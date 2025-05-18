Sahnede ne konuştular? Sagopa Kajmer'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: "Üç şarkımı dinledi, beni mutlu etti"

Cumhurbaşkanlığı makamı bu ülkenin en yüksek temsil makamı. Bu davete katılmam o makama ve temsil ettiği milletimize duyduğum saygının bir göstergesidir.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı arasında gençlere vakit ayırmasına dikkat çeken Sagopa, "Cumhurbaşkanı da Arnavutluk dönüşü ayağının tozuyla festivale katıldı. Aslında ben fazla durmayacağını, hatta yorgun olduğunu düşünmüştüm. Fakat iştirak etti. Hatta benim üç şarkımı dinledi" ifadelerini kullandı.



Peki, Erdoğan ve Sagopa sahnede ne konuştu?



O anları anlatan ünlü rapçi, "Kendisine bir sandalye sunuldu, protokolsüz. Öncesinde ise katılımcı sanatçılarla halkı selamlamak istedi. Sahneye çıktık ve katılımcıları hep beraber selamladık. Giderken kendisiyle kısa bir 'Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, beni mutlu ettiniz' şeklinde bir diyaloğumuz oldu. Ardından kısa bir süre daha sahnede kaldım ve setimi bitirdim" değerlendirmesinde bulundu.

