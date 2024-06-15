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Oosterwolde'ye West Ham kancası

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı için çalışmalara başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Haziran 2024 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:01
Oosterwolde’ye West Ham kancası

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Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin yıldız ismi Jayden Oosterwolde'ye İngiltere Premier Lig'ten talip çıktı.

Julen Lopetegui'nin takımın başına gelmesiyle kadrosunda büyük bir değişime hazırlanan West Ham United, hem sol bek hem de stoper bölgesinde oynayan 23 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu yakın takibe aldı. Takımdan memnun olan ve birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, astronomik bir teklif gelmediği sürece hiçbir futbolcusunu satmak istemiyor.

Sarı-Lacivertliler, Oosterwolde'nin olası satışından yaklaşık 25 milyon Euro gelir bekliyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 34'ü ilk 11 olmak üzere 43 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde, bu maçlarda takımına 2 gollük skor katkısı sağladı. Oosterwolde'yi West Ham United dışında İtalyan kulüpleri de transfer etmek istiyor.

DEĞERİNİ KATLADI
2020 yılında 75 bin Euro piyasa değeri olan Oosterwolde'nin şimdiki piyasa değeri ise 13 milyon Euro.

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