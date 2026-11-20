Bayğaralar'a 13 ilde şafak baskını! 101 şüpheli yakalandı: Haraç ve silahlı saldırı ağı deşifre edildi
Adana merkezli 13 ilde, kamuoyunda “Bayğaralar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik 135 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş insanlarından silah zoruyla haraç isteyen, talepleri karşılanmadığında iş yerlerine saldırılar düzenleyen örgüte yönelik operasyonda 101 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan 23 kişinin de aralarında olduğu 37 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Türkiye, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Bayğaralar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Adana merkezli 13 ilde 135 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında işlem başlatılan 138 şüpheliden 101'i yakalanarak gözaltına alındı.
İŞ İNSANLARINDAN SİLAH ZORUYLA HARAÇ İSTEDİLER
Soruşturmada, örgüt üyelerinin iş insanlarından silah zoruyla haraç talep ettikleri, isteklerinin karşılanmaması halinde iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri belirlendi. Şüphelilerin kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara karıştıklarına ilişkin delillere ulaşıldı.
YURT DIŞINDAKİ YÖNETİCİLERDEN TALİMAT ALMIŞLAR
Örgütün yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 138 şüpheli belirlendi. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 23 kişinin de aralarında olduğu 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
"SUÇ DÜZENİNİZİ KÖKÜNDEN SÖKECEĞİZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Suç örgütlerinin elebaşları ve yöneticileri şunu akıllarından çıkarmasın: Bu devletin gücünü sınamaya kalkışan, milletimizin huzuruna kasteden herkes er ya da geç adalet önünde hesap verecektir! Ne sınırların arkasına saklanmak ne de suç ağlarının arkasına gizlenmek sizi kurtaracaktır. Devletimiz suç düzeninizi kökünden sökecek, bütün bağlantılarınızı ortaya çıkaracak ve hukukun gereğini sonuna kadar yerine getirecektir!"