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Ankara'da uyuşturucu operasyonu! ATK raporları dosyaya girdi: Abdulkadir Özcan esrarcı çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Rapora göre, incelenen 11 kişiden 9'unun kan, idrar veya saç örneklerinde kokain ve esrar metabolitleri tespit edildi.

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Ankara'da uyuşturucu operasyonu! ATK raporları dosyaya girdi: Abdulkadir Özcan esrarcı çıktı

Ankara'da son dönemlerde artışa geçen uyuşturucu suçları mercek altında. Şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında birçok kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunca (ATK) yapılan toksikolojik incelemelerin sonuçları dosyaya girdi.

TEST SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

ATK raporuna göre, incelemeye tabi tutulan 11 kişiden 9'una ait kan, idrar veya saç örneklerinin en az birinde uyuşturucu madde ya da bunların metabolitleri tespit edildi.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! ATK raporları dosyaya girdi: Abdulkadir Özcan esrarcı çıktı-1

İşte o isimler ve test sonuçları:

İsim
Raporda tespit edilen
Abdülkadir Özcan
Kan ve idrarında esrar etkin maddesi THC'nin metaboliti THC-COOH
Boran Aydoğmuş
İdrarında kokain metabolitleri
Dilan Çakan
Saçında kokain ve metaboliti
Eda Demirel
Saçında kokain ve metaboliti
Engin Çakan
İdrarında kokain metabolitleri
Fahrettin Aktaş
Saçında kokain ve metaboliti
Mehmet Emin Akkuş
Kan ve idrarında kokain ile kokain metabolitleri
Serhat Güneş
Kan ve idrarında kokain ile kokain metabolitleri
Sinem Kıyançiçek
Saçında kokain ve metaboliti

Buna göre 8 kişinin örneklerinde kokain veya kokain metabolitlerine, 1 kişinin örneklerinde ise esrar etkin maddesi THC'nin metabolitine rastlandı. Soruşturma kapsamında ATK raporunun diğer delillerle birlikte değerlendirilmesine yönelik adli işlemler devam ediyor.

METABOLİT NEDİR?

Vücudun (özellikle karaciğerin) ilaçları, alkolü veya uyuşturucu gibi yabancı maddeleri parçalayıp dönüştürdüğü kimyasal atıklara ve kalıntılara "metabolit" denir.

"THC-COOH" NE ANLAMA GELİYOR?

Abdulkadir Özcan'ın kan veya idrarında esrarın ana etken maddesinin vücutta parçalandıktan sonra bıraktığı kalıcı kimyasal iz (THC-COOH metaboliti) tespit edildi; bu durum kişinin yakın zamanda esrar kullanmış olabileceğini ifade eder.

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ABDULKADİR ÖZCAN KİMDİR?

Abdulkadir Özcan PETLAS'ın eski Yönetim Kurulu Üyesidir. "Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" sözleri ile gündeme gelen Özcan, Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Abdulkadir Özcan Abdulkadir Özcan

Soruşturma kapsamında Abdülkadir Özcan'ın ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramada, daralı ağırlığı 175,45 gram olan ve renk, koku ve görünüm itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

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