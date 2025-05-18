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Bodrum FK - Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Avrupa kupalarına katılma yolunda çok önemli bir viraja giren Trabzonspor, şansını sonuna kadar sürdürmek istediği son 3 maçın ilkinde Bodrum FK'ya konuk oluyor. Bordo mavililer Ege'de kazanarak 3 puanın sahibi olmak ve Ziraat Türkiye Kupası Finali'ndeki yenilgisini unutturmak amacında. Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Bodrum FK - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 17:56 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 18:54
Bodrum FK - Trabzonspor | CANLI

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK'ya konuk oluyor.

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Bodrum FK - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Arsenii Batagov (AA)Arsenii Batagov (AA)

İLK 11'LER

Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Ajeti, Chris, Ali, Cenk, Taylan, Ahmet, Fredy, Bardhi, Gökdeniz.

Trabzonspor: Taha, Pedro, Salih, Lundstram, Arif, Okay, Ozan, Zubkov, Cham, Nwakaeme, Dragus.

Denis Draguş ve Mustafa Eskihellaç (AA)Denis Draguş ve Mustafa Eskihellaç (AA)

FIRTINA 8. SIRADA

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

Pedro Malheiro (AA)Pedro Malheiro (AA)

EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen ve Enis Destan'ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Arsenii Batagov ve Uğurcan Çakır da Galatasaray maçının ardından bu isimler arasına eklendi.

Anthony Nwakaeme (AA)Anthony Nwakaeme (AA)

DÜDÜK ALTAY'DA

Bordo mavililerin Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadeleyi Çağdaş Altay yönetiyor. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan üstleniyor. DÖrdüncü hakem ise Yuus Dursun.

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