Diyarbakır’da 10 yaşındaki kız çocuğunu başıboş köpek saldırısından güvenlik görevlisi kurtardı

Görüntülerde bisikletle yoldan geçen bir kişinin köpeklerin saldırısına uğradığı, bazı köpeklerin kedilere saldırdığı ve diğer saldırılar yer alıyor.

Diyarbakır'da 10 yaşındaki kız çocuğunu başıboş köpeğin saldırısından güvenlik görevlisi kurtardı (DHA)

Telefonla ulaşılan Z.E.K.'nin ablası N.K. ise daha önce kendisinin de köpeklerin saldırısına maruz kaldığını, belediyeyi aramalarına rağmen bir sonuç elde edemediklerini söyledi.

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