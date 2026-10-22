Takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'ün istifa çağrılarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de üzgünüm. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Ama oldu. Futbolda bunlar var. Biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde derbi ve önemli maçlar var. Kazanırız, taraftarımızın gönlünü alırız."



