Başkan Erdoğan yeni keşfin müjdesini verdi! Göktepe-3’te 75 milyarlık doğalgaz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan beklenen keşif müjdesini verdi.

BAKAN BAYRAKTAR İŞARET ETTİ: BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Akdeniz'deki görevini tamamlamasının ardından 2 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'de faaliyetlerine başlayan Türkiye'nin 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi Abdülhamid Han, Göktepe-3 Kuyusu'ndaki çalışmalarında sona yaklaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda görev yapan Türkiye'nin en modern derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han'ı ziyaret etti (Fotoğraf: DHA)

Gemiye bir ziyaret gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han'ın bir keşif kuyusu olan Göktepe-3'teki görevini 19 Mayıs'ta tamamlayacağını ifade ederek bu saha ile alakalı neticeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: 75 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞALGAZ KEŞFEDİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

(AA,Takvim.com.tr Arşiv)

Erdoğan burada yaptığı açıklamada yeni doğalgaz keşfini açıkladı. 75 milyar metreküplük rezerv keşfetildiğini belirten Erdoğan, "Konut ihtiyacını 3,5 yıl karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar." ifadelerini kullandı.