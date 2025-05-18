İstanbul Dolmabahçe’deki barış zirvesinin perde arkası! Ukrayna-Rusya savaşında bundan sonra ne olacak? Türk diplomasisinin kritik önemi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için ilk günden itibaren yoğun çaba gösteren Türkiye, etkili diplomasi trafiğiyle geçen haftanın kilit ülkesi oldu. İstanbul'da Cuma günü Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde iki taraf arasındaki görüş ayrılıkları somut netice çıkmasını neredeyse imkansız görülüyordu. Taraflar "Barışı isteyen taraf biziz, oyunbozan karşı taraf" mesajı vermek üzere müzakerelerin formatı, yöntemi, katılım düzeyi gibi konularda farklı düşünüyordu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın taraflara yapıcı telkinlerinin yanında ABD'nin de taraflara yaptığı "Erdoğan'ın çabalarına saygısızlık mesajı verecek bir durum olmamalı" uyarısı her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi, ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması ve tekrar bir araya gelmek konusunda anlaşılmasını mümkün kıldı. Görüşmeler süresince Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın masadan hiç kalkmayarak tıkanma anlarında yapıcı müdahalelerde bulundu.

BARIŞ DİLİ

2022'de Türkiye'de gerçekleştirilen müzakerelerde Rus tarafının Rusça konuşulması konusundaki ısrarı ve Ukrayna'nın bunu kabul etmediği basına yansımıştı. Cuma günü gerçekleşen toplantıya iki taraf da tercümanıyla geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bakan Fidan yer yer İngilizce ve Türkçe müdahalelerde bulundu, zaman zaman da müzakere masasında İngilizce konuşuldu. Ukrayna heyet Başkanı Omerov'un çok iyi Türkçe konuşabildiği de biliniyor. 4 dilli müzakere masasında, Ankara "barış dili"nin hakim olması için yoğun çaba harcadı. ABD-RUSYA TEMASI

Görüşmeler Türkiye, ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla 4'lü şekilde yapılacaktı. Rus tarafının "ABD'nin müzakere masasında olmasına" son dakikada koyduğu rezerv sebebiyle görüşmenin formatı değişti. Diğer taraftan Rus heyet başkanı Vladimir Medinski ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Michael Anton ikinci görüşme başlamadan ayrı bir lokasyonda bir araya geldi.

UKRAYNA: ATEŞKES LİDER SEVİYESİNDE ÇÖZÜLEBİLECEK KONULARA İMKAN TANIR

Ukrayna barışı için müzakerelerde Rus heyet başkanı tarihi anekdotlara referans vererek "Tarihte küçük toprak parçalarından vazgeçilmediği için yok olan devletler"den bahsetti. Ukrayna Savunma Bakanı ve heyet başkanı Rüstem Omerov "Tarihi gayet iyi biliyoruz, buraya tarihi değil somut konuları konuşmaya geldik" yanıtını verdiğinde salonda sert rüzgar esti. Ukrayna "30-60 ya da 90" günlük bir ateşkes ilanı lider seviyesinde çözülebilecek konulara imkan tanır ve güven artırıcı önlemler konuşulabilir" önerisini sundu. Ateşkes olmadan barış olamayacağı tezini öne sürdü ve ateşkes süresince insani konulara değilinebileceğini kaydetti. Rusya, "Ukrayna topraklarında yabancı asker bulunmaması, üçüncü ülkelerden silah alınmaması, Ukrayna'da kitle imha silahları bulunmaması ve Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması" şartlarını öne sürdü.