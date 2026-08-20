





TRANSFERİN MALİYETİ 29 MİLYON EURO Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki anlaşmanın 25 milyon euro bonservis bedeli üzerinden sağlandığı ifade edildi. Transfer sözleşmesinde ayrıca 4 milyon euro bonus maddesinin bulunduğu ve Rus kulübüne Batrakov'un sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'unun verileceği kaydedildi. Bu şartlarla birlikte transferin toplam maliyetinin bonuslara bağlı olarak 29 milyon euroya ulaşması bekleniyor.





5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK Batrakov'un Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık kazancının bonuslar dahil 4 milyon euronun üzerinde olacağı öne sürüldü. Oyuncunun sözleşmesinde ayrıca 55 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yer alacağı iddia edildi. Bu maddenin yalnızca Avrupa'nın büyük liglerinden gelecek teklifler için geçerli olacağı belirtildi.