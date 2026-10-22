Kriz gecesinde en yüksek döviz tutarını ise Citibank ve Deutsche Bank satın aldı.

Bu bankalardan 9'unun siyasilere yakınlıkları sayesinde 4 milyar 100 milyon dolar alarak olağanüstü kar elde ettiği belirlendi.

Dalgalı kura resmi geçişin hemen öncesinde Merkez Bankası kasasından 21 bankaya düşük fiyattan 5 milyar 400 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirildi.

DERVİŞ'LE BİRLİKTE O DA GELDİ

28 Şubat post-modern darbesi ve 2001 krizinin Türkiye'ye toplam maliyeti 400 milyar doları buldu.

Berat Albayrak’a itibar suikastının arkasında kim var? Hükümete yakın görünen kalemler de devrede

AK Parti döneminde IMF'ye olan 23 milyar 500 milyon dolarlık borç tamamen kapatıldı .

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği ilk andan itibaren Türkiye'ye biçilen IMF prangasını sökmek için kararlı adımlar atıldı.

SÜLALE BOYU ÖZTRAK SALTANATI

Liyakat söylemlerini dilinden düşürmeyen Faik Öztrak'ın ailesinin, yıllarca devlet kademelerinde önemli pozisyonları işgal ettiği ortaya çıktı.

Dedesi eski İçişleri Bakanı Mustafa Faik Öztrak'ın, Tunceli'de kadın ve çocukların da katledildiği olayların belgesinde Dahiliye Vekili sıfatıyla imzasının bulunduğu, ayrıca 1930'lu yıllarda şeker fabrikalarına usulsüzce ortak olduğu tarihi kayıtlarda yer alıyor.

Babası Orhan Öztrak'ın ise bakanlığı döneminde açılışını yaptığı tesiste, "Bol içki ve sigara içilir inşallah" ifadelerini kullandığı gazete kupürlerine yansıdı.

Orhan Öztrak ayrıca Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idamına onay veren isimler arasında yer alıyor.

Öztrak'ın, ailesinin devlet kademelerindeki şaibeli geçmişine rağmen bugün liyakat ve dürüstlük söylemlerinin arkasına sığınarak yeni algı operasyonlarına girişmesi, siyasi ikiyüzlülüğün en net fotoğrafı olarak kayıtlara geçti. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)