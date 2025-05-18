Meteoroloji son dakika uyardı! İstanbul’a kavurucu sıcaklar geliyor! O bölge 40 dereceyi aşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre İstanbul ve Trakya genelinde etkili olan sağanak yağışlar bugün de devam edecek. Yeni haftayla birlikte hava durumu da değişiyor. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre pazartesi günü İstanbul'da yağışlar etkisini kaybedecek. Peki havalar ne zaman ısınacak? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? İşte 18 Mayıs raporu.
Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:11