Memura ocakta yüzde 8,39 zam! TAKVİM hesapladı: En düşük maaş 76 bin TL'yi aşacak
Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak zammı için geri sayım sürerken maaş hesaplarını değiştiren yeni enflasyon tahmini geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı anketinde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,06 olarak açıklanırken, ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 10,45'e ulaşabileceği hesaplandı. Bu senaryoda yüzde 3,22'lik enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 8,39'a çıkabilecek. En düşük memur maaşı 76 bin 116 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 172 liraya yükselebilecek.
Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı için geri sayım başladı.
Ocakta yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memurlar ve emeklileri için yeni ipucu geldi.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30.06
Finansal Kurumlar Birliği ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankette ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,09, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,06 oldu.
MEMUR VE EMEKLİLERİNE YÜZDE 3,22'LİK ENFLASYON FARKI
Yeni tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,45 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 3,22 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 8,39'a çıkacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN 224 TL'YE ÇIKACAK
En düşük memur maaşı 70 bin 224 liraya yükselmişti. Bu maaş ocak zammı yüzde 8,39'u bulursa 76 bin 116 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 8,39 olarak gerçekleşirse 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 172 lira seviyesine ulaşacak.