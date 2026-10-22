Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın halefi belli oldu! İşte o isim
Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik tepkiler arttı. Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör değişikliği ihtimali konuşulurken, olası ayrılıkta ilk adayın Vincenzo Montella olduğu iddia edildi.
Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları alamadı.
Aston Villa karşısında yaşanan ağır yenilginin ardından sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği yeniden tartışılmaya başlandı.
TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Slavia Prag karşılaşmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, alınan sonuçlara tepki göstererek İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.
Tecrübeli teknik adam ise maç sonrasında yaptığı açıklamada Galatasaray derbisine odaklandıklarını belirtti.
Takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'ün istifa çağrılarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Kartal, şu ifadeleri kullandı:
"Ben de üzgünüm. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Ama oldu. Futbolda bunlar var. Biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde derbi ve önemli maçlar var. Kazanırız, taraftarımızın gönlünü alırız."
İSMAİL KARTAL'IN YERİNE FLAŞ İSİM
Fenerbahçe'de gözler, pazartesi günü Galatasaray ile oynanacak kritik derbiye çevrildi.
Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, hem sarı-lacivertlilerin Süper Lig'deki hedefleri hem de İsmail Kartal'ın geleceği açısından büyük önem taşıyor.
Derbide alınabilecek olası bir yenilginin ardından Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör değişikliğine gidebileceği öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertlilerde böyle bir karar alınması halinde ilk adayın, A Milli Takım'daki görevinden ayrıldığı belirtilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella olduğu iddia edildi.