Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.
Avrupa Kupalarına gitmeyi hedefleyen ve ligdeki konumunu garantilemek isteyen Beşiktaş, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
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Alanyaspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Amir, Rashica, Rafa, Mustafa, Immobile.