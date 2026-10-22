İsrail'in Fransa'daki eylemlerin ardından patlak veren şiddet olaylarını körüklediği iddiası ve Netanyahu'nun İran'ı seçimde koltuğunu kaybetmemek için kullanma çabaları derken İsrail'in farklı ülkelerdeki seçimlere müdahalesi yeniden gündem oldu.

FRANSIZ GAZETESİ "İSRAİL SEÇİME MÜDAHALE EDİYOR DEDİ"

Fransa'da çevrim içi yayın yapan Mediapart gazetesi, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin yaklaştığı dönemde ülkenin kamu yayıncısı France Televisions'ın (France TV) izleyicilerin siyasi yönelimlerine dair hassas verileri İsrailli e-ticaret şirketine sağlamaya çalıştığıyla ilgili haber yaptı.

France TV Haber Direktörü Philippe Corbe'nin, seçim dönemlerinde adayların katıldığı siyasi programın izleyicilerle interaktif hale getirilmesi önerisi üzerine, izleyicilerin siyasi yönelimlerine ilişkin verileri toplayacak bir içerik ve dijital araç geliştirilmesi gündeme geldi.

Kanal yönetimi, çalışanların veri güvenliği ve dış müdahale risklerine ilişkin endişelerine rağmen projeyi İsrailli e-ticaret şirketi Terrific'e vermeyi değerlendirdi ancak konunun basına yansıyacağını öğrenince kararından vazgeçti. Fransız solcu siyasetçiler ve milletvekilleri ise sosyal medyadan tepki göstererek kamu yayıncısından açıklama talep etti.

ADAYLARA İLİŞKİN DEZENFORMASYON İDDİASI

İsrail'in Fransa'daki seçimlere müdahalesi, yakın zamanda yerel seçimler için de gündeme geldi. İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansıdı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlattı.

Fransa'da kamu yayıncısı ve yerel seçimler üzerinden gündeme gelen müdahale haberleri, İsrail bağlantılı şirketlerin yurt dışındaki siyasi süreçlerle ilişkilendirildiği daha geniş bir tartışmanın parçasını oluşturuyor.

ABD'den Afrika'ya ve Avrupa'nın farklı ülkelerine uzanan araştırmalar, sahte sosyal medya hesaplarıyla yürütülen nüfuz faaliyetlerinden siyasetçileri hedef alan casusluk operasyonlarına kadar farklı yöntemlere işaret ediyor.