la konuştuğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda) ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi. (AA)

BAKAN FİDAN ŞARA'YLA ÇAY İÇMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan devrimin ardından gittiği Şam'da Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kasyun Dağı'ndan Şam manzarasını izlerken birlikte çay içmişti.