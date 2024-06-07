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Talisca bombası

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Al Nassr forması giyen Talisca’nın menajeri ile bir araya geldi. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Haziran 2024 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
Talisca bombası

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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşarak tüm dünyada ses getirdi. Sarı- Lacivertliler'in yeni hedefi ise dünyaca ünlü futbolculara imza attırmak. Fenerbahçe'nin gündemindeki futbolculardan birisi de Anderson Talisca. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın "Talisca gelmek istiyor" açıklamasının ardından taraftarlarda büyük bir heyecan uyandı. Öte yandan Brezilyalı futbolcunun, Al Nassr armasıyla paylaştığı bir fotoğraf ise takımda kalacağı yönündeki iddialarını beraberinde getirmişti. Tüm bu gelişmelere rağmen hem mevcut başkan Ali Koç hem de Aziz Yıldırım'ın Talisca'yı transfer ederek gövde gösterisi yapmak istediği belirtildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Talisca'nın menajeri ile bir araya geldiği ve transferi sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in, Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağlamak adına tüm şartları zorlaması bekleniyor. Portekizli teknik direktör Mourinho'nun da oyuncuyu istediği ifade ediliyor. 30 yaşındaki 10 numara, bu sezon 17 lig maçında 16 gol atarken 4 de asist yaptı.

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