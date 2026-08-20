Trabzonspor atv ekranlarında avantaj peşinde! Fatih Tekke'den ilk 11'de Muhammed Salah kararı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadele atv ekranlarından canlı yayınlanacak. Bordo-mavililer, 720 günlük Avrupa hasretine avantajlı skorla son vermek istiyor. Teknik direktör Fatih Tekke, bu doğrultuda sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u sahasında ağırlayacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma atv ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
Mücadelede Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac düdük çalacak. Pajac'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, iki maçlık eşleşmenin ilk ayağında kendi sahasında avantaj sağlamayı hedefliyor.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batagov, Folcarelli ve Muçi, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek. Okay Yokuşlu ve Batagov, uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA kadrosunda yer almazken, tedavileri süren Folcarelli ile Muçi de kadroda bulunmayacak.
Yeni transfer Muhammed Salah'ın ise mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kasımpaşa karşılaşmasında 58. dakikada oyuna girerek ilk kez Trabzonspor formasını giyen Mısırlı futbolcu, Ferencvaros karşılaşmasıyla Papara Park'ta taraftarların karşısına çıkacak.
720 GÜNLÜK AVRUPA HASRETİ
Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 720 gün sonra sahne alacak. Bordo-mavililer, Avrupa'daki son maçını 29 Ağustos 2024'te UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'e karşı oynadı. Trabzon'daki karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona ererken, İsviçre temsilcisi penaltı atışları sonucunda turu geçen taraf oldu.
2024-2025 sezonunu ligde 7. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa kupalarında yer alamadı. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla yeniden Avrupa bileti alan bordo-mavililer, bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
FATİH TEKKE İLK AVRUPA SINAVINDA
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında teknik direktör olarak takımının başında sahaya çıkacak.
Futbolculuk döneminde Zenit ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptı.
Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 2025-2026 sezonunu 3. sırada tamamladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu sonuçlarla bordo-mavililer, bir sezonluk aranın ardından Avrupa kupalarına geri döndü.
FERENCVAROS İLE İKİNCİ EŞLEŞME
Trabzonspor ile Ferencvaros daha önce UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonunda aynı grupta karşılaştı. Macaristan'daki ilk maçtan 3-2 mağlup ayrılan bordo-mavililer, Trabzon'daki karşılaşmayı ise 1-0 kazandı. Ferencvaros 10 puanla grubu lider tamamlarken, Trabzonspor 9 puanla üçüncü sırada kaldı.
Bordo-mavililer, Ferencvaros'u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarındaki son galibiyetinden bu yana geçen 748 günlük süreci de sonlandıracak. Trabzonspor, Avrupa'daki son galibiyetini 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok karşısında 1-0'lık skorla aldı.
TRABZONSPOR 156. AVRUPA MAÇINA ÇIKIYOR
Ferencvaros karşılaşması Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 156. maçı olacak. Daha önce oynadığı 155 karşılaşmada 56 galibiyet alan bordo-mavililer, 39 beraberlik ve 60 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 194 gol atan Trabzonspor, kalesinde 209 gol gördü.
Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi veya eski adıyla UEFA Kupası'nda ise 98. karşılaşmasına çıkacak. Bu organizasyondaki 97 maçta 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 37 mağlubiyet alan Trabzonspor, 130 gol atarken 131 gol yedi.
Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti 2007-2008 sezonunda Vllaznia karşısında aldığı 6-0'lık sonuç olurken, en farklı mağlubiyeti 1990-1991 sezonunda Barcelona karşısında aldığı 7-2'lik yenilgi oldu. Avrupa kupalarında bordo-mavili formayla en fazla gol atan oyuncu ise 23 golle Hami Mandıralı.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Salah, Aral, Saviolo, Onuachu.
Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, Kanichowsky, Yusuf, Joseph.