Meteoroloji son dakika uyardı! İstanbul’a kavurucu sıcaklar geliyor! O bölge 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji uzmanlarından gelen son değerlendirmelere göre, Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil Marmara ve Karadeniz'de yağmurun etkili olacağını ancak kuvvetli bir yağış söz konusu olmadığını belirtti. Öte yandan Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı yapıldı. Peki sıcaklar ne zaman artacak? İşte merak edilen açıklamalar.