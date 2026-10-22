TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 7,7 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Eylül ayında 91,9 seviyesine yükselerek son 8 yılın zirvesini gören endeks, ekimde yüzde 7,7 azalarak 84,8'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğinde yürütülen Tüketici Eğilim Anketi'nin ekim ayı sonuçları açıklandı. Eylül ayında 91,9 seviyesine ulaşan tüketici güven endeksi, ekimde 7,1 puanlık düşüşle 84,8'e indi.
EYLÜL AYINDA SON 8 YILIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ
Tüketici güven endeksi, eylül ayında 91,9 olarak ölçülmüştü. Ekim ayında yüzde 7,7 azalan endeks, böylece önceki ay yakaladığı yükselişin ardından yeniden geriledi.
HANELERİN MADDİ DURUMUNDA DÜŞÜŞ
TÜİK verilerine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks, eylüldeki 75,3 seviyesinden ekimde yüzde 9,3 düşüşle 68,3'e geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi de yüzde 7,7 azalarak 93,7'den 86,4'e indi.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ GERİLEDİ
Tüketicilerin gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, eylül ayında 89,8 seviyesindeyken ekimde yüzde 9 düşüşle 81,7'ye geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini gösteren endeks de yüzde 5,6 azalarak 108,8'den 102,7'ye düştü.
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR, NEYİ GÖSTERİR?
Tüketici güven endeksi, hanelerin mevcut ekonomik durumlarına ilişkin değerlendirmelerini ve gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtıyor. Endeks, tüketicilerin ekonomiye ve kişisel mali durumlarına ilişkin algısının izlenmesinde kullanılıyor.
Endeksin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimserliğe, 100'ün altında kalması ise kötümserliğe işaret ediyor. Ekim ayında 84,8 olarak açıklanan endeks, tüketici güveninin kötümser bölgede kalmayı sürdürdüğünü gösterdi.
KASIM 2026 TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK'in yayımladığı takvime göre tüketici güven endeksinin kasım ayı verileri 20 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.