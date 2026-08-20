Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov! Cimbom İstanbul yolunda duyurdu: Görüşmeler başladı
Galatasaray, Rus futbolunun genç yıldızlarından Aleksey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların 25 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonus ödeyeceği öğrenildi. Cimbom, genç oyuncunun transferi için görüşmelere başlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Galatasaray Aleksey Batrakov'u açıkladı!
Sarı-kırmızılı ekip, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen 21 yaşındaki on numara Aleksey Batrakov'un transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
BATRAKOV İSTANBUL YOLUNDA
Batrakov, sabah saat 08.00'de Moskova'dan Dursun Özbek'in özel uçağıyla yola çıkmıştı. Genç 10 numara resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geliyor.
TRANSFERİN MALİYETİ 29 MİLYON EURO
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki anlaşmanın 25 milyon euro bonservis bedeli üzerinden sağlandığı ifade edildi.
Transfer sözleşmesinde ayrıca 4 milyon euro bonus maddesinin bulunduğu ve Rus kulübüne Batrakov'un sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'unun verileceği kaydedildi.
Bu şartlarla birlikte transferin toplam maliyetinin bonuslara bağlı olarak 29 milyon euroya ulaşması bekleniyor.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Batrakov'un Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık kazancının bonuslar dahil 4 milyon euronun üzerinde olacağı öne sürüldü.
Oyuncunun sözleşmesinde ayrıca 55 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yer alacağı iddia edildi. Bu maddenin yalnızca Avrupa'nın büyük liglerinden gelecek teklifler için geçerli olacağı belirtildi.
84 MAÇTA 57 GOLE KATKI
Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen Batrakov, Ocak 2024'te kulübün A takımına yükseldi.
Genç oyuncu, Rus ekibinin formasıyla bugüne kadar 84 resmi karşılaşmada görev yaptı. Batrakov bu maçlarda 34 gol ve 23 asist üreterek toplam 57 gole doğrudan katkı sağladı.