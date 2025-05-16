CANLI | Dünyanın gözü İstanbul’da! Türkiye-Ukrayna-Rusya 3’lü zirvesi sona erdi

Dünyanın gözü İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecinde. Rus heyeti ve ABD'den bazı yetkililer müzakere süreci için İstanbul'a geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ise 15 Mayıs Perşembe günü Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat 45 dakika süren görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Zelenskiy, İstanbul'daki Rus heyetinde "karar alıcılar" olmadığını söyledi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerini sürdürecek heyetler Kiev'in de açıklamasıyla netleşti.
Açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, bugün İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz günlerde müzakerelere katılabileceğinin sinyalini veren ABD Başkanı Donald Trump ise "Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında sürüyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı, Fidan'ın başkanlığında devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'ndaki Türk heyetinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da bulunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin başkanlık ettiği Rus heyetinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve yetkililer yer alıyor.
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık ettiği Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi ve yetkililer bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalınan her gün, daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir." dedi.
Fidan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında düzenlenen barış müzakereleri kapsamındaki Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın açılışında hitapta bulundu.
"Güçlü taahhütlerin önümüzde yeni bir fırsat penceresi açtığını görmekten memnuniyet duyuyoruz." diyen Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın barış çağrılarına kulak vermiş olmalarını önemli bulduklarını söyledi.
Fidan, Rusya ve Ukrayna'nın doğrudan görüşmelere başlamaya hazır olmalarının bugünkü kritik aşamayı mümkün kıldığını belirterek, "Takdir edersiniz ki gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır. Yollardan biri bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacak. Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine, kendileri kendi iradeleriyle karar vereceklerdir." diye konuştu.
En başından beri savaşı nasıl sona erdirebilecekleri konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun gayret göstermiştir. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ankara ziyareti, müzakerelerin başlatılması yönünde önemli bir adım olmuştur." dedi.
Fidan, görüşmelere katılan Rus heyetini ağırlamaktan da aynı derecede memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Her iki tarafın temsilcilerini İstanbul'da misafir ediyor olmamız, savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullandı.
"BARIŞ YOLUNDA İLERLEMEK İÇİN BU FIRSATI DEĞERLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"
Fidan, toplantının, Mart 2022'den bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk doğrudan temas niteliği taşıdığına işaret ederek, "Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalınan her gün daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya-Ukrayna Savaşı can almaya devam ederken, ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesinin kritik önem taşıdığını vurgulayan Fidan, "Ateşkesin müzakerelerle eş zamanlı olarak sağlanması yönünde de önümüzde bir fırsat bulunmaktadır. Burada bir hususu bilhassa vurgulamak isterim. Bundan sonraki aşamayı, yapacağımız tercihler ve atacağımız adımlar doğrultusunda hep beraber belirleyeceğiz." diye konuştu.
Fidan, bu görüşmelerin, bir liderler toplantısının temelini oluşturması açısından da oldukça önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Yapıcı bir anlayışla müzakere ederek barışa ulaşmanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz. Şu hususu bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum. Türkiye, savaşı sona erdirme ve barışı sağlama yönündeki çabalarımızla her daim yanınızda olacaktır. Barış için mümkün olan her türlü katkıyı sunmaya da hazırız. Hepinize bir kez daha İstanbul'a hoş geldiniz diyor ve yapılacak teknik müzakerelerde taraflara, sizlere başarılar diliyorum."
TÜRKİYE-RUSYA-UKRAYNA ÜÇLÜ TOPLANTISI
Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, İstanbul'da başladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Rus ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Türk heyetinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da bulunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceği Rus heyetinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve yetkililer yer alıyor.
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceği Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi ve yetkililer bulunuyor.
Türkiye-ABD-Ukrayna zirvesinin ardından İstanbul'da Türkiye-Ukrayna-Rusya görüşmeleri başladı.
PUTİN SÜREKLİ BİLGİ VERİLİYOR
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere İstanbul’daki barış müzakerelerini değerlendirdi.
Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki olası temaslara ilişkin konuşan Peskov, "Putin ve Trump arasındaki temaslar, Ukrayna ile ilgili bir çözüm, ikili ve uluslararası ilişkiler, bölgesel konular bağlamında son derece önemli ancak bunun için dikkatli bir hazırlık gerekiyor." ifadesini kullandı.
İstanbul’daki Rus heyetinin Moskova ile sürekli iletişim halinde olduğuna işaret eden Peskov, "Putin tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor." dedi.
Peskov, İstanbul’daki barış müzakerelerinin önemini vurgulayarak, "Doğal olarak artık tüm gözler İstanbul'daki müzakerelerin nasıl geliştiğini izliyor. Yakın zamanda doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlayacağını umuyoruz. Şimdilik söyleyecek bir şey yok, görüşmelerin başlamasını bekleyelim." diye konuştu.
İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Bir saat süren toplantıda, Türk heyetinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg hazır bulundu.
Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi dün imzalamıştı.
İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı başladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer alıyor.
Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer alıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi dün imzalamıştı.
Aynı yerde gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ise 12.30'da başlaması planlanıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İstanbul'a geldi.
RUBİO'YA GÖRE UKRAYNA'DA BARIŞ, TRUMP'IN PUTİN'LE DOĞRUDAN TEMASA GEÇMESİNE BAĞLI
Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunduğu sırada Amerikan Fox News kanalına, Rusya-Ukrayna, İran nükleer müzakereleri ve Avrupa güvenlik gibi gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna'da barışın sağlanması adına daha önce de görüşmeler yapıldığını, müzakerelerde bulunulduğunu aktaran Rubio, ateşkes ve kalıcı barışa giden yolun Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan temas kurmasından geçtiğini belirtti.
Rubio, "Başkan Trump, Putin'le masaya oturup bu konuyu görüşene kadar hiçbir şey olmayacak." dedi.
Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı ile Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı bugün İstanbul'da düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı saat 10.45'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.
Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı da 12.30'da aynı yerde gerçekleştirilecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Türkiye, Rusya ve ABD'li yetkililer ile görüşmek için oluşturulan heyete Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık edecek.
Heyette şu isimler yer alacak:
"Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Oleksii Shevchenko, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Yevhenii Shynkarev, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Merkez Hukuk Dairesi Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkanı Oleksii Malovatskyi, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğünün Kıdemli Subayı Oleksandr Sherikhov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Destek Birimi Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz."
Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna heyetinin Rus heyeti ile görüşmesinin önünde engel olan, 4 Nisan 2022 tarihli "Ukrayna heyetinin Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma taslağı hazırlanması ve koordinasyonuna ilişkin Rusya ile görüşmelere katılması" konusundaki kararnameyi iptal etti.
Rus heyetine de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceği açıklanmıştı.
Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.
Heyetin uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Rusya Devlet Başkanlığı İnsani alanda Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri İkinci Daire Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de temaslarına devam ediyor. Trump, Orta Doğu turunun ardından seyahat planlarında değişiklik olabileceğini belirterek, bazı liderlerden aldığı telefonlar nedeniyle güzergahın henüz netleşmediği sinyalini verdi. Trump, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum" dedi.
Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak olan müzakerelere katılabileceği sinyalini vermişti.
Medinskiy, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Rus heyetinin Rusya Devlet Başkanı Putin’in talimatıyla Ukrayna ile ön koşulsuz, doğrudan ikili görüşmeler yürütmek üzere İstanbul’a geldiğini belirten Medinskiy, “Bugün Türk Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan) ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, tutumumuzu detaylı bir şekilde anlattık." dedi.
16 Mayıs sabah saat 10’dan itibaren Ukrayna tarafının görüşmeye gelmesini bekleyeceklerini kaydeden Medinskiy, “Biz çalışmaya hazırız.” şeklinde konuştu.
Dolmabahçe’de Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus heyeti arasındaki görüşme sona erdi.
İstanbul barış müzakereleri hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmeye ilişkin şu detayları paylaştı:
Yarın;
⬛️ Bakan Fidan, Dışişleri Bakanı Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti, Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti İstanbul’da olacak.
⬛️ Farklı formatlarda bir dizi görüşme daha yapılacak.
⬛️ ABD-Ukrayna-Türkiye ve Rusya-Ukrayna-Türkiye şeklinde üçlü görüşmeler yapılması gündemde.
⬛️ Dörtlü (ABD, Rusya, Ukrayna, Türkiye) formatta bir görüşme olup olmayacağı ise kesinleşmedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi.
İşte ilk kareler...
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rubio başkanlığındaki ABD, Umerov başkanlığındaki Ukrayna ve Medinskiy başkanlığındaki Rusya heyetleri İstanbul'da bulunacak.
Ayrıca kaynaklar, bu akşam Fidan ile Medinskiy başkanlığındaki heyet arasında planlanan görüşmenin de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladığını bildirdi.
Dışişleri Sözcüsü: Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bu akşam görüşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'den ayrıldı.
Ukraynalı diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'den ayrılan Zelenskiy, yarın Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'nin yapılacağı Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile müzakerelerde uzun vadeli barışı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Heyetimiz yapıcı çalışmalar yapma, olası çözüm yollarını ve ortak noktaları bulma niyetinde." dedi.
Medinskiy, İstanbul’daki Rusya Başkonsolosluğu binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dün Ukrayna ile müzakerelere katılacak heyetin hazırlık sürecine dair toplantı yaptığına dikkati çeken Medinskiy, toplantıda müzakerelerdeki pozisyonun belirlendiğini kaydetti.
Heyet başkanı Medinskiy, şunları kaydetti:
"Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz. Heyetimiz Devlet Başkanının kararnamesiyle onaylandı ve müzakereleri sürdürme konusunda tam yetkinliğe sahip. Heyetimiz yapıcı çalışmalar yapma, olası çözüm yollarını ve ortak noktaları bulma niyetinde. Ukrayna ile doğrudan müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak, er ya da geç uzun vadeli barışı sağlamak."
Rus heyeti saat 20.15'te Dolmabahçe'de olmak üzere yola çıktı.
Rusya’nın İstanbul barış müzakerelerindeki heyet başkanı Medinskiy: "Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz. Ukrayna ile müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak uzun vadeli barışı sağlamak."
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in saat 17.30'da İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda açıklama yapılacağını öğrenildi.
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin barış görüşmeleri kapsamında, İstanbul'da bir araya gelmeleri bekleniyor. Basın mensuplarının Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki bekleyişi sürerken, gazetecilere açıklamaya yapan konsolosluk yetkilisi Andrian Andrianov, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda saat 17.30'da açıklama yapılacağını söyledi. Açıklamayı heyete başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin yapacağı öğrenildi.
Zelenskiy, Ankara'da yaptığı basın açıklamasında "Heyetimizi yarın İstanbul'a yollayacağız" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'a gelip gelmeyeceği hakkında konuşan Zelenskiy, "Benimle iletişime geçen olmadı" dedi.
Zelenskiy'nin açıklamalarından satır başları:
Rusya, düşük seviyede temsil edilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Trump'a saygımızdan dolayı heyetimizi İstanbul'a göndereceğiz.
Görüşme teklifi Putin'den geldi ama Rusya, düşük profilli bir heyetle bu görüşmeye katılıyor. Yine de heyetimiz, ateşkes konusunda ilk adımın atılması için toplantılara katılacak.
Rusya, savaşı bitirmek istemiyor. Rus heyetinde yer alan isimler, bunu gösteriyor.
Rusya, düşük profilli bir heyetle katıldığı için benim heyetimin de herhangi bir anlaşma yapma yetkisi olmayacak.
Barış için atılacak en küçük bir adımı bile pas geçmeyeceğiz. Yapıcı olacağız ama benim ya da Genelkurmay Başkanı'mın toplantıda olmasına gerek yok. Putin gelmedi.
Putin, direkt görüşmelere hazır olduğunu söylemişti ve ben "Tamam geliyoruz" dedim ve belirtilen tarihte geldim. Bence bütün taraflar, müzakerelere hazır olduğunu teyit etmeli.
Tam ve koşulsuz ateşkes yapılmalıdır. Eğer bunu müzakere etmeye hazırsak, liderler düzeyinde görüşmeliyiz. Ben buradayım ve görüşmelere hazırım.
Biz hızlı bir şekilde barışa ulaşmak istiyoruz. Ancak Rusya karar almaya hazır değil. Çünkü Rusya, savaşı bitirmek istemiyor.
Bu, Rusya'ya yapılan baskının yetersiz olduğunu gösteriyor. Ortaklarımızdan Rusya'yı müzakere masasına oturmaya teşvik edecek ağır yaptırımlar uygulamalarını bekliyoruz.
Savunma Bakanı'mız toplantıda yer alacak. Onlardan daha ciddi bir katılım sergiliyoruz. Çünkü ilerleyen dönemlerde hiç kimsenin Ukrayna anlaşmaya yanaşmadı dememeli.
Putin, barış istiyorsa görüşmeliyiz. Putin'e sesleniyorum: Hadi gelin, görüşelim. Biz, dünyayı gezip müzakere edecek Rus arayamayız. Putin, İstanbul'a gelmiyorsa ben Ankara'dayım. Buraya gelmeli.
Rusya'nın bu tutumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan ciddi bir saygısızlıktır.
Kırım, Ukrayna'nındır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her görüşmemizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Kırım'daki işgali kabul etmeyeceklerini söylüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum.
İşgal altındaki topraklarımızın Rusya'ya ait olduğunu hiçbir şekilde tanımayacağız. Hiçbir müzakerede Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğiz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği, 2 saat 45 dakika sürdü.
Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Katar’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmediği sürece "hiçbir şey olmayacağını" söyledi.
Trump "Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Ve açıkçası o gitmeyecekti. O gidecekti ama benim gideceğimi düşünüyordu. Ben orada olmazsam o da gitmeyecekti ve siz beğenin ya da beğenmeyin, o ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olacağına inanmıyorum. Ama bunu çözmemiz gerekecek çünkü çok fazla insan ölüyor.” şeklinde konuştu.
Trump, Ukrayna ile üst düzey görüşmeler için perşembe günü Türkiye'ye gönderilen Rus heyetinde Putin'in olmamasının kendisini hayal kırıklığına uğratmadığını belirterek "Hiçbir şeyden hayal kırıklığına uğramadım." Ve sözlerine şu şekilde devam etti:
Hayal kırıklığına uğramadım. Neden uğrayayım ki? Biz az önce 4 trilyon dolar aldık ve sen bir delegasyondan mı hayal kırıklığına uğradın? Bir delegasyon hakkında hiçbir şey bilmiyorum, kontrol bile etmedim.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmenin ertelenmediğini bildirdi. ABD heyetinin de İstanbul'a geldiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, saatlendirilmiş bir görüşmenin henüz olmadığı bu bakımdan bir ertelemenin söz konusu olmadığı bildirildi.
Teknik düzeydeki bir Rus heyeti ile bazı ABD’li yetkililerin de İstanbul’da olduğu ifade edildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, birazdan Başkan Erdoğan ile Ankara’da görüşeceği belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin ev sahipliğindeki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine atıf yaparak "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Zelenskiy, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.
Görüşmeleri organize etmesinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Zekenskiy, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, doğrudan müzakerelerin yapılması için toplantı organize etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.
Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için doğrudan müzakerelerin yapılması yönünde "sinyal alınca" Ukrayna tarafı olarak bunu hemen onayladıklarını anlatan Zelenskiy, bu sebeple bugün Ankara'ya geldiklerini kaydetti.
Zelenskiy, "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız." ifadesini kullanarak şöyle devam etti:
"Biz, ABD tarafıyla da bağlantıdayız. Onların da üst düzeyde Türkiye'de olacaklarını düşünüyorum."
Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenskiy, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Barış müzakerelerinin gerçekleştirileceği Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin önünde polis özel harekat ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Katar ziyaretine devam eden ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelip gelmeyeceğiyle ilgili kafaları karıştıran açıklamalarda bulundu.
Trump, "Uygun görülmesi halinde Ukrayna-Rusya görüşmeleri için Cuma günü Türkiye'ye gidebilirim" dedi.
Dakikalar sonrası bir açıklama daha yapan Trump, "Gitmeyi düşünüyordum ancak bugün ve yarın programım var. Umarım ki Rusya ve Ukrayna bir şeyler yapabilir, bu durmalı." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "(ABD Başkanı Donald Trump) Savaşların sona ermesini istiyor. Rusya ve Ukrayna ile bunu umuyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz ancak ilerleme görmek istiyoruz." dedi.
Rubio, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe başlarken basın mensuplarına konuştu.
Bugünkü toplantının önemli olduğuna işaret eden Rubio, NATO'da "hiçbir zayıf halka olmaması" için çalışmaya devam edeceklerine dikkati çekti. Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın akıllardaki en büyük mesele olduğunu söyledi.
"ABD Başkanı, savaşın sona ermesini istediğini açıkça belirtti." diye konuşan Rubio, Trump'ın savaşın sona ermesini ve kalıcı barışı sağlayacak her türlü mekanizmaya hazır olduğunu bildirdi.
Rubio, NATO'nun amacının savaşları önlemek olduğunu dile getirerek, "(Trump) Savaşların sona ermesini istiyor ve Rusya ve Ukrayna ile bunu umuyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz ancak ilerleme görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Rusya ve Ukrayna konusunda "askeri bir çözüm olmadığını, diplomatik çözüm gerektiğini" vurgulayan Rubio, şöyle devam etti:
"(Trump) Savaşlar, terörizm gibi ve bunlardan kaynaklanan istikrarsızlığa karşı çıkıyor. Bu nedenle Suriye konusunda böyle bir karar aldı ve oradaki yetkililerin, bu fırsatı ülkeyi yeniden inşa etmek ve bir istikrarsızlık kaynağı olmaktan çıkarıp istikrar kaynağı haline getirmek için kullanacaklarını umuyoruz."
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın müzakereler aracılığıyla sona ermesi ve gelecekte savaşların önlenmesi için atılacak adımları bulabilmeyi temenni ettiklerini anlatan Rubio, "Umarım yakında burada bir gelişme kaydedilir." ifadesini kullandı.
Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşmesi beklenen Ukrayna-Rusya müzakere heyeti arasındaki görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.
Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Ukrayna-Rusya müzakere heyeti arasında görüşme gerçekleşecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan heyette, Putin'in ismi yer almazken, Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek. Müzakere heyeti arasındaki görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları akın etti. Öte yandan, polis ekipleri güvenlik amacıyla basın mensuplarını Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin önünden uzaklaştırıldı.
İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye’ye ulaştığı bildirildi.
SAAT 10'DA BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Rus haber ajansı Tass, isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde, Ukrayna ile müzakere edecek Rus heyetinin İstanbul'a ulaştığı ve müzakerelerin TSİ 10.00'da Dolmabahçe'de başlamasının beklendiği belirtildi.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Telegram hesabından müzakerelere dair yaptığı açıklamada, "Ruslar, Türkiye'deki görüşmelerin Moskova saatiyle 10.00'da başlayacağını yayıyor ve bu, bir yalan. Bu zaman planlanmadı. Rusların müzakereleri manipüle etmek istemesi mümkün." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.
Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.
Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.
Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.
Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." dedi.
Rutte, "Ukrayna'nın ateşkes ve acil müzakerelere hazır olduğu çok net. Bu, kesinlikle açık. Top artık açıkça Rus sahasında. Ne yaptıklarını, neden burada olduklarını veya olmadıklarını açıklamalılar." diye konuştu.
Ukrayna ile Rusya arasındaki iletişim kopukluğunu ABD Başkanı Donald Trump'ın onardığını kaydeden Rutte, "(İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakereleri) Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye, tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." ifadesini kullandı.
Rutte, Türkiye'nin müzakereler için ciddi bir ortam olarak görüldüğünü vurgulayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın müzakereleri olumlu sonuçlandırabileceğini vurguladı.
Başkan Erdoğan saatler 13:00'ı gösterdiğinde Cumhubaşkanlığı Külliyesi'nde Zelenskiy'i ağırlayacak. İki lider başlangıçta ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Saatler 14:00'ı gösterdiğinde iki ülke liderleri heyetler arası bir görüşmeye katılacak.
Bugünkü görüşmede Rusya- Ukrayna müzakereleri, esir takası, enerji alanındaki denge politikası, tahıl koridoru masaya yatırılacak..
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.
Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.
ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.
Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi.
Türkiye tarafları 29 Mart 2022’de de İstanbul’da buluşturdu.
İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken, İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.
Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek, dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.
Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.
Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapan Antalya'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Sybiha, X sosyal medya platformundan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldiğini bildirdi.
"Atılacak adımların mantığını detaylı şekilde ele aldık ve yaklaşımlarımızı paylaştık." ifadesini kullanan Sybiha, ABD'ye barış müzakerelerine yönelik katılımı için teşekkür ettiğini aktardı.
Sybiha, ABD ile işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını kaydederek "Rusya'nın, Ukrayna'nın yapıcı adımlarına karşılık vermesi kritik önemde. Şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Moskova, barışı reddetmenin bir bedeli olduğunu anlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Ukrayna'yı, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak temsil edecek.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu.
Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.
ABD'li bir yetkili, Donald Trump'ın Türkiye'deki Ukrayna-Rusya görüşmelerine katılmayacağını açıkladı.
Bununla birlikte, Steve Witkoff ve Marco Rubio'nun 16 Mayıs'ta İstanbul'a varmalası bekleniyor.
Rusya, yarın İstanbul'daki Ukrayna görüşmesine katılacak müzakere heyetinde yer alacak isimleri yayınladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafından onaylanan heyette, Putin'in ismi yer almadı. Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek.
Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ile 4 uzman isim yer alıyor.
Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakereleri hakkındaki soruya yanıt veren Fidan, "Şu anda inanılmaz derecede yoğun bir diplomasi trafiği var." dedi.
"FORMAT KESİNLEŞMEDİ"
Fidan, "Birçok taraf birbiriyle görüşme halinde. Yarın İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeler var. Belli olan heyetler var, belli olmakta olan heyetler var. Hala kesin format netleşmiş değil." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin başından beri Ukrayna'daki savaşın bitmesi yönünde çabalar harcadığını hatırlatan Fidan, öte yandan Türkiye'nin Gazze, Afrika ve bölgedeki savaşların ve tüm gerginliklerin bitmesini, daimi ve kalıcı barışın gelmesini istediğini vurguladı.
"GELDİĞİMİZ NOKTA İTİBARIYLA BİRAZ DAHA UMUTLUYUM"
İstanbul’da yapılacak müzakerelere değinen Fidan, "Amerikan heyeti İstanbul'a geliyor, Rus heyeti İstanbul'a gelecek. Ukrayna Dışişleri Bakanı (Andrii Sybiha) ile bugün sizinle yapacağım görüşmeden sonra tekrar bir araya geleceğim. Yoğun bir trafik var." ifadelerini kullandı.
Fidan, halihazırda tarafların pozisyonlarını uyumlaştırmaya çalıştığını belirterek "Bunu da anlayışla karşılıyoruz açıkçası. Çünkü herkesin kendi tabanı var, koruması gereken ama bizim için önemli olan stratejik hedef, ateşkesin bir an önce olması ve sistemli barış müzakerelerine başlanması. Bu bölgemiz için çok elzem bir husus." diye konuştu.
Müzakerelerden umutlu olup olmadıklarının sorulması üzerine Fidan, şunları kaydetti:
Ben geldiğimiz nokta itibarıyla biraz daha umutluyum. 'Ben bu savaşı durdurmak istiyorum' niyeti önemli ama modaliteler var ve güven tesis edilmesi gerekiyor. İki tarafı yalnız bıraktığınız zaman güven tesisi biraz zor. Onun için kredisi yüksek, güvenilebilir aktörlerin devrede olması gerekiyor. Türkiye de bu aktörlerden şüphesiz başta gelenlerinden biri.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine ilişkin, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin orada olmamı istiyor ve bu, bir olasılık." ifadesini kullandı.
Orta Doğu ziyareti kapsamında Katar'a doğru yola çıkan Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da basına açıklamalarda bulundu.
Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin "Putin orada olmamı istiyor. Bu, bir olasılık." dedi.
Başkan Trump, "Ben orada olmazsam (Putin) orada olur mu, bilmiyorum." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump: Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşecek ateşkes görüşmelerine katılacak.
Zelenskiy: Perşembe Başkan Erdoğan'la görüşeceğim Trump'ı İstanbul'a davet ettik
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İstanbul’da yapılması planlanan Ukrayna müzakerelerinde odak noktasının, çatışmaların güvenilir ve kalıcı bir biçimde nasıl sona erdirilebileceği olacağını ifade etti.
Ryabkov, Moskova’nın ciddi ve anlamlı bir diyaloğa hazır olduğu mesajını verirken, Ukrayna’daki savaş bağlamında sahadaki mevcut durumun, Rusya’ya katılan yeni topraklar da dahil, kabul edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Ayrıca Ryabkov, Kiev yönetiminin anlaşma yapabilme kapasitesinin zayıf olmasının, müzakere sürecinin önündeki başlıca engellerden biri olduğunu dile getirdi.
CNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılsın ya da katılmasın, Başkanın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İstanbul'da olmayı planlıyor.
CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili,15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında konuştu.
Trump'ın katılma olasılığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde büyük bir baskı yarattığını belirten yetkili, "Trump’ın görüşmelere katılma kararı, büyük ölçüde Rusya Devlet Başkanı Putin’in katılımına bağlı." ifadelerini kullandı.
"Şu anda her şey çok dinamik." diyen yetkili, perşembe günkü müzakerenin nasıl sonuçlanacağı konusunda kimsenin bir fikri olmadığını kaydetti.
Yetkili, "Trump katılsa da katılmasa da ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff görüşmeler için İstanbul'da olmayı planlıyor." dedi.
Ayrıca yetkiliye göre, Trump'ın ekibi, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda yapılacak görüşmeleri gözlemlemeyi planlıyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.
ABD Başkanı Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.
Kiev yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’da yapılması planlanan görüşmelere katılmaması halinde, bunun Moskova’nın savaşı sona erdirmeye yönelik bir irade taşımadığının açık bir göstergesi olacağını belirtti. Ukraynalı yetkililer, Kremlin’in müzakere teklifine rağmen hâlâ bir ateşkesin sağlanamadığına dikkat çekerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Putin arasında yüz yüze gerçekleşecek bir görüşmenin anlaşmaya varılması açısından “son şans” olduğunu vurguladı.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak’ın, “Eğer Vladimir Putin Türkiye’ye gelmeyi reddederse, bu, Rusya’nın savaşı bitirme niyetinde olmadığının ve herhangi bir müzakereye hazır ya da istekli bulunmadığının kesin kanıtı olacaktır” ifadelerine yer verildi. Kremlin ise, Rus heyetinin İstanbul’daki görüşmelere yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtmekle birlikte, konuya dair ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelere yönelik hazırlıklarına devam ettiğini açıkladı.
Gazetecilerin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’daki müzakere teklifine ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, yalnızca hazırlık sürecinin sürdüğünü belirtmekle yetindi ve Kremlin’in bu konuda başka bir açıklama yapmayacağını ifade etti.
Ayrıca Peskov, İstanbul’daki görüşmelerde Moskova’yı kimin temsil edeceğine dair kararın, Devlet Başkanı Putin tarafından uygun görüldüğünde açıklanacağını vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazar günü Vladimir Putin'i Perşembe günü İstanbul'da kendisiyle görüşmeye çağırdı, ancak Kremlin lideri henüz bir yanıt vermedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus tarafından Türkiye'ye kimin seyahat edeceğine dair bilgi vermeyi reddetti. Peskov, "Genel olarak, uzun vadeli barışçıl bir çözüme ulaşmanın yollarını ciddi şekilde aramaya kararlıyız. Hepsi bu." şeklinde konuştu.