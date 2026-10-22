Yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt, antik kentin müzik kültürüne ışık tuttu. (Foto: Takvim Foto Arşivi) 2 BİN 800 YILLIK FLÜT TROYA'NIN MÜZİK TARİHİNE IŞIK TUTUYOR



Arkaik Dönem'e ait kemik flüt, Troya'da müziğin varlığına ilişkin doğrudan arkeolojik kanıt niteliği taşıyor.

Bu dönemde kullanılan üflemeli çalgılar arasında farklı uzunluklardaki kemik veya kamış boruların bir araya getirilmesiyle oluşturulan syrinx, diğer adıyla panflüt de bulunuyordu.



Üflemeli çalgıların bir bölümü, Dionysos kültü ve bu kültle bağlantılı ritüellerle ilişkilendiriliyordu.

Troya'da bulunan kemik flüt, antik kentteki müzik kültürünün bilimsel yöntemlerle araştırılmasına yeni bir kaynak oluşturuyor.

Tarihi kemik flüt, Troya'da müziğin varlığına ilişkin doğrudan kanıt sundu. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

TROYA'DA 4 BİN 500 YILLIK İDOL BAŞI BULUNDU



Kazılarda ortaya çıkarılan bir diğer önemli eser ise yaklaşık 4 bin 500 yıllık insan biçimli idol başı oldu.

Troya II kent kapısı çevresindeki çalışmalarda bulunan eser, yaklaşık MÖ 2500 yıllarına tarihleniyor. Erken Tunç Çağı'na ait idol başı, Troya'nın o dönemdeki kültürel yapısına ve Batı Anadolu'nun sembolik dünyasına ilişkin yeni veriler sunuyor. Küçük boyutlu insan biçimli idoller, Batı Anadolu'nun MÖ 3. binyıl arkeolojisinin karakteristik buluntuları arasında yer alıyor. Troya'da daha önce ele geçirilen benzer eserler ve bölgenin farklı merkezlerinde bulunan idoller, dönemin üretim ve kullanım geleneklerinin yanı sıra kültürel etkileşimlerin anlaşılmasına katkı sağlıyor.



TROYA II DÖNEMİNİN KÜLTÜREL İZLERİ ORTAYA ÇIKIYOR



Yaklaşık MÖ 2500-2300 yıllarına tarihlenen Troya II döneminde kent, Anadolu ile Ege dünyası arasındaki bağlantıların yoğunlaştığı önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyordu. Mimari ve maddi kültür açısından gelişim gösteren bu döneme ait yeni idol başı, Troya'nın toplumsal ve kültürel yapısının incelenmesine katkı sağlayacak.



Buluntu, Batı Anadolu'daki sembolik gelenekler ve kültürel etkileşimlerin araştırılması bakımından da önem taşıyor.

Yeni buluntular, Troya'nın kültürel ve sanatsal geçmişine ilişkin önemli veriler sağladı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



TROYA'DA 10 ANA YERLEŞİM KATMANI BULUNUYOR



Troya Antik Kenti'nin yerleşim tarihi, MÖ 3. binyılın başlarından MS 13. yüzyıla kadar uzanıyor. Kentte bu süreç boyunca oluşan 10 ana yerleşim katmanı tespit edildi.



MÖ 12. yüzyılın sonlarında yaşanan yıkımların ardından bölgede yazılı kaynakların bulunmadığı yaklaşık dört yüzyıllık bir dönem yaşandı.

Troya, MÖ 8. yüzyıldan itibaren Homeros destanlarıyla bağlantılı olarak yeniden önemli bir kültürel ve kutsal merkez haline geldi.