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Galatasaray - Kayserispor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Kayserispor ile Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, renktaşını yenerek son iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmek, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından bir kupayı daha müzesine götürmek ve beşinci yıldızı takan ilk takım olmak amacında. Okan Buruk da zorlu müsabaka öncesinde kararını verdi ve Cimbom'un ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 09:02 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 18:53
Galatasaray - Kayserispor | CANLI

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Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan etme şansının bulunduğu maçta Kayserispor'u ağırlıyor.

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Galatasaray - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Victor Osimhen (DHA)Victor Osimhen (DHA)

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon

Lucas Torreira (DHA)Lucas Torreira (DHA)

PUAN ALMASI YETERLİ
Ligde 33 müsabakada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, ligin 36. haftasında RAMS Park'ta Kayserispor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, yarınki karşılaşmada yenilmemesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Victor Osimhen (DHA)Victor Osimhen (DHA)

İLK YARIDAKİ MAÇIN GALİBİ GALATASARAY
İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, sezonun ilk yarısındaki maçı farklı kazandı.

Galatasaray, ligin 17. haftasında Kayseri'de yapılan maçtan Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 5-1 galip ayrıldı. Kayseri temsilcisinin tek golünü Stephane Bahoken kaydetti.

Yunus Akgün (DHA)Yunus Akgün (DHA)

SON 8 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, çıktığı son 8 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u ise 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Victor Osimhen (DHA)Victor Osimhen (DHA)

SAHASINDAKİ SON 16 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 16 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 16 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz (AA)Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz (AA)

SAKAT VE CEZALI YOK

Sarı-kırmızılı ekip, Bellona Kayserispor müsabakasına tam kadro çıkıyor. Şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray'da Kayserispor mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Lucas Torreira (AA)Lucas Torreira (AA)

HEDEF BEŞİNCİ YILDIZ
Galatasaray, şampiyonluğa ulaşması durumunda formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak 25. kez zafer turu atmaya çok yaklaştı. "Cimbom" ligi zirvede tamamlaması durumunda formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım olacak.

Galatasaray'ın hedefi sezonu çifte kupa ile kapatmak (DHA)Galatasaray'ın hedefi sezonu çifte kupa ile kapatmak (DHA)

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA KAPATMANIN PEŞİNDE
Galatasaray, futbolda 2024-2025 sezonunu iki kupa kapatmak istiyor.

Sezona Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-1 yenilerek giren sarı-kırmızılı ekip, devamında çabuk toparladı. Bu hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, 4 gün sonra ise Süper Lig'de şampiyonluğu garantilemeyi hedefliyor.

Davinson SAnchez (AA)Davinson SAnchez (AA)

OKAN BURUK, KİŞİSEL MÜZESİNE BİR KUPA DAHA EKLEMEK İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon olmaya çok yakın.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, son 2 sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri halinde üst üste 3, toplamda da 4. kez zafer yaşayacak.

Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek.

Buruk, şampiyonluğa ulaşmaları halinde Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını alacak. Okan Buruk, ayrıca Türkiye'de 4 şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam olarak kayıtlara geçecek.

Okan Buruk, Türkiye Kupası'nı ise futbolculuk kariyerinde 5, teknik adam olarak ise 2 kez kaldırdı. Toplamda şampiyonluk sayısını 7'ye taşıyan Buruk, kupada da en fazla kazanan isim konumunda.

Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürmenin peşinde
Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi.

2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan süreçte son 17 yıl üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekibin yarın en az 1 puan alması durumunda Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 18 sezona çıkacak.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

ALTI FUTBOLCU İLK KEZ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ TADACAK
Galatasaray, yarın şampiyonluğu garantilerse kadrosundaki 6 futbolcu ilk kez bu mutluluğu yaşayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin şu anda kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 27 futbolcudan 21'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü. Kadroda yer alan ve ligde süre bulan 6 futbolcu ilk kez şampiyon apoleti takmaya hazırlanıyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, daha önce en üst düzey bir lig organizasyonunda şampiyonluk görmedi.

Galatasaray son maçında Trabzonspor'u 3-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü (AA)Galatasaray son maçında Trabzonspor'u 3-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü (AA)

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Cimbom, renktaşıyla evinde yaptığı 28 lig maçının 22'sini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 81 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü.

Roland Sallai (AA)Roland Sallai (AA)

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı, 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 57 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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