Arda Güler atmaya devam ediyor! Sevilla sonrası bu kez de RB Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, sahasında RB Leipzig'i 4-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan millî futbolcu Arda Güler, 52. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. İlk golde de şutuyla etkili olan 21 yaşındaki yıldız, üst üste ikinci resmî maçında fileleri havalandırdı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 9'a yükseltti.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Almanya temsilcisi RB Leipzig'i konuk etti.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadeleyi İspanyol ekibi 4-1 kazanarak organizasyondaki galibiyet serisini sürdürdü.
Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in gollerini Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappe ve Yan Diomande kaydetti. Leipzig'in tek golü ise Tidiam Gomis'ten geldi.
ARDA GÜLER İLK GOLDE SAHNEYE ÇIKTI
Real Madrid, karşılaşmanın ilk yarısında Leipzig savunmasını aşmakta zorlandı.
Alman temsilcisi, Rômulo ve Christopher Nkunku ile gol fırsatları yakalarken kaleci Thibaut Courtois yaptığı kurtarışlarla takımının geriye düşmesini önledi.
Ev sahibi ekip, aradığı golü 44. dakikada buldu.
Federico Valverde'nin pasıyla gelişen atakta Arda Güler'in yaptığı vuruşu Leipzig kalecisi Maarten Vandevoordt çıkardı.
Kaleciden dönen topu takip eden Bernardo Silva, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.
Arda Güler, şutuyla takımının ilk golünün hazırlanmasında önemli rol oynadı.
ARDA GÜLER 52. DAKİKADA GOLÜNÜ ATTI
Real Madrid, ikinci yarıda da baskısını sürdürdü ve 52. dakikada Arda Güler ile farkı ikiye çıkardı.
Jude Bellingham'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Kylian Mbappe, topu kafa vuruşuyla kaleye yönlendirdi.
Pozisyonu takip eden Arda Güler, gol çizgisi önünde yaptığı son dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
İlk etapta golün Mbappe'ye mi yoksa Arda Güler'e mi yazılacağı tartışılırken UEFA, golü millî futbolcuya verdi.
Real Madrid, Arda Güler'in golüyle Leipzig karşısında 2-0 üstünlük yakaladı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇINDA ATTI
Arda Güler, Leipzig karşılaşmasındaki golüyle Real Madrid forması altında üst üste ikinci resmî maçında fileleri havalandırdı.
Millî futbolcu, 18 Ekim 2026'da La Liga'da oynanan Sevilla karşılaşmasında da takımının gol perdesini açmıştı.
Santiago Bernabeu'daki mücadelede 30. dakikada sol ayağıyla şık bir gol kaydeden Arda, Real Madrid'in 4-1'lik galibiyetinde rol oynamıştı.
21 yaşındaki oyuncu, Sevilla karşılaşmasının ardından Leipzig'e de gol atarak skor katkısını sürdürdü.
78. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Leipzig karşısında Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi.
Karşılaşmanın ilk golünde şutuyla etkili olan, ikinci golünü ise kendisi kaydeden millî futbolcu, 78. dakikada oyundan alındı.
Arda Güler'in yerine Brahim Diaz mücadeleye dahil oldu.
MBAPPE VE DIOMANDE FARKI AÇTI
Real Madrid, maçın son bölümünde hücumdaki etkinliğini sürdürdü.
83. dakikada Yan Diomande'nin pasıyla topla buluşan Kylian Mbappe, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.
RB Leipzig, 85. dakikada Tidiam Gomis'in golüyle farkı ikiye indirdi.
Ancak Real Madrid, 87. dakikada Yan Diomande'nin golüyle bir kez daha ağları havalandırdı.
Brahim Diaz'ın pasında topa gelişine vuran Diomande, meşin yuvarlağı üst köşeden ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 4-1.
ROMA DEPLASMANINDA DA ARDA GÜLER ETKİSİ
Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid'in Roma'yı 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada da dikkat çeken bir performans sergilemişti.
14 Ekim 2026'da oynanan mücadeleye sonradan dahil olan millî futbolcu, takımının geri dönüşünde iki asist yaptı.
Real Madrid'in 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada 85. dakikada Endrick, 90. dakikada ise Antonio Rüdiger, Arda Güler'in paslarını gole çevirdi.
İspanyol temsilcisi, Roma deplasmanından 4-3 galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini elde etmişti.
REAL MADRID DEVLER LİGİ'NDE 3'TE 3 YAPTI
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonuna Inter'i sahasında 2-1 mağlup ederek başladı.
İkinci haftada Roma'yı deplasmanda 4-3 yenen İspanyol devi, üçüncü karşılaşmada da Leipzig'i 4-1 mağlup etti.
Üç maçta üç galibiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, puanını 9'a yükseltti.
RB Leipzig ise üç karşılaşma sonunda 3 puanda kaldı.
REAL MADRID'İN SIRADAKİ RAKİBİ AEK
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Yunanistan temsilcisi AEK'e konuk olacak.
4 Kasım 2026 Çarşamba günü Atina'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.
RB Leipzig ise aynı haftada Manchester City'yi ağırlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI
Lille (Fransa) - Galatasaray: 2-4
Como (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 4-1
Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 2-2
Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 4-1
Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-0
Sporting (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-3
Aston Villa (İngiltere) - Viking (Norveç): 3-1
Club Brugge (Belçika) - Lens (Fransa): 3-0
Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0