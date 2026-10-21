UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

HSK kararı Resmî Gazete’de: 3 ilçede ağır cezanın adresi değişti

HSK Genel Kurulu, Malkara, Gelibolu ve Eceabat’ın ağır ceza mahkemesi yargı çevresini yeniden belirledi. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla üç ilçe, coğrafi konum ve ulaşım imkânları dikkate alınarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesine bağlandı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
HSK kararı Resmî Gazete’de: 3 ilçede ağır cezanın adresi değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Malkara, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin ağır ceza mahkemesi yargı çevresini yeniden belirledi.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararla üç ilçe, Tekirdağ ve Çanakkale Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesine bağlandı.

Coğrafi konum ve ulaşım imkânları dikkate alınarak alınan karar, 21 Ekim Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe girdi.

HSK KARARI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulunun Malkara, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanmasına ilişkin kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

HSK Genel Kurulu, bazı ilçelerin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesine karar verdi.

Karar Resmi Gazete'de belirlendi (Foto: AA)Karar Resmi Gazete'de belirlendi (Foto: AA)

MALKARA KEŞAN'A BAĞLANDI

Alınan karara göre Malkara ilçesinin coğrafi durumu ile Keşan ilçesine ulaşım imkânı göz önünde bulunduruldu. Malkara, Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

GELİBOLU VE ECEABAT İÇİN DE YENİ DÜZENLEME

Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin coğrafi durumu ile Keşan ilçesine ulaşım imkânı da dikkate alındı. İki ilçe, Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

KARAR 21 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

HSK Genel Kurulu, söz konusu kararın 21 Ekim Çarşamba gününden itibaren uygulanmasına karar verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HSK kararı Resmî Gazete’de: 3 ilçede ağır cezanın adresi değişti-3 HSK kararı Resmî Gazete’de: 3 ilçede ağır cezanın adresi değişti-4 HSK kararı Resmî Gazete’de: 3 ilçede ağır cezanın adresi değişti-5
A Haber’i hedef gösteren Özgür Özel’e AK Parti’den tepki! “Kaybolan itibarını tehditle düzeltemezsin”
SONRAKİ HABER

AK Parti'den tepki
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler