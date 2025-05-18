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Galatasaray'dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar, mücadele edeceği ve bu kez başarılı olmak istediği Şampiyonlar Ligi için 2 hamle birden yapmak üzere kolları sıvadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 10:31 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 10:35
Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

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Galatasaray, Avrupa kupalarında ses getirmek ve ilerleyen yıllara damga vurmak için kadro yapılanmasına başladı. Cimbom, birçok yıldızı bulundurduğu listesinde sezon biter bitmez girişimlerine hız verecek. Gündemin ilk sıralarında 2 futbolcu bulunuyor. Ancak öncelik ayrılacaklarda.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

MUSLERA'NIN DURUMU NETLEŞMEDİ

Sarı kırmızılı ekibin yıllardır kalesini koruyan ve başarısıyla adından herkese söz ettiren Fernando Muslera, sezonun bitmesinin ardından boşa çıkıyor.

Kontratını uzatıp uzatmayacağı merak konusu haline gele Uruguaylı file bekçisi için kritik süreç devam ediyor.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Nando için en kuvvetli ihtimal ise Uruguay'a seneler sonra geri dönmek. Penarol'ün istediği konuşulan yıldız eldivenin vereceği karar, kaleci transferinde büyük rol oynayacak.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

CUESTA'NIN BİLETİ KESİLDİ

Sezonun devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Carlos Cuesta, Galatasaray'da formayı unuttu. Yaptığı hatalarla gözden düşen Kolombiyalı, Sanchez ve Abdülkerim'in uyumuna katkı sağlayamayınca yedek kulübesinden çıkamadı.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

EN SON MART AYINDA OYNADI

Genk'ten 8 milyon euro bonservisle transfer edilen Cuesta, bugüne kadar sarı kırmızılı formayı ligde sadece 85 dakika terletti. En son maçında ise Kasımpaşa'ya karşı 10 dakika forma giydi. Penaltıya sebebiyet vermesiyle takımının Kasımpaşa karşısında 2 puan kaybetmesine neden olan 28 yaşındaki stoper için teklifler bekleniyor.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

JAKOBS MUAMMA

Sezon başında Monaco'dan kiralanan Ismail Jakobs'un durumu da belli değil. Senegalli futbolcu sakatlıktan döndükten sonra iyi bir grafik çizse de bugüne kadar Okan Buruk'un gözüne girmeyi pek başaramadı.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

TAKIM ARANIYOR

25 yaşındaki futbolcu için kullanılacak olan 8 milyon euro satın alma maddesinin ardından farklı bir takıma gidilmesi için bir alıcı bulunacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa Jakobs kampa götürülecek.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

FRANKOWSKI DÖNÜYOR

Yine kış transfer dönemi hamlelerinden biri olan Przemyslaw Frankowski de beklentileri karşılayamadı. Polonyalı futbolcunun satın alma maddesi kullanılmayacak ve sezon sonunda Fransa'ya dönecek.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

1 ASİSTİ VAR

Frankowski, Galatasaray formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 1 asistlik katkı sağladı. Genel görüntüsüyle Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı ve formasını Roland Sallai'ye kaptırdı.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

JELERT DE GİDİCİ

Sacha Boey sonrasında büyük umutlarla alınan Elias Jelert de yine hayal kırıklıklarından biri oldu. Danimarkalı sağ bek için karar verildi. Gelecek tekliflere göre hareket edilecek.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

EN SON ŞUBAT'TA

21 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor maçında forma giydi. 30 dakika süre aldı ve o günden sonra hem kadroya alınmadığı hem de sakatlığı nedeniyle listeye yazılamadığı 3.5 ay geçirdi.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

DRIES MERTENS ÇIKMAZI

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Dries Mertens'in de kontratı sona eriyor. 38 yaşındaki 10 numara ile yola devam edilip edilmeyeceği merak konusu.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Belçikalı yıldızın vereceği karar ve yönetimin tavrı, sözleşme yenilenmesi konusunda belirleyici rol oynayacak. Temaslar sürüyor.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

Mertens bu sezon çıktığı 49 karşılaşmada 5 gol atıp 21 de asist yaptı.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

ICARDI'NİN DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Sarı kırmızılı ekipte forma giydiği iki sezonda şampiyonluklar kazandıran isimlerin başında gelen Mauro Icardi'nin geleceği de yakından takip ediliyor.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

SEZONU KAPATMIŞTI

Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sakatlanan Arjantinli forvet için yönetim kararını verecek. Sakatlığını atlatması üzerine yıldız futbolcunun eski performansına ne kadar sürede ulaşabileceğine bakılacak.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

TALİPLERİ VAR

Bugüne kadar Galatasaray'dan ayrılacağına dair pek çok haber çıkan tangocu forvet için İtalya, İspanya ve ülkesi Arjantin'den isteyenleri olduğu biliniyor.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

OKAN BURUK DÜMENDE

Gelecek sezon da şampiyonluğa oynamak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği isimler için görüşmelerini sürdüren Aslan'ın gündeminde Şampiyonlar Ligi var. 1 numaralı organizasyon için kollar sıvandı.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

LİSTEDE 2 İSİM VAR

Önceliklerini belirleyen Buruk, yönetime istediği isimleri bildirdi. Buna göre sağ bek ve orta sahaya takviye yapılacak.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

SÜRPRİZ TRANSFER: FROHOLDT

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, orta saha rotasyonunu genç bir yetenekle güçlendirmek adına Kopenhag forması giyen Victor Froholdt'u gündemine aldı.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray yönetimi, daha önce Danimarka temsilcisinden kadrosuna kattığı Victor Nelsson ve Elias Jelert'i bu transferde takas unsuru olarak kullanmayı planlıyor. Ancak iki kulüp arasında yapılan ilk tur görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Temaslar devam edecek.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Kopenhag, Froholdt'un bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi ve şu aşamada bu rakamdan indirim yapmaya yanaşmıyor. Galatasaray ise genç oyuncunun potansiyeli nedeniyle bu transferde ısrarcı.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

CALABRIA SEVDASI SÜRÜYOR

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, Milan'dan Bologna'ya kiralanan Davide Calabria'yı yeniden transfer listesine aldı.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

OCAK AYINDA OLMAMIŞTI

Haberde, Galatasaray'ın 28 yaşındaki sağ beki devre arasında da yakından izlediği, ancak transferin gerçekleşmediği ifade edildi. Yaz transfer döneminde ise taraflar arasında görüşmelerin başlayacağı ve bir anlaşmanın masaya yatırılacağı belirtildi.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

BU SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Milan'dan Bologna'ya kiralanan Calabria, bu sezon 25 resmi maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sundu. Hem savunmadaki disiplini hem de hücuma verdiği destekle dikkat çeken Calabria, sağ bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray için önemli bir hedef konumunda.

Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

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Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!
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