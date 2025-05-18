Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Aylık başvurusu yapan ikramiye alabilecek mi?

Başta emekliler olmak üzere 15.5 milyon kişinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. İlki zamlı olarak ödenen bayram ikramiyelerinin ikincisi için de geri sayım başladı. Peki ödeme ne zaman yapılacak? Kime, ne kadar ödenecek? Yeni emekliler alacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları…

- KİMLERE ÖDEME YAPILACAK? Bayramın bulunduğu ayda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeme yapılacak. Ayrıca SGK'dan aylık bağlanmış şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de ödeme yapılacak.

- KİME, NE KADAR ÖDEME YAPILACAK? Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde 4 bin lira ödenecek. Vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişi, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi alacak. Annesinden ya da babasından ölüm aylığı bağlanmış kişiye de yüzde 25 aylık oranı üzerinden bin lira ödeme yapılacak.

- İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA NE VERİLECEK? İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.