UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 7,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Eylül ayında 91,9 seviyesine yükselerek son 8 yılın zirvesini gören endeks, ekimde yüzde 7,7 azalarak 84,8'e geriledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 7,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğinde yürütülen Tüketici Eğilim Anketi'nin ekim ayı sonuçları açıklandı. Eylül ayında 91,9 seviyesine ulaşan tüketici güven endeksi, ekimde 7,1 puanlık düşüşle 84,8'e indi.

TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 7,7 azaldı-2

EYLÜL AYINDA SON 8 YILIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Tüketici güven endeksi, eylül ayında 91,9 olarak ölçülmüştü. Ekim ayında yüzde 7,7 azalan endeks, böylece önceki ay yakaladığı yükselişin ardından yeniden geriledi.

HANELERİN MADDİ DURUMUNDA DÜŞÜŞ

TÜİK verilerine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks, eylüldeki 75,3 seviyesinden ekimde yüzde 9,3 düşüşle 68,3'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi de yüzde 7,7 azalarak 93,7'den 86,4'e indi.

TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 7,7 azaldı-3

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Tüketicilerin gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, eylül ayında 89,8 seviyesindeyken ekimde yüzde 9 düşüşle 81,7'ye geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini gösteren endeks de yüzde 5,6 azalarak 108,8'den 102,7'ye düştü.

Ekim 2026 tüketici güven endeksi alt kalemleri
Gösterge
Eylül
Ekim
Değişim
Tüketici güven endeksi
91,9
84,8
%-7,7
Hanenin mevcut maddi durumu
75,3
68,3
%-9,3
Hanenin gelecek 12 aylık maddi durum beklentisi
93,7
86,4
%-7,7
Genel ekonomik durum beklentisi
89,8
81,7
%-9,0
Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi
108,8
102,7
%-5,6

TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 7,7 azaldı-4

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR, NEYİ GÖSTERİR?

Tüketici güven endeksi, hanelerin mevcut ekonomik durumlarına ilişkin değerlendirmelerini ve gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtıyor. Endeks, tüketicilerin ekonomiye ve kişisel mali durumlarına ilişkin algısının izlenmesinde kullanılıyor.

Endeksin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimserliğe, 100'ün altında kalması ise kötümserliğe işaret ediyor. Ekim ayında 84,8 olarak açıklanan endeks, tüketici güveninin kötümser bölgede kalmayı sürdürdüğünü gösterdi.

KASIM 2026 TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in yayımladığı takvime göre tüketici güven endeksinin kasım ayı verileri 20 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 7,7 azaldı-6 TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 7,7 azaldı-7 TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 7,7 azaldı-8

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor! 20 ekonomistten 19'u aynı tahminde birleşti
SONRAKİ HABER

Gözler faiz kararında

 Mandalina tarlada 2 lira zincir markette 50 lira! Üretici fiyat politikasına tepkili
ÖNCEKİ HABER

Tarlada 5 lira markette 50 lira!
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler