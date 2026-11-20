Bursa'da mercek bulutu görüldü: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Bursa’nın Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinde gökyüzünde mercek bulutu görüldü. Bir süre formunu koruyan ve UFO’ya benzetilen mercek bulutu, vatandaşların ilgisini çekti, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
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Bursa semalarında mercek bulutu görüldü.
MERCEK BULUTU, GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ
Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinden görülebilen ve bir süre bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.
Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.
Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulut, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülebiliyor.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam