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Meteoroloji son dakika uyardı! İstanbul’a kavurucu sıcaklar geliyor! O bölge 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre İstanbul ve Trakya genelinde etkili olan sağanak yağışlar bugün de devam edecek. Yeni haftayla birlikte hava durumu da değişiyor. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre pazartesi günü İstanbul'da yağışlar etkisini kaybedecek. Peki havalar ne zaman ısınacak? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? İşte 18 Mayıs raporu.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:11
Meteoroloji son dakika uyardı! İstanbul’a kavurucu sıcaklar geliyor! O bölge 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji uzmanlarından gelen son değerlendirmelere göre, Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil Marmara ve Karadeniz'de yağmurun etkili olacağını ancak kuvvetli bir yağış söz konusu olmadığını belirtti. Öte yandan Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı yapıldı. Peki sıcaklar ne zaman artacak? İşte merak edilen açıklamalar.

Meteoroloji son dakika uyardı! İstanbul’a kavurucu sıcaklar geliyor! O bölge 40 dereceyi aşacak

Hafif Yağmur ve Romantik Hava Marmara'da Hakim

Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazar günü Marmara'da ve Karadeniz'de yağmur var fakat çok kuvvetli değil. Dışarı çıkmak için engel yok, hava gayet romantik. Biraz ıslanmak sorun teşkil etmez." diyerek vatandaşlara rahat bir gün geçirme çağrısında bulundu.

Meteoroloji son dakika uyardı! İstanbul’a kavurucu sıcaklar geliyor! O bölge 40 dereceyi aşacak

Ayrıca Güney Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini, diğer bölgelerde ise yağışın görülmeyeceğini aktardı. Bu bölgelerde sıcaklıkların artış göstereceğini de sözlerine ekledi.

Meteoroloji son dakika uyardı! İstanbul’a kavurucu sıcaklar geliyor! O bölge 40 dereceyi aşacak

Yaz Sıcakları Kapıda: İstanbul'da 20'sinden Sonra Hava Isınacak

Orhan Şen, hava sıcaklıkları ile ilgili kritik bir açıklama yaparak, "İstanbul'da ayın 20'sinden sonra yaz sıcaklıklarına doğru gidiyoruz." dedi.

Meteoroloji son dakika uyardı! İstanbul’a kavurucu sıcaklar geliyor! O bölge 40 dereceyi aşacak

Sıcaklıkların özellikle Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceyi aşacağını ifade eden Şen, şunları ekledi:

Pazartesi günü yağışların sona ereceği, sadece Doğu Karadeniz'de hafif yağışların devam edeceği, çarşambadan sonra Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde artacağı öngörülüyor.