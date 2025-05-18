Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Aylık başvurusu yapan ikramiye alabilecek mi?

Başta emekliler olmak üzere 15.5 milyon kişinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. İlki zamlı olarak ödenen bayram ikramiyelerinin ikincisi için de geri sayım başladı. Peki ödeme ne zaman yapılacak? Kime, ne kadar ödenecek? Yeni emekliler alacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları…
- KİMLERE ÖDEME YAPILACAK?
Bayramın bulunduğu ayda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeme yapılacak. Ayrıca SGK'dan aylık bağlanmış şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de ödeme yapılacak.
- KİME, NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde 4 bin lira ödenecek. Vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişi, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi alacak. Annesinden ya da babasından ölüm aylığı bağlanmış kişiye de yüzde 25 aylık oranı üzerinden bin lira ödeme yapılacak.
- İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA NE VERİLECEK?
İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.
- EŞİMDEN ÖLÜM AYLIĞI ALIYORDUM, ŞİMDİ EMEKLİ AYLIĞIM DA BAĞLANDI. NE KADAR ÖDEME ALACAĞIM?
İkramiye ödemeleri tek dosya üzerinden yapılıyor. İki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme gerçekleştiriliyor. Hem vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı alan, kendi de emekli aylığı olan kişi sadece emekli aylığı kapsamında 4 bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığıyla birlikte sürekli iş göremezlik ödeneği verilenlere de emekliliğinden dolayı 4 bin lira verilecek.
- AYLIK BAŞVURUSU YAPANLAR DA ALACAK MI?
Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre 31 Mayıs'a kadar aylık başvurusu yapanlar eğer şartları sağlıyorsa Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler aylık bağlama işlemleri tamamlandıktan sonra ikramiyelerini hesabında görecek. 1 Haziran'dan itibaren başvuranlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.
- BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ikramiye ödemesini başvuru gerekmeksizin yapıyor. İkramiye için başvuru gerekmiyor.
- KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
İkramiye ödemesinden herhangi bir kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.
- ÖDEMELER NE ZAMAN YATIRILACAK?
Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Ödeme Kurban Bayramı öncesinde yatırılacak. Büyük bir ihtimalle 2-5 Haziran tarihleri arasında ikramiyenin yatırılması bekleniyor. Tam tarihleri SGK duyuracak.
- YENİ BİR ARTIŞ VAR MI?
İkramiye tutarı bu yıl artırıldı. Ramazan Bayramı ikramiyesi bu kapsamda zamlı olarak ödendi. Belirlenen bu tutar Kurban Bayramı için de geçerli olacak. Ancak önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'ndan önce tutarların yeniden masaya yatırılması bekleniyor.