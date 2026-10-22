Memurların Ocak zammı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) MEMUR VE EMEKLİLERİNE YÜZDE 3,22'LİK ENFLASYON FARKI Yeni tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,45 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 3,22 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 8,39'a çıkacak.

Takvim memur ve memur emeklisinin zammını hesapladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN 224 TL'YE ÇIKACAK



En düşük memur maaşı 70 bin 224 liraya yükselmişti. Bu maaş ocak zammı yüzde 8,39'u bulursa 76 bin 116 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 8,39 olarak gerçekleşirse 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 172 lira seviyesine ulaşacak.