Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

Galatasaray, Avrupa kupalarında ses getirmek ve ilerleyen yıllara damga vurmak için kadro yapılanmasına başladı. Cimbom, birçok yıldızı bulundurduğu listesinde sezon biter bitmez girişimlerine hız verecek. Gündemin ilk sıralarında 2 futbolcu bulunuyor. Ancak öncelik ayrılacaklarda.
MUSLERA'NIN DURUMU NETLEŞMEDİ
Sarı kırmızılı ekibin yıllardır kalesini koruyan ve başarısıyla adından herkese söz ettiren Fernando Muslera, sezonun bitmesinin ardından boşa çıkıyor.
Kontratını uzatıp uzatmayacağı merak konusu haline gele Uruguaylı file bekçisi için kritik süreç devam ediyor.
ÜLKESİNE DÖNEBİLİR
Nando için en kuvvetli ihtimal ise Uruguay'a seneler sonra geri dönmek. Penarol'ün istediği konuşulan yıldız eldivenin vereceği karar, kaleci transferinde büyük rol oynayacak.