Özlale, Öztrak, Selvi ve FETÖ aynı paltoda! Albayrak'a zincirleme iftiranın kronolojisi: İkinci 17/25 kumpasının firari işbirlikçileri
Devlet fon şeytanlarıyla mücadele ederken dışarıdan kumanda edilen "iç mihraklar" 17/25 Aralık kumpasını anımsatan şeytani bir operasyona soyundu. Başkan Erdoğan "Durmak yok, yola devam" dedikçe hesapları bozulan karanlık odaklar önce Berat Albayrak'ı hedef alan hayasız iftiralarla toplumu zehirlemeye kalktı sonra da sokakları kaşıdı. YENİ Partili Ümit Özlale ve CHP'li Faik Öztrak'ın attığı iftirayı Abdulkadir Selvi "palto altından" muteber kılmaya çalıştı. Öte yandan CHP ve YENİ Parti'yi kullanan yapının FETÖ ile müşterek hareket ettiği ortaya çıktı. Kumpasın işbirlikçisi ise firari Cevheri Güven, Levent Kenez ve Bülent Korucu. Takvim, kuyruklu iftiranın kronolojisini çıkardı.
Türkiye, bir süredir FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasının ikinci versiyonuna şahitlik ediyor.
Devlet fon şeytanlarıyla mücadele ederken, YENİ Parti-CHP eksenindeki muhalefet bloğu bu mücadeleyi yürütenleri iftiralarla hedef gösteriyor. Sızıntı operasyonlar, ısmarlama yazılar ve hayasız iftiralarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi yıpratılmak isteniyor.
Oysa Başkan Erdoğan sürecin başından bu yana 455 bin yatırımcıyı etkileyen fon mağduriyetine karşın net bir turum sergiliyor, milletin birikimine göz diken fon şeytanlarına hesap sorulacağını vurguluyor.
"MİLLETİN MALINA EL UZATANA SAHİP ÇIKMAYIZ"
Gereği ne olursa olsun, ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gideceklerini belirten Erdoğan, "Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız" diyor. Soran, sorgulayan, eleştiren AK Parti tabanı için ise "Ne mutlu bize ki yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir seçmenimiz var" değerlendirmesini yapıyor.
GOGOL'UN PALTOSUNUN ALTINDAKİ YAPI... AT İZİ, İT İZİNE KARIŞTI!
Tam da böyle bir süreçte YENİ Parti, CHP ve kalemini birtakım kirli odakların mürekkebine bandıran truva atları bir araya geldi. Deyim yerindeyse at izi, it izine karıştı.
6 yıl önce aktif siyaset sahnesinden çekilen Berat Albayrak'ı hedef alan organize iftira korosu, maksatlı ve sistematik bir şekilde harekete geçti. Gogol'un paltosunun altına saklanan bu yapı, dışarıdan kumanda edilen ısmarlama kurgularla Başkan Erdoğan'ın harimi ismetine göz dikti.
15 EKİM: İFTİRA ATEŞİNİ YENİ PARTİLİ ÖZLALE YAKTI
İlk olarak sahneye YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale çıktı.
Özlale merkezinde çarpık bilgilerle yapay zekaya hazırlatılmış kurgu bir ilişki ağı servis edip merkezine Erişah Arıcan ismini koydu. 15 Ekim'de X üzerinden paylaşım yapan Özlale, Arıcan'ın Albayrak'ın tez danışmanı olduğunu öne sürüp algı operasyonuna kalkıştı.
19 EKİM: CHP'Lİ ÖZTRAK YALAN MEŞALESİNİ DEVRALDI
19 Ekim'de iftira meşalesini CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak aldı.
IMF'nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde başrolde olan ve IMF'ciler ile otel odalarında gizli gizli buluşan Faik Öztrak, fon soruşturmasıyla herhangi bir ilgisi bulunmayan 128 milyar dolar iftirasını kasıtlı ve maksatlı bir şekilde gündeme getirdi.
Erişah Arıcan'ın Berat Albayrak'ın tez danışmanı olduğunu söyledi. Dostoyevski'nin "Hepimiz Gogol'ün Palto'sundan çıktık" sözüne atıfla "Erişah Hanım'ın Paltosu" deyip algı operasyonunu sürdürdü.
ZORLAMA KURGU ELLERİNDE PATLADI
Erişah Arıcan'ın CHP listelerinden seçilen Gelecek Partili Selim Temurci ve İYİ Partili Ayyüce Türkeş'in doktora danışmanı olduğu ortaya çıktı. Bu durum, Özlale ve Öztrak'ın zorlama kurgusunu ellerinde patlattı.
21 EKİM: ÖZTRAK'IN PALTOSUNUN ALTINDAN SELVİ ÇIKTI!
Ümit Özlale'nin gündeme getirdiği, Faik Öztrak'ın Gogol'un paltosuyla makyajladığı ahlaksız yalanı 21 Ekim'de Abdulkadir Selvi muteber kılmaya kalktı.
Selvi, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak için "Az konuşan bir siyasetçi. Ancak Hazine Müsteşarlığı'ndan geldiği için ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.
Öztrak'ın "Dostoyevski, 'Hepimiz Gogol'ün Palto'sundan çıktık' demiş ya... Bürokraside de pek çok kurumun yöneticisi Erişah Hanım ve ekibinin paltosundan çıkmış..." sözlerine köşesinde yer verdi.
ÖZTRAK, ÖZLALE VE SELVİ TAŞERON OLARAK KULLANILDI: AYNI YERDEN TALİMAT ALIYORLAR
Bunun üzerine eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, "Faik Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi'ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişilerdir" açıklamasında bulundu.
Göktaş, iftiralara karşı hukuki süreç başlatacaklarını beyan etti.
Bilindiği üzere fon cerahatinin patladığı dönem Albayrak'ın görevden ayrılmasından 4-6 sene sonrasına tekabül ediyor. Gerek zamanlama gerekse içerik olarak kurulabilecek herhangi bir bağ bulunmuyor.
FETÖ TAM GÖBEKTE!
Öte yandan CHP'li Faik Öztrak ve YENİ Partili Ümit Özlale'yi kullanıp, Abdulkadir Selvi'ye palto altından operasyon çektiren grubun tam göbeğinde Fetullah Terör Örgütü bulunuyor.
FİRARİ BÜLENT KORUCU CHP VE YENİ PARTİ İLE AYNI ÇİZGİDE
FETÖ firarisi Bülent Korucu'nun 19 Ekim'de FETÖ yayın organlarında CHP ve YENİ Parti ile aynı argümanlara sığındığı, "Erişah Arıcan" üzerinden bir ilişki ağı kurguladığı görüldü.
20 Ekim'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün etki ajanlığını yapan ve medya operasyonlarını yürüten karanlık bir profil devreye girdi.
FETÖ'NÜN GOEBBELS'İ DEVREYE GİRDİ
FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün medyatik teröristlerinden olan Cevheri Güven, "Erişah Arıcan" merkezli iftirayı sürdürdü. Berat Albayrak üzerinden Başkan Erdoğan ve ailesini hedef aldı.
FETÖ'CÜ KENEZ AKIL VERDİ, ÖZGÜR ÖZEL 2 GÜN SONRA SOKAK ÇAĞRISI YAPTI
FETÖ'cü Levent Kenez de "Fonzedeler eylem yapar mı?" başlıklı bir yazı kaleme alıp YENİ Parti'ye "Yiğidim, aslanım!" diye şarkı söyleyen kalabalıklar sonuç alamaz" diye akıl verdi.
"Otoriter rejimlerde ekonomik krizlerin sandıkta kendiliğinden siyasi değişim yaratacağına ilişkin hiçbir garanti yok" diyen Kenez, muhalefete "Sandığı bekleyemeyin, harekete geçin" şeklinde yönlendirme yapmaya kalktı.
Kenez, fon krizi üzerinden sokakları kaşıyıp şu ifadeleri kullandı:
Göreceksiniz, yakın zamanda meselelerini çözmezlerse en büyük eylemi fona para kaptıranlar yapacak. Bu ülkede insanlar özgürlükleri için sokağa çıkmaktan korkarken paraları için çıkacaklar.
FETÖ'cü Kenez'in bu yazıyı yayımladığı tarihi 19 Ekim. İki gün sonra YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yaptı.
İHANETİN KRONOLOJİSİ
Bu bağlamda Takvim.com.tr, kuyruklu iftiranın kronolojisini çıkardı. Paltonun altından aynı odaktan kumanda edilen girift bir ilişki ağı çıktı.
15 Ekim 2026: YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale çarpık bilgilerle yapay zekaya hazırlatılmış kurgu bir ilişki ağı servis edip Erişah Arıcan üzerinden Berat Albayrak'ı hedef gösterdi.
19 Ekim 2026: CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak yalan meşalesini devraldı. 128 milyar dolar iftirasını kasıtlı ve maksatlı bir şekilde gündeme getirdi. "Erişah Hanım'ın Paltosu" deyip Albayrak'a çamur atmaya kalktı.
19 Ekim 2026: FETÖ firarisi Bülent Korucu CHP ve YENİ Parti ile aynı argümanlara sığındı.
19 Ekim 2026: FETÖ'cü Levent Kenez de "Fonzedeler eylem yapar mı?" başlıklı bir yazı kaleme alıp sokak çağrısı yaptı.
20 Ekim 2026: FETÖ'nün Goebbels'i Cevheri Güven "Erişah Arıcan" merkezli iftirayı sürdürdü.
21 Ekim 2026: Ümit Özlale'nin gündeme getirdiği, Faik Öztrak'ın Gogol'un paltosuyla makyajladığı ahlaksız yalanı 21 Ekim'de Abdulkadir Selvi muteber kılmaya kalktı.
21 Ekim 2026: FETÖ'cü Kenez'in sokak çağrısından iki gün sonra YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yaptı.