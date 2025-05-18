Diyarbakır'da 10 yaşındaki kız çocuğunu başıboş köpek saldırısından güvenlik görevlisi kurtardı
Türkiye'nin milli güvenlik sorunu haline gelen başıboş sokak köpekleri Diyarbakır'da yine bir çocuğu hastanelik ediyordu. Parkta oyun oynayan 10 yaşındaki kız çocuğunu sokak köpeğinden güvenlik görevlisi kurtardı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4007. Sokak'ta meydana geldi. Parkta oynayan Z.E.K., kendisine doğru hızla koşan sokak köpeğinden kaçmaya başladı.
Köpeğin kızı kovaladığını gören yakındaki sitenin güvenlik görevlisi koşarak çocuğu kurtardı. Kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, farklı tarihlerde o bölgede gerçekleşen başıboş köpeklerin saldırıları cep telefonu kameralarına yansıdı.