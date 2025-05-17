Başkan Erdoğan yeni keşfin müjdesini verdi! Göktepe-3’te 75 milyarlık doğalgaz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan beklenen keşif müjdesini verdi.
BAKAN BAYRAKTAR İŞARET ETTİ: BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Akdeniz'deki görevini tamamlamasının ardından 2 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'de faaliyetlerine başlayan Türkiye'nin 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi Abdülhamid Han, Göktepe-3 Kuyusu'ndaki çalışmalarında sona yaklaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda görev yapan Türkiye'nin en modern derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han'ı ziyaret etti (Fotoğraf: DHA)
Gemiye bir ziyaret gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han'ın bir keşif kuyusu olan Göktepe-3'teki görevini 19 Mayıs'ta tamamlayacağını ifade ederek bu saha ile alakalı neticeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: 75 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞALGAZ KEŞFEDİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.
(AA,Takvim.com.tr Arşiv)
Erdoğan burada yaptığı açıklamada yeni doğalgaz keşfini açıkladı. 75 milyar metreküplük rezerv keşfetildiğini belirten Erdoğan, "Konut ihtiyacını 3,5 yıl karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Türkiye'ye enerji alanında ciddi yatırımlar yaptık. Bir taraftan ülkemizin enerji köprüsü olma vasfını güçlendirirken, enerji kaynaklarımızı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Akkuyu Nükleer Enerji santralini ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfimiz milletimiz için bir dönüm noktası oldu.
Enerjide de bağımsızlığımızı kazanmak için yoğun bir mücadele içinde olduk. Sismik araştırma, sondaj gemilerimiz ta Somali'de. Oralarda sondaj yapıyorlar. Bu mücadelenin meyvelerini toplamaktan memnuniyet duyuyoruz.
Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. 7. nesil sondaj gemimiz Abdulhamid Han ile yapılan çalışmalar tamamlandı. 2154 metrede 49 günlük sondaj 3 bin 500 metre derinlikte Göktepe-3 kuyusundan müjdeli haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Konut ihtiyacını 3,5 yıl karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar."