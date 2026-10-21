Alman temsilcisi, Rômulo ve Christopher Nkunku ile gol fırsatları yakalarken kaleci Thibaut Courtois yaptığı kurtarışlarla takımının geriye düşmesini önledi.

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in gollerini Bernardo Silva, Arda Güler , Kylian Mbappe ve Yan Diomande kaydetti. Leipzig'in tek golü ise Tidiam Gomis'ten geldi.

Arda Güler'in yerine Brahim Diaz mücadeleye dahil oldu.

Karşılaşmanın ilk golünde şutuyla etkili olan, ikinci golünü ise kendisi kaydeden millî futbolcu, 78. dakikada oyundan alındı.

Pozisyonu takip eden Arda Güler, gol çizgisi önünde yaptığı son dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Real Madrid, ikinci yarıda da baskısını sürdürdü ve 52. dakikada Arda Güler ile farkı ikiye çıkardı.

Millî futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında ilk 11'de görev aldı. (Fotoğraf: AA)

MBAPPE VE DIOMANDE FARKI AÇTI

Real Madrid, maçın son bölümünde hücumdaki etkinliğini sürdürdü.

83. dakikada Yan Diomande'nin pasıyla topla buluşan Kylian Mbappe, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.

RB Leipzig, 85. dakikada Tidiam Gomis'in golüyle farkı ikiye indirdi.

Ancak Real Madrid, 87. dakikada Yan Diomande'nin golüyle bir kez daha ağları havalandırdı.

Brahim Diaz'ın pasında topa gelişine vuran Diomande, meşin yuvarlağı üst köşeden ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 4-1.

ROMA DEPLASMANINDA DA ARDA GÜLER ETKİSİ

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid'in Roma'yı 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada da dikkat çeken bir performans sergilemişti.

14 Ekim 2026'da oynanan mücadeleye sonradan dahil olan millî futbolcu, takımının geri dönüşünde iki asist yaptı.

Real Madrid'in 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada 85. dakikada Endrick, 90. dakikada ise Antonio Rüdiger, Arda Güler'in paslarını gole çevirdi.

İspanyol temsilcisi, Roma deplasmanından 4-3 galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini elde etmişti.