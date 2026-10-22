Berat Albayrak'ı hedef alan Faik Öztrak'ın karanlık sicili... 2001 krizinin Kemal Derviş'le mimarı! Sülale boyu saltanat
Muhalefetin fon soruşturması bahanesiyle yürüttüğü kirli algı operasyonu, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın hukuki girişimiyle bertaraf edildi. Operasyonun başrolündeki Faik Öztrak ise kirli siciliyle tanınıyor. Türkiye ekonomisini IMF prangasından kurtaran AK Parti iktidarına karşı uluslararası karanlık odaklarla işbirliği yapan Faik Öztrak'ın, 2001 yılında BDDK Başkan Yardımcısı iken dalgalı kur kararı öncesi 21 bankaya 5,4 milyar dolarlık döviz satışına göz yumduğu biliniyor. Kamu bankalarının temerrüde düştüğü, 40 bin kişinin işsiz kaldığı o karanlık dönemde Kemal Derviş'in sağ kolu olan Öztrak'ın, ailesinin devlet kademelerindeki tartışmalı geçmişi de dikkat çekiyor.
Uluslararası karanlık lobilerin desteğiyle fon soruşturması üzerinden Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan organize kumpas, Albayrak'ın avukatının yaptığı net açıklamayla çöktü.
Geçmişte 128 milyar dolar iftirasını atan Öztrak'ın, fon soruşturmasını kullanarak yürüttüğü algı operasyonu duvara tosladı.
Yeni 17-25 Aralık denemesine girişen yapının başrolünde yer alan CHP'li Faik Öztrak'ın, 2001 krizinde Türkiye'nin sırtına geçirdiği ekonomik prangalar yeniden gündeme geldi.
2001 KRİZİNDE DEVLETİ ZARARA UĞRATAN SIZDIRMA
Faik Öztrak'ın 30 Ağustos 2000 tarihinde atandığı Bankacılık ve Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcılığı döneminde yaşananlar, Türkiye tarihinin en büyük ekonomik yıkımlarından biri olarak kayıtlara geçti.
21 Şubat 2001 akşamı "Türkiye dalgalı kur rejimine geçiyor" bilgisini kendisine yakın gazeteciye sızdıran Öztrak, ülkenin geceden sabaha milyarlarca dolar zarara uğramasına zemin hazırladı.
Karar öncesi 684 bin lira olan dolar kuru, sızdırılan bilginin televizyonda duyurulmasının ardından saatler içinde 1 milyon 200 bin liraya fırladı.
YABANCI BANKALARA MİLYARLARCA DOLARLIK KIYAK
Dalgalı kura resmi geçişin hemen öncesinde Merkez Bankası kasasından 21 bankaya düşük fiyattan 5 milyar 400 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirildi.
Bu bankalardan 9'unun siyasilere yakınlıkları sayesinde 4 milyar 100 milyon dolar alarak olağanüstü kar elde ettiği belirlendi.
Kriz gecesinde en yüksek döviz tutarını ise Citibank ve Deutsche Bank satın aldı.
Bankalararası piyasada gecelik faiz oranının yüzde 1000'in üzerine çıktığı günlerde kamu bankaları büyük zarara uğratılıp temerrüde düşürülürken, özel bankalara milyarlarca dolar kazandırıldı.
DERVİŞ'LE BİRLİKTE O DA GELDİ
Türk lirasının değerini yarı yarıya düşüren finansal krizin ardından 13 Mart 2001 tarihinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı yapılan Kemal Derviş, göreve geldikten 3 gün sonra Faik Öztrak'ı Hazine Müsteşarlığına atadı.
TÜRK EKONOMİSİNİ DIŞA MUHTAÇ EDEN KORODA
Derviş'in bakanlığı döneminde IMF ve Dünya Bankası görüşmelerini yürüten heyette sürekli yer alan Öztrak, Türkiye ekonomisini dışa bağımlı kılan yasaların dayatılmasında aktif rol oynadı.
Politika faizlerinin yüzde 190'ları gördüğü, 13 bankanın batırıldığı, 40 bin kişinin işsiz kaldığı dönemin faturası millete kesildi.
28 Şubat post-modern darbesi ve 2001 krizinin Türkiye'ye toplam maliyeti 400 milyar doları buldu.
PRANGALAR ERDOĞAN'LA KIRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği ilk andan itibaren Türkiye'ye biçilen IMF prangasını sökmek için kararlı adımlar atıldı.
AK Parti döneminde IMF'ye olan 23 milyar 500 milyon dolarlık borç tamamen kapatıldı.
Ekonomide sağlanan tarihi sıçrama sayesinde Türkiye, IMF'nin borç istediği güçlü konuma ulaştı.
Günümüzde fon soruşturması üzerinden fırtına estiren muhalefetin, yeniden IMF'nin Türkiye ekonomisinde karar verici role gelmesi arzusunu taşıdığı değerlendiriliyor.
SÜLALE BOYU ÖZTRAK SALTANATI
Liyakat söylemlerini dilinden düşürmeyen Faik Öztrak'ın ailesinin, yıllarca devlet kademelerinde önemli pozisyonları işgal ettiği ortaya çıktı.
Dedesi eski İçişleri Bakanı Mustafa Faik Öztrak'ın, Tunceli'de kadın ve çocukların da katledildiği olayların belgesinde Dahiliye Vekili sıfatıyla imzasının bulunduğu, ayrıca 1930'lu yıllarda şeker fabrikalarına usulsüzce ortak olduğu tarihi kayıtlarda yer alıyor.
Babası Orhan Öztrak'ın ise bakanlığı döneminde açılışını yaptığı tesiste, "Bol içki ve sigara içilir inşallah" ifadelerini kullandığı gazete kupürlerine yansıdı.
Orhan Öztrak ayrıca Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idamına onay veren isimler arasında yer alıyor.
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