İstanbul'da neden peş peşe deprem oluyor? Uzmanı açıkladı: "Adalar Fayı masum değil"

3,2 büyüklüğündeki sarsıntı Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerde hissedildi. "ADALAR FAYI ÖLÜ BİR FAY DEĞİLDİR" A Haber canlı yayınında depremlerin ardından oluşan hareketliliği değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, Adalar Fayı'nın aktif olduğuna dikkat çekti. Bektaş, mikro depremlerin ne anlama geldiğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Önce mikro deprem deyince mesela 2 büyüklüğündeki bir deprem deyince ne anlıyorsunuz derseniz; 2 büyüklüğündeki bir deprem bugün bir futbol sahası kadar alanın kırılmış olduğunu gösteriyor ve enerjisini boşaltmış olduğunu gösteriyor." Adalar Fayı'nda hareketliliğin sürdüğünü belirten Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünden bugüne, şu anda dahi mikro depremler Adalar fayı üzerinde devam ediyor. Şu anda da devam ediyor. Adalar fayı ölü bir fay değildir. Adalar fayı bugün yapılan çalışmalar, Kandilli'nin ve AFAD'ın yaşadığı deprem kayıtlarına göre diri, deprem üreten bir faydı." 1963 DEPREMİNE DİKKAT ÇEKTİ Prof. Dr. Bektaş, Adalar Fayı'nın geçmişte de önemli depremler ürettiğini belirterek 1963 yılında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremi hatırlattı. Bektaş, uluslararası çalışmalara da atıfta bulunarak Adalar Fayı'nın geçmişteki hareketlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yine uluslararası uygulamalara göre 1963 depremi Adalar fayı üzerinde gelişmiştir; 6,3 büyüklüğünde deprem." Bektaş ayrıca 2005 yılında yapılan bir uluslararası çalışmada Adalar Fayı'nın deniz altında incelendiğini belirterek, bu çalışmanın genç bir kırılmaya işaret ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, A Haber canlı yayınında depremleri değerlendirdi. MİKRO DEPREMLER FAYDAKİ SÜRÜKLENMEYLE İLİŞKİLİ Mikro depremlerin oluşum mekanizmasına ilişkin de bilgi veren Bektaş, fayların yalnızca büyük kırılmalarla hareket etmediğini belirtti. Uzman isim, mikro depremleri şöyle açıkladı: "Şimdi mikro depremi dediğimiz; fayın alttaki sıcak akışkanlarla, yani sıcak sularla veya buharlarla veya gazlarla gevşeyerek milimetre cinsinden hareket etmesidir. Yani milimetre cinsinden fay sürüklendiği andan itibaren bir deprem meydana gelir, mikro deprem oluşur." Bektaş'a göre Marmara'daki fay sistemi bütünüyle kilitlenmiş durumda değil. Fayın bazı bölümlerinde sürünme meydana gelirken bazı bölümlerde ise gerilme birikimi söz konusu olabiliyor.

Bektaş, Adalar Fayı’nın diri ve deprem üreten bir fay olduğunu söyledi. "ASIL KORKTUĞUMUZ YER FAYIN KİLİTLİ OLDUĞU YER" Marmara Fayı'nın tamamının aynı şekilde davranmadığını vurgulayan Bektaş, bazı bölümlerdeki hareketliliğin gerilmenin boşalmasına katkı sağlayabileceğini ancak kilitli kesimlerin önemini koruduğunu söyledi. Bektaş, bu noktadaki riski şu sözlerle anlattı: "Şu anda Adalar'da olan, dünden en az dünden bugüne kadar, şu ana kadar olan mikro depremler fayın milimetre mertebesinde yaşadıklarının sürüklendiğini gösteriyor. Ancak bu sürüklenme nereye kadar gider? Fayın sürüklenmediği yerde bu gerilmeler artar. İşte esas bizim korktuğumuz yer bu; yani fayın kilitli olduğu yer." Adalar Fayı'nın ne kadarının kilitli, ne kadarının sürüklendiği konusunda kesin bir yanıt bulunmadığını belirten Bektaş, bu nedenle İstanbul açısından deprem tehlikesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Mikro depremlerin faydaki milimetrelik hareketlerle bağlantılı olabileceğini belirtti. 2025 SİLİVRİ DEPREMİ SONRASI ÇINARCIK ÇUKURLUĞUNA DİKKAT Bektaş, değerlendirmesinde 2025 yılında Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi de gündeme getirdi. Bu depremin ardından artçıların doğuya, İstanbul yönüne doğru devam ettiğini belirten uzman, Çınarcık Çukurluğu'ndaki gerilme durumuna dikkat çekti. Bektaş şu ifadeleri kullandı: "Özellikle 2025 Silivri, yani batıda Silivri'de 6.2'lik bir deprem gördükten sonra bunun artçıları doğuya doğru, yani İstanbul'a doğru devam etti. Başka bir deyişle Çınarcık çukurluğu bu gerilmelerle yüklendi ve şu anda mikrodepremlerin belki de nedeni bu gerilme gerilmeleri olabilir." Bu değerlendirmeye göre Adalar çevresindeki mikro depremlerin nedenleri arasında bölgedeki gerilme değişimleri de bulunabilir. Ancak tek başına bu sarsıntılardan hareketle büyük bir depremin ne zaman meydana geleceği konusunda kesin bir öngörüde bulunmak mümkün değil.