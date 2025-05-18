Sahnede ne konuştular? Sagopa Kajmer'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: "Üç şarkımı dinledi, beni mutlu etti"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenen 'GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali'nde Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer sahne aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sahnede bir süre Sagopa Kajmer'in 'Ateşten Gömlek' isimli eserini dinledi. Daha sonra Erdoğan, hem Göçer hem de Sagopa'nın ellerini havaya kaldırarak gençleri selamladı.
O anlar, sosyal medyada çokça konuşuldu.
"CUMHURBAŞKANI'NIN ÖZEL İSTEĞİYLE DAVET EDİLDİM"
Türk rap müziğinin önde gelen isimlerden olan Sagopa Kajmer o anlara ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu.
SABAH'tan Hakan Uç'un haberine göre; Sagopa "AK Parti Gençlik Kolları bir festival yapacağını belirtti. Ve bu festival için Cumhurbaşkanlığı makamından arandım. Sahne almam için Cumhurbaşkanı'nın özel isteğiyle davet edildim" dedi.
"DAVETE KATILMAM MAKAMA SAYGININ BİR GÖSTERGESİ"
Başkan Erdoğan'ın makamına duyduğu saygıyı dile getiren Sagopa Kajmer şu ifadeleri kullandı:
Toplumun her kesiminden dinleyicim olduğu gibi AK Parti'den de beni dinleyen, şu anda iyi yerlere gelmiş insanlar var. Şarkılarımızla büyümüş gençlerle buluşmak harika.
Cumhurbaşkanlığı makamı bu ülkenin en yüksek temsil makamı. Bu davete katılmam o makama ve temsil ettiği milletimize duyduğum saygının bir göstergesidir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı arasında gençlere vakit ayırmasına dikkat çeken Sagopa, "Cumhurbaşkanı da Arnavutluk dönüşü ayağının tozuyla festivale katıldı. Aslında ben fazla durmayacağını, hatta yorgun olduğunu düşünmüştüm. Fakat iştirak etti. Hatta benim üç şarkımı dinledi" ifadelerini kullandı.
Peki, Erdoğan ve Sagopa sahnede ne konuştu?
O anları anlatan ünlü rapçi, "Kendisine bir sandalye sunuldu, protokolsüz. Öncesinde ise katılımcı sanatçılarla halkı selamlamak istedi. Sahneye çıktık ve katılımcıları hep beraber selamladık. Giderken kendisiyle kısa bir 'Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, beni mutlu ettiniz' şeklinde bir diyaloğumuz oldu. Ardından kısa bir süre daha sahnede kaldım ve setimi bitirdim" değerlendirmesinde bulundu.
"TİCARİ KAYGISI OLAN BİRİ DEĞİLİM"
Sagopa Kajmer sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Ben bir müzisyenim. Siyasi bir kişiliğim yok. Milletimizi temsilen en üst makam olan Cumhurbaşkanlığı daveti üzerine işimi yapmak için oradaydım. Daha önce de birçok farklı kesimi temsil eden konserlerde müziğimi icra ettim. O zaman da 'Ticari kaygın mı var?' denilerek eleştirilmiştim. Ticari kaygısı olan biri değilim. Bunu en net bir şekilde astronomik rakamlarla gelen reklam tekliflerini reddetmemden ya da yüzlerce albüm ve şarkımı ücretsiz dijital platformlarda yayınlamamdan anlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kimseyi ötekileştirmeden, en iyi bildiğim şeyi, yani müziğimi yapmaya devam edeceğim!"