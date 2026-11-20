Operasyonda ele geçirilenler. (Fotoğraf: DHA)

"SUÇ DÜZENİNİZİ KÖKÜNDEN SÖKECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Suç örgütlerinin elebaşları ve yöneticileri şunu akıllarından çıkarmasın: Bu devletin gücünü sınamaya kalkışan, milletimizin huzuruna kasteden herkes er ya da geç adalet önünde hesap verecektir! Ne sınırların arkasına saklanmak ne de suç ağlarının arkasına gizlenmek sizi kurtaracaktır. Devletimiz suç düzeninizi kökünden sökecek, bütün bağlantılarınızı ortaya çıkaracak ve hukukun gereğini sonuna kadar yerine getirecektir!"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bayğaralar

Operasyon