TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR, NEYİ GÖSTERİR?

Tüketici güven endeksi, hanelerin mevcut ekonomik durumlarına ilişkin değerlendirmelerini ve gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtıyor. Endeks, tüketicilerin ekonomiye ve kişisel mali durumlarına ilişkin algısının izlenmesinde kullanılıyor.

Endeksin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimserliğe, 100'ün altında kalması ise kötümserliğe işaret ediyor. Ekim ayında 84,8 olarak açıklanan endeks, tüketici güveninin kötümser bölgede kalmayı sürdürdüğünü gösterdi.

KASIM 2026 TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in yayımladığı takvime göre tüketici güven endeksinin kasım ayı verileri 20 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN