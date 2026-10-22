Troya'da 160 yıllık kazı tarihinde bir ilk! 2 bin 800 yıllık flüt ve 4 bin 500 yıllık idol bulundu
Çanakkale'deki Troya Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda arkeoloji dünyası açısından önemli iki keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 160 yılı aşkın kazı tarihinde ilk kez bir müzik aletine ulaşıldığını duyurdu. Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt ile 4 bin 500 yıllık insan biçimli idol başı gün yüzüne çıkarıldı. Bakan Ersoy, "Bu keşifle, Troya’daki müzik kültürüne ilişkin doğrudan bir arkeolojik kanıta ulaştık." ifadelerini kullandı.
Çanakkale'deki Troya Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı çalışmaları, kentin binlerce yıllık geçmişine ışık tutan iki önemli buluntuyu ortaya çıkardı. Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda, Arkaik Dönem'e ait yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt ile Erken Tunç Çağı'na tarihlenen 4 bin 500 yıllık insan biçimli idol başı bulundu. Kemik flüt, 160 yılı aşkın Troya kazıları tarihinde bugüne kadar ele geçirilen ilk ve tek müzik aleti olarak kayıtlara geçti.
TROYA'DA 160 YILLIK KAZI TARİHİNDE BİR İLK
Troya'nın Arkaik Dönem yerleşim dolgusunda ortaya çıkarılan yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt, antik kentin müzik kültürüne ilişkin doğrudan arkeolojik kanıt sunması bakımından önem taşıyor.
Yaklaşık MÖ 750-480 yılları arasına tarihlenen Arkaik Dönem'de müzik, dini ritüellerin yanı sıra sosyal ve kamusal yaşamda da önemli bir yere sahipti.
Bulunan flütün gövdesine bağlanan kafa kısmının korunmuş olması, eserin yapısının ve kullanım amacının değerlendirilmesine katkı sağlıyor. Organik malzemelerden yapılan müzik aletlerinin günümüze ulaşmasının güç olması ise keşfin önemini artırıyor.
BAKAN ERSOY TARİHİ KEŞFİ DUYURDU
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya'da gerçekleştirilen 2026 yılı kazılarında ortaya çıkarılan iki esere ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Troya'nın binlerce yıllık kültür ve sanat tarihine iki yeni keşifle katkı sunuyoruz. Bakanlığımızın izin ve destekleriyle Geleceğe Miras Projemiz kapsamında sürdürdüğümüz 2026 yılı kazılarında, yaklaşık 2.800 yıllık kemik flüt ile 4.500 yıllık insan biçimli bir idol başını gün ışığına çıkardık. Arkaik Dönem'e ait kemik flüt, 160 yılı aşkın Troya kazıları tarihinde bugüne kadar bulunan ilk ve tek müzik aleti. Bu keşifle, Troya'daki müzik kültürüne ilişkin doğrudan bir arkeolojik kanıta ulaştık. Troya II kent kapısı çevresinde bulunan idol başıyla da Erken Tunç Çağı'nın sembolik dünyasını ve Batı Anadolu'daki kültürel etkileşimleri anlamamıza katkı sağlayacak yeni bir eseri günümüze kazandırdık. Troya'nın farklı dönemlerini belgeleyen bu buluntuları bilimsel yöntemlerle araştırarak korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Kazı ekibimize, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün ekiplerine ve çalışmalara katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
2 BİN 800 YILLIK FLÜT TROYA'NIN MÜZİK TARİHİNE IŞIK TUTUYOR
Arkaik Dönem'e ait kemik flüt, Troya'da müziğin varlığına ilişkin doğrudan arkeolojik kanıt niteliği taşıyor.
Bu dönemde kullanılan üflemeli çalgılar arasında farklı uzunluklardaki kemik veya kamış boruların bir araya getirilmesiyle oluşturulan syrinx, diğer adıyla panflüt de bulunuyordu.
Üflemeli çalgıların bir bölümü, Dionysos kültü ve bu kültle bağlantılı ritüellerle ilişkilendiriliyordu.
Troya'da bulunan kemik flüt, antik kentteki müzik kültürünün bilimsel yöntemlerle araştırılmasına yeni bir kaynak oluşturuyor.
TROYA'DA 4 BİN 500 YILLIK İDOL BAŞI BULUNDU
Kazılarda ortaya çıkarılan bir diğer önemli eser ise yaklaşık 4 bin 500 yıllık insan biçimli idol başı oldu.
Troya II kent kapısı çevresindeki çalışmalarda bulunan eser, yaklaşık MÖ 2500 yıllarına tarihleniyor. Erken Tunç Çağı'na ait idol başı, Troya'nın o dönemdeki kültürel yapısına ve Batı Anadolu'nun sembolik dünyasına ilişkin yeni veriler sunuyor. Küçük boyutlu insan biçimli idoller, Batı Anadolu'nun MÖ 3. binyıl arkeolojisinin karakteristik buluntuları arasında yer alıyor. Troya'da daha önce ele geçirilen benzer eserler ve bölgenin farklı merkezlerinde bulunan idoller, dönemin üretim ve kullanım geleneklerinin yanı sıra kültürel etkileşimlerin anlaşılmasına katkı sağlıyor.
TROYA II DÖNEMİNİN KÜLTÜREL İZLERİ ORTAYA ÇIKIYOR
Yaklaşık MÖ 2500-2300 yıllarına tarihlenen Troya II döneminde kent, Anadolu ile Ege dünyası arasındaki bağlantıların yoğunlaştığı önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyordu. Mimari ve maddi kültür açısından gelişim gösteren bu döneme ait yeni idol başı, Troya'nın toplumsal ve kültürel yapısının incelenmesine katkı sağlayacak.
Buluntu, Batı Anadolu'daki sembolik gelenekler ve kültürel etkileşimlerin araştırılması bakımından da önem taşıyor.
TROYA'DA 10 ANA YERLEŞİM KATMANI BULUNUYOR
Troya Antik Kenti'nin yerleşim tarihi, MÖ 3. binyılın başlarından MS 13. yüzyıla kadar uzanıyor. Kentte bu süreç boyunca oluşan 10 ana yerleşim katmanı tespit edildi.
MÖ 12. yüzyılın sonlarında yaşanan yıkımların ardından bölgede yazılı kaynakların bulunmadığı yaklaşık dört yüzyıllık bir dönem yaşandı.
Troya, MÖ 8. yüzyıldan itibaren Homeros destanlarıyla bağlantılı olarak yeniden önemli bir kültürel ve kutsal merkez haline geldi.
GELECEĞE MİRAS PROJESİ İLE TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında Troya'daki arkeolojik çalışmalar devam ediyor.
2026 yılı kazılarında bulunan kemik flüt ve insan biçimli idol başı, antik kentin farklı dönemlerine ait kültürel izleri ortaya koyuyor.
Yeni buluntular, Troya'nın yalnızca Homeros destanları ve Troya Savaşı üzerinden değil, farklı toplumların inançları, sanatları, yaşam biçimleri ve Anadolu ile Ege dünyası arasındaki ilişkileri açısından da incelenmesine imkân sağlıyor.
Kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin bilimsel yöntemlerle araştırılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.