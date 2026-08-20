Ankara'da uyuşturucu operasyonu! ATK raporları dosyaya girdi: Abdulkadir Özcan esrarcı çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Rapora göre, incelenen 11 kişiden 9'unun kan, idrar veya saç örneklerinde kokain ve esrar metabolitleri tespit edildi.
Ankara'da son dönemlerde artışa geçen uyuşturucu suçları mercek altında. Şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında birçok kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunca (ATK) yapılan toksikolojik incelemelerin sonuçları dosyaya girdi.
TEST SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI
ATK raporuna göre, incelemeye tabi tutulan 11 kişiden 9'una ait kan, idrar veya saç örneklerinin en az birinde uyuşturucu madde ya da bunların metabolitleri tespit edildi.
İşte o isimler ve test sonuçları:
Buna göre 8 kişinin örneklerinde kokain veya kokain metabolitlerine, 1 kişinin örneklerinde ise esrar etkin maddesi THC'nin metabolitine rastlandı. Soruşturma kapsamında ATK raporunun diğer delillerle birlikte değerlendirilmesine yönelik adli işlemler devam ediyor.
METABOLİT NEDİR?
Vücudun (özellikle karaciğerin) ilaçları, alkolü veya uyuşturucu gibi yabancı maddeleri parçalayıp dönüştürdüğü kimyasal atıklara ve kalıntılara "metabolit" denir.
"THC-COOH" NE ANLAMA GELİYOR?
Abdulkadir Özcan'ın kan veya idrarında esrarın ana etken maddesinin vücutta parçalandıktan sonra bıraktığı kalıcı kimyasal iz (THC-COOH metaboliti) tespit edildi; bu durum kişinin yakın zamanda esrar kullanmış olabileceğini ifade eder.
ABDULKADİR ÖZCAN KİMDİR?
Abdulkadir Özcan PETLAS'ın eski Yönetim Kurulu Üyesidir. "Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" sözleri ile gündeme gelen Özcan, Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Abdülkadir Özcan'ın ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramada, daralı ağırlığı 175,45 gram olan ve renk, koku ve görünüm itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.
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