HSK kararı Resmî Gazete’de: 3 ilçede ağır cezanın adresi değişti
HSK Genel Kurulu, Malkara, Gelibolu ve Eceabat’ın ağır ceza mahkemesi yargı çevresini yeniden belirledi. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla üç ilçe, coğrafi konum ve ulaşım imkânları dikkate alınarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesine bağlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Malkara, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin ağır ceza mahkemesi yargı çevresini yeniden belirledi.
Resmî Gazete'de yayımlanan kararla üç ilçe, Tekirdağ ve Çanakkale Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesine bağlandı.
Coğrafi konum ve ulaşım imkânları dikkate alınarak alınan karar, 21 Ekim Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe girdi.
HSK KARARI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Hakimler ve Savcılar Kurulunun Malkara, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanmasına ilişkin kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.
HSK Genel Kurulu, bazı ilçelerin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesine karar verdi.
MALKARA KEŞAN'A BAĞLANDI
Alınan karara göre Malkara ilçesinin coğrafi durumu ile Keşan ilçesine ulaşım imkânı göz önünde bulunduruldu. Malkara, Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.
GELİBOLU VE ECEABAT İÇİN DE YENİ DÜZENLEME
Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin coğrafi durumu ile Keşan ilçesine ulaşım imkânı da dikkate alındı. İki ilçe, Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.
KARAR 21 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
HSK Genel Kurulu, söz konusu kararın 21 Ekim Çarşamba gününden itibaren uygulanmasına karar verdi.