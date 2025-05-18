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Diyarbakır'da 10 yaşındaki kız çocuğunu başıboş köpek saldırısından güvenlik görevlisi kurtardı

Türkiye'nin milli güvenlik sorunu haline gelen başıboş sokak köpekleri Diyarbakır'da yine bir çocuğu hastanelik ediyordu. Parkta oyun oynayan 10 yaşındaki kız çocuğunu sokak köpeğinden güvenlik görevlisi kurtardı.

DHA
DHA
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Diyarbakır’da 10 yaşındaki kız çocuğunu başıboş köpek saldırısından güvenlik görevlisi kurtardı

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4007. Sokak'ta meydana geldi. Parkta oynayan Z.E.K., kendisine doğru hızla koşan sokak köpeğinden kaçmaya başladı.

Diyarbakır'da 10 yaşındaki kız çocuğunu başıboş köpeğin saldırısından güvenlik görevlisi kurtardı (DHA)Diyarbakır'da 10 yaşındaki kız çocuğunu başıboş köpeğin saldırısından güvenlik görevlisi kurtardı (DHA)

Köpeğin kızı kovaladığını gören yakındaki sitenin güvenlik görevlisi koşarak çocuğu kurtardı. Kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da dehşet anları kamerada: Sokak köpekleri küçük kıza saldırdı!

Diyarbakır'da 10 yaşındaki kız çocuğunu başıboş köpeğin saldırısından güvenlik görevlisi kurtardı (DHA)Diyarbakır'da 10 yaşındaki kız çocuğunu başıboş köpeğin saldırısından güvenlik görevlisi kurtardı (DHA)

Öte yandan, farklı tarihlerde o bölgede gerçekleşen başıboş köpeklerin saldırıları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da 10 yaşındaki kız çocuğunu başıboş köpeğin saldırısından güvenlik görevlisi kurtardı (DHA)Diyarbakır'da 10 yaşındaki kız çocuğunu başıboş köpeğin saldırısından güvenlik görevlisi kurtardı (DHA)

Görüntülerde bisikletle yoldan geçen bir kişinin köpeklerin saldırısına uğradığı, bazı köpeklerin kedilere saldırdığı ve diğer saldırılar yer alıyor.

Diyarbakır'da 10 yaşındaki kız çocuğunu başıboş köpeğin saldırısından güvenlik görevlisi kurtardı (DHA)Diyarbakır'da 10 yaşındaki kız çocuğunu başıboş köpeğin saldırısından güvenlik görevlisi kurtardı (DHA)

Telefonla ulaşılan Z.E.K.'nin ablası N.K. ise daha önce kendisinin de köpeklerin saldırısına maruz kaldığını, belediyeyi aramalarına rağmen bir sonuç elde edemediklerini söyledi.

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