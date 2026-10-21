Başkan Erdoğan ve Kanada Başbakanı Mark Carney (Foto: AA)



TÜRKİYE-KANADA İLİŞKİLERİNDE STRATEJİK ORTAKLIK HEDEFİ



Ziyaretin tarihî bir nitelik taşıdığını belirten Duran, iki ülke arasındaki ilişkilerin Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Görüşmelerde Türkiye ile Kanada arasındaki iş birliğinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.