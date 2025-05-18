Bodrum FK - Trabzonspor | CANLI

Pedro Malheiro (AA)

EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen ve Enis Destan'ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Arsenii Batagov ve Uğurcan Çakır da Galatasaray maçının ardından bu isimler arasına eklendi.