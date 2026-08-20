Trabzonspor atv ekranlarında avantaj peşinde! Fatih Tekke'den ilk 11'de Muhammed Salah kararı

2024-2025 sezonunu ligde 7. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa kupalarında yer alamadı. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla yeniden Avrupa bileti alan bordo-mavililer, bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.



FATİH TEKKE İLK AVRUPA SINAVINDA

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında teknik direktör olarak takımının başında sahaya çıkacak.



Futbolculuk döneminde Zenit ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptı.

Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 2025-2026 sezonunu 3. sırada tamamladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu sonuçlarla bordo-mavililer, bir sezonluk aranın ardından Avrupa kupalarına geri döndü.