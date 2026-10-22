Emekliye ocakta yeni zam hesabı! Yüzde 10,45 artışla kim ne kadar alacak? Maaş listesi TAKVİM'de
SSK ve Bağ-Kur emeklileri üç aylık enflasyona göre yüzde 5.57 çıkan zam oranına eklenecek 3 veriyi beklerken, yeni anketten yeni ipucu geldi. İşte enflasyon tahminine göre milyonları bekleyen ocak ayı zam oranı…
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü şimdiden ocak zammına çevrildi. Ocak ayında, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, hem verileri hem ipuçlarını takibe aldı.
3 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5.57
Zam oranını gösterecek 6 aylık veriden şu ana kadar yarısı belli oldu. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.57 artış kesinleşti. Geriye ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri kaldı.
Finansal Kurumlar Birliği'nin yeni anketinden ise yeni ipucu geldi. Ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre; ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.09 oldu, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30.06 çıktı.
Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10.45 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında 10.45 zam alacak.
Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 lira olan taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Bu formül uygulanır ve söz konusu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 26 bin 13 liraya yükselecek.