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Emekliye ocakta yeni zam hesabı! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar alacak? Maaş listesi TAKVİM'de

SSK ve Bağ-Kur emeklileri üç aylık enflasyona göre yüzde 5.57 çıkan zam oranına eklenecek 3 veriyi beklerken, yeni anketten yeni ipucu geldi. İşte enflasyon tahminine göre milyonları bekleyen ocak ayı zam oranı…

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Emekliye ocakta yeni zam hesabı! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar alacak? Maaş listesi TAKVİM'de

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü şimdiden ocak zammına çevrildi. Ocak ayında, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, hem verileri hem ipuçlarını takibe aldı.

Emeklinin ocak zammı için yeni enflasyon tahmini geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Emeklinin ocak zammı için yeni enflasyon tahmini geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

3 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5.57

Zam oranını gösterecek 6 aylık veriden şu ana kadar yarısı belli oldu. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.57 artış kesinleşti. Geriye ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri kaldı.

Emekliye ocakta yeni zam hesabı! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar alacak? Maaş listesi TAKVİM'de-3

Finansal Kurumlar Birliği'nin yeni anketinden ise yeni ipucu geldi. Ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre; ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.09 oldu, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30.06 çıktı.

Yeni hesaplamaya göre en düşük emekli aylığı 26 bin 13 TL olabilir. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Yeni hesaplamaya göre en düşük emekli aylığı 26 bin 13 TL olabilir. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10.45 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında 10.45 zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri kalan üç enflasyon verisini bekliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)SSK ve Bağ-Kur emeklileri kalan üç enflasyon verisini bekliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 lira olan taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Bu formül uygulanır ve söz konusu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 26 bin 13 liraya yükselecek.

Emekli maaşlarında gözler yıl sonu enflasyonuna çevrildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Emekli maaşlarında gözler yıl sonu enflasyonuna çevrildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ
% 10.45 ZAMLI
23.552
26.013
24.000
26.508
25.000
27.613
26.000
28.717
27.000
29.822
28.000
30.926
29.000
32.031
30.000
33.135
31.000
34.240
32.000
35.344
33.000
36.449
34.000
37.553
35.000
38.658
36.000
39.762
37.000
40.867
38.000
41.971
39.000
43.076
40.000
44.180
41.000
45.285
42.000
46.389
43.000
47.494
44.000
48.598
45.000
49.703
46.000
50.807
47.000
51.912
48.000
53.016
49.000
54.121
50.000
55.225
51.000
56.330
52.000
57.434
53.000
58.539
54.000
59.643
55.000
60.748
56.000
61.852
57.000
62.957
58.000
64.061
59.000
65.166
60.000
66.270
61.000
67.375
62.000
68.479
63.000
69.584
64.000
70.688
65.000
71.793
66.000
72.897
67.000
74.002
68.000
75.106
69.000
76.211
70.000
77.315
71.000
78.420
72.000
79.524
73.000
80.629
74.000
81.733
75.000
82.838
76.000
83.942
77.000
85.047
78.000
86.151
79.000
87.256
80.000
88.360
81.000
89.465
82.000
90.569
83.000
91.674
84.000
92.778
85.000
93.883
86.000
94.987
87.000
96.092
88.000
97.196
89.000
98.301
90.000
99.405
91.000
100.510
92.000
101.614
93.000
102.719
94.000
103.823
95.000
104.928
96.000
106.032
97.000
107.137
98.000
108.241
99.000
109.346
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