Bodrum FK - Trabzonspor | CANLI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK'ya konuk oluyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK'ya konuk oluyor.
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Bodrum FK - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Ajeti, Chris, Ali, Cenk, Taylan, Ahmet, Fredy, Bardhi, Gökdeniz.
Trabzonspor: Taha, Pedro, Salih, Lundstram, Arif, Okay, Ozan, Zubkov, Cham, Nwakaeme, Dragus.
FIRTINA 8. SIRADA
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.
EKSİKLER VAR
Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen ve Enis Destan'ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Arsenii Batagov ve Uğurcan Çakır da Galatasaray maçının ardından bu isimler arasına eklendi.
DÜDÜK ALTAY'DA
Bordo mavililerin Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadeleyi Çağdaş Altay yönetiyor. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan üstleniyor. DÖrdüncü hakem ise Yuus Dursun.