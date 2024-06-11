Hojbjerg harekatı

Transferde bu sezon bombaları tek tek patlatmayı hedefleyen Fenerbahçe, başkanlık seçimi sonrasında gaza bastı. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen 28 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli oyuncu için ilk somut adım atılacak. Sportif Direktör Mario Branco'nun önümüzdeki günlerde Londra'ya giderek hem Tottenham hem de Hojbjerg'in menajeri ile masaya oturacağı bildirildi. 6 ve 8 numara oynayabilen yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

77 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2020 yılından beri Tottenham'da top koşturan Danimarkalı orta sahanın değeri 45 milyon Euro'ya kadar çıktı. Şimdiye kadar bonservisine 32.6 milyon Euro ödenen Hojbjerg, 77 kez Danimarka Milli Takım formasını giydi. 10 kez rakip fileleri havalandırdı. Geride kalan sezonda 39 maça çıkmasına rağmen 1486 dakika süre alan Danimarkalı futbolcu ayrılmaya sıcak bakıyor. Kontratı da 2025 yılında sona eriyor



PREMİER LİG'DE 254 MAÇA ÇIKTI

Danimarkalı orta saha oyuncusu Hojbjerg, Premier Lig'de 254 maça çıktı. 12 gol atarken 16 asist yaptı. Bayern Münih formasıyla ise Bundesliga'da 56 maçta görev aldı.