Erişah Arıcan'ın Gelecek Partili Selim Temurci ve İYİ Partili Ayyüce Türkeş'in doktora danışmanı olduğu ortaya çıktı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) ZORLAMA KURGU ELLERİNDE PATLADI Erişah Arıcan'ın CHP listelerinden seçilen Gelecek Partili Selim Temurci ve İYİ Partili Ayyüce Türkeş'in doktora danışmanı olduğu ortaya çıktı. Bu durum, Özlale ve Öztrak'ın zorlama kurgusunu ellerinde patlattı.

Faik Öztrak'ın Gogol'un paltosuyla makyajladığı ahlaksız yalanı Abdulkadir Selvi köşesine taşıdı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) 21 EKİM: ÖZTRAK'IN PALTOSUNUN ALTINDAN SELVİ ÇIKTI!



Ümit Özlale'nin gündeme getirdiği, Faik Öztrak'ın Gogol'un paltosuyla makyajladığı ahlaksız yalanı 21 Ekim'de Abdulkadir Selvi muteber kılmaya kalktı.



Selvi, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak için "Az konuşan bir siyasetçi. Ancak Hazine Müsteşarlığı'ndan geldiği için ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.



Öztrak'ın "Dostoyevski, 'Hepimiz Gogol'ün Palto'sundan çıktık' demiş ya... Bürokraside de pek çok kurumun yöneticisi Erişah Hanım ve ekibinin paltosundan çıkmış..." sözlerine köşesinde yer verdi.

Berat Albayraktan Faik Öztrak ve Ümit Özlale’nin fon iddialarına suç duyurusu! Aynı yerden talimat alıyorlar ÖZTRAK, ÖZLALE VE SELVİ TAŞERON OLARAK KULLANILDI: AYNI YERDEN TALİMAT ALIYORLAR



Bunun üzerine eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, "Faik Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi'ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişilerdir" açıklamasında bulundu. Berat Albayrak'ın avukatından açıklama (Foto: Sosyal medya) Göktaş, iftiralara karşı hukuki süreç başlatacaklarını beyan etti. Bilindiği üzere fon cerahatinin patladığı dönem Albayrak'ın görevden ayrılmasından 4-6 sene sonrasına tekabül ediyor. Gerek zamanlama gerekse içerik olarak kurulabilecek herhangi bir bağ bulunmuyor.

FETÖ TAM GÖBEKTE!



Öte yandan CHP'li Faik Öztrak ve YENİ Partili Ümit Özlale'yi kullanıp, Abdulkadir Selvi'ye palto altından operasyon çektiren grubun tam göbeğinde Fetullah Terör Örgütü bulunuyor.



FETÖ firarisi Bülent Korucu'nun 19 Ekim tarihli yazısı (Foto: Ekran görüntüsü)

FİRARİ BÜLENT KORUCU CHP VE YENİ PARTİ İLE AYNI ÇİZGİDE



FETÖ firarisi Bülent Korucu'nun 19 Ekim'de FETÖ yayın organlarında CHP ve YENİ Parti ile aynı argümanlara sığındığı, "Erişah Arıcan" üzerinden bir ilişki ağı kurguladığı görüldü.



20 Ekim'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün etki ajanlığını yapan ve medya operasyonlarını yürüten karanlık bir profil devreye girdi.



FETÖ'cü vatan haini Cevheti Güven'in 20 Ekim tarihli yayınından bir kesit



FETÖ'NÜN GOEBBELS'İ DEVREYE GİRDİ



FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün medyatik teröristlerinden olan Cevheri Güven, "Erişah Arıcan" merkezli iftirayı sürdürdü. Berat Albayrak üzerinden Başkan Erdoğan ve ailesini hedef aldı.