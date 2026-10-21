Başkan Erdoğan davet etti: Kanada Başbakanı Mark Carney Türkiye'ye geliyor! İmzalar atılacak
Kanada Başbakanı Mark Carney, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmî ziyaret gerçekleştirecek. Tarihî nitelik taşıyan ziyarette Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmesi ve çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması öngörülüyor.
Kanada Başbakanı Mark Carney, 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada Başbakanı Carney'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
TÜRKİYE-KANADA İLİŞKİLERİNDE STRATEJİK ORTAKLIK HEDEFİ
Ziyaretin tarihî bir nitelik taşıdığını belirten Duran, iki ülke arasındaki ilişkilerin Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.
Görüşmelerde Türkiye ile Kanada arasındaki iş birliğinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.
BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER MASADA OLACAK
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler de gündeme gelecek.
Türkiye ve Kanada heyetleri arasında bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
ÇEŞİTLİ ALANLARDA ANLAŞMALAR İMZALANACAK
İletişim Başkanı Duran, ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanmasının da planlandığını açıkladı.
DURAN'DAN RESMÎ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kanada Başbakanı Mark Carney, 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Tarihî bir nitelik taşıyan ziyaret vesilesiyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmesi öngörülmektedir.
Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kanada arasındaki iş birliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek; münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak; ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.
Ziyaret kapsamında ikili iş birliğine ilişkin çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır."
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