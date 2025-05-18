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Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3.'lük mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar sahadan galip ayrılıp 3.'lük yolunda avantaj yakalamak istiyor. Alanyaspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 17:51 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 18:54
Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.

Avrupa Kupalarına gitmeyi hedefleyen ve ligdeki konumunu garantilemek isteyen Beşiktaş, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.


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Alanyaspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Amir, Rashica, Rafa, Mustafa, Immobile.


HEDEF AVRUPA KUPALARI

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı futbol takımı, Alanya deplasmanında Avrupa kupalarına katılım için mutlak 3 puan hedefliyor.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 16 kez sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, 10 beraberlik, 7 de yenilgi yaşadı ve topladığı 58 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son 4 maçta 2 galibiyet ve 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise oynadığı 33 müsabakada toplamda 10 kez sahadan kazanarak ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi, 8 kez rakipleriyle puanları paylaşırken 15 maçta sahadan puansız ayrıldı ve 38 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada kendine yer buldu.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlıklarından, Gedson Fernandes'in ise anneannesinin vefatından dolayı Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlılarda takımla çalışmalara bu hafta başlayan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo, karşılaşmada forma giymek için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekleyecek.

Öte yandan uzun süredir takımdan ayrı kalan Bakhtiyor Zaynutdinov, bu müsabakada da forma giyemeyecek.

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