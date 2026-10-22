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Memura ocakta yüzde 8,39 zam! TAKVİM hesapladı: En düşük maaş 76 bin TL'yi aşacak

Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak zammı için geri sayım sürerken maaş hesaplarını değiştiren yeni enflasyon tahmini geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı anketinde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,06 olarak açıklanırken, ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 10,45'e ulaşabileceği hesaplandı. Bu senaryoda yüzde 3,22'lik enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 8,39'a çıkabilecek. En düşük memur maaşı 76 bin 116 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 172 liraya yükselebilecek.

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Memura ocakta yüzde 8,39 zam! TAKVİM hesapladı: En düşük maaş 76 bin TL'yi aşacak

Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı için geri sayım başladı.

Memur ve memur emeklisin Ocak zammı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Memur ve memur emeklisin Ocak zammı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Ocakta yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memurlar ve emeklileri için yeni ipucu geldi.

Memura zam (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Memura zam (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30.06

Finansal Kurumlar Birliği ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankette ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,09, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,06 oldu.

Memurların Ocak zammı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Memurların Ocak zammı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEMUR VE EMEKLİLERİNE YÜZDE 3,22'LİK ENFLASYON FARKI

Yeni tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,45 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 3,22 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 8,39'a çıkacak.

Takvim memur ve memur emeklisinin zammını hesapladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Takvim memur ve memur emeklisinin zammını hesapladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN 224 TL'YE ÇIKACAK

En düşük memur maaşı 70 bin 224 liraya yükselmişti. Bu maaş ocak zammı yüzde 8,39'u bulursa 76 bin 116 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 8,39 olarak gerçekleşirse 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 172 lira seviyesine ulaşacak.

Memurun en düşük maaşı ocak ayında 76 bin TL'yi aşacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Memurun en düşük maaşı ocak ayında 76 bin TL'yi aşacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEMUR MAAŞLARI
Mevcut
% 8.39 Zamlı
Şube müdürü (üniversite mez.) 1/4
107.110
116.097
Memur (üniversite mez.) 9/1
73.070
79.201
Uzman öğretmen 1/4
92.166
99.899
Öğretmen 1/4
83.254
90.239
Başkomiser 3/1
101.242
109.736
Polis memuru 8/1
92.618
100.389
Uzman doktor 1/4
170.730
185.054
Hemşire (üniversite mez.) 5/1
84.845
91.963
Mühendis 1/4
109.185
118.346
Teknisyen (lise mez.) 11/1
75.877
82.243
Profesör 1/4
153.208
166.062
Araştırma görevlisi 7/1
102.779
111.402
Vaiz 1/4
86.983
94.281
Avukat 1/4
102.135
110.704
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Memura ocakta yüzde 8,39 zam! TAKVİM hesapladı: En düşük maaş 76 bin TL'yi aşacak-7

MEMUR EMEKLİLERİ
Mevcut
% 8.39 Zamlı
Müsteşar 1/1
112.140
121.548
Genel müdür 1/1
99.377
107.714
Şube müdürü (lisans) 1/4
39.681
43.010
Memur (lisans) 1/4
31.313
33.941
Öğretmen 1/4
46.908
50.843
Kaymakam 1. sınıf 1/4
65.853
71.378
Başkomiser 1/4
47.877
51.894
Polis memuru 1/4
47.093
51.044
Hemşire (Lisans) 1/4
46.908
50.843
Mühendis 1/4
47.693
51.695
Teknisyen (Lise) 1/4
33.995
36.847
Pratisyen hekim 1/4
68.691
74.454
Profesör 1/4
80.490
87.243
İmam-hatip
46.908
50.843
Avukat 1/4
46.908
50.843

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