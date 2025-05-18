Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

CUESTA'NIN BİLETİ KESİLDİ Sezonun devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Carlos Cuesta, Galatasaray'da formayı unuttu. Yaptığı hatalarla gözden düşen Kolombiyalı, Sanchez ve Abdülkerim'in uyumuna katkı sağlayamayınca yedek kulübesinden çıkamadı.

EN SON MART AYINDA OYNADI Genk'ten 8 milyon euro bonservisle transfer edilen Cuesta, bugüne kadar sarı kırmızılı formayı ligde sadece 85 dakika terletti. En son maçında ise Kasımpaşa'ya karşı 10 dakika forma giydi. Penaltıya sebebiyet vermesiyle takımının Kasımpaşa karşısında 2 puan kaybetmesine neden olan 28 yaşındaki stoper için teklifler bekleniyor.

JAKOBS MUAMMA Sezon başında Monaco'dan kiralanan Ismail Jakobs'un durumu da belli değil. Senegalli futbolcu sakatlıktan döndükten sonra iyi bir grafik çizse de bugüne kadar Okan Buruk'un gözüne girmeyi pek başaramadı.

TAKIM ARANIYOR 25 yaşındaki futbolcu için kullanılacak olan 8 milyon euro satın alma maddesinin ardından farklı bir takıma gidilmesi için bir alıcı bulunacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa Jakobs kampa götürülecek.