Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü şimdiden ocak zammına çevrildi. Ocak ayında, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, hem verileri hem ipuçlarını takibe aldı.

Emeklinin ocak zammı için yeni enflasyon tahmini geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)



3 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5.57



Zam oranını gösterecek 6 aylık veriden şu ana kadar yarısı belli oldu. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.57 artış kesinleşti. Geriye ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri kaldı.