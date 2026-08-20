Rüşveti yüzüne yüzüne vurdular ağzını bile açamadı! İş insanı Hamit Demir 8 milyonluk itiraf: İmamoğlu istedi daireler Soytekin'e gitti
Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu terleten yüzleşmeler yaşanıyor... İş insanı Hamit Demir, Beylikdüzü'ndeki 'Demir Country' projesinin ruhsatı için İmamoğlu'nun kendisinden 8 milyon lira rüşvet istediği mahkeme huzurunda anlattı. "Ödeme yapmasaydım işim aksayacaktı” itirafında bulunan Demir, ödemeye karşılık verdiği dairelerin Adem Soytekin'e gittiğini beyan etti. Demir'in rüşveti İmamoğlu'nun yüzüne vurmasına karşın İmamoğlu dut yemiş bülbüle döndü. Tek kelime soru bile yöneltemedi. Önümüzdeki günlerde İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün kilit isimlerinin sanık kürsüsünde olması bekleniyor.
İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin davada ucuz şovlar ve "ezberlenmiş" senaryolar yerini gerçek itirafçıların ifadelerine bıraktı. Artık Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu terleten yüzleşmeler yaşanıyor.
İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'Demir Country' projesinin ruhsatı için firma sahibinden 8 milyon lira talep etmesi dava dosyasına girdi.
Bu kapsamda iş insanı Hamit Demir, Silivri'deki duruşma salonunda çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Demir, savcılık aşamasında verdiği ifadesinin arkasında olduğunu belirterek Beylikdüzü'nde gerçekleştirdiği projede yaşadığını ileri sürdüğü ruhsat ve ödeme sürecini mahkeme heyetine anlattı. 2014 yılından itibaren belediyedeki işlemlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu.
"EKREM BAŞKANDAN RANDEVU İSTEDİM"
Hamir Demir, yaklaşık 45 dönümlük ve üzerinde çok sayıda haciz ile hukuki ihtilaf bulunduğunu söylediği araziyi satın aldıktan sonra işlemleri yürütmeye başladığını belirtti. Sürecin ilerleyen aşamasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan randevu aldığını anlatan Demir, 2015 yılında yapılan bir görüşmeyi mahkeme huzurunda anlattı.
RUHSAT KARŞILIĞI 8 MİLYON TL RÜŞVET
Satın aldığı arazideki projenin ruhsatlandırılması için İmamoğlu'ndan destek istediğini beyan eden Demir, ruhsat aşamasında kendisinden 8 milyon TL talep edildiğini öne sürdü.
Demir, bir belediye başkan yardımcısının kendisini başka bir kişiye yönlendirdiğini, burada ise kendisine 8 milyon TL ödeme yapması halinde işlemler konusunda destek olunacağının söylendiğini beyan etti.
"YAPMAK ZORUNDAYDIM, YAPMASAM SIKINTI YAŞAYACAKTIM"
Hamit Demir, söz konusu talep karşısında neden ödeme yaptığını da mahkeme huzurunda anlattı. Gerekçesini "Projem devam ediyordu. Ödeme yapmasaydım sorun yaşardım" sözleriyle açıkladı.
"Paranın tamamını nakit olarak karşılayamam" diyen Demir, daha sonra kısmen daire, kısmen çek ve nakit ödeme yöntemiyle toplam 8 milyon TL'lik mutabakata varıldığını söyledi. Bunun ardından ruhsatı alıp inşaatı tamamlandığını beyan etti.
"DAİRE, ÇEK VE NAKİT AKIŞI OLDU"*
Hamit Demir, 8 milyon TL'lik mutabakatın ardından ödeme sürecini şirket yöneticilerine bıraktığını belirtti.
Mahkemedeki beyanında, tapu devirlerinin, çeklerin ve diğer ödemelerin şirket yöneticileri tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Demir, toplam bedelin 8 milyon TL olduğunu açıkça ifade etti. Ödeme şekline ilişkin, işlemlerde daire, çek ve nakit akışının bulunduğunu anlattı.
ADEM SOYTEKİN DEVREYE GİRDİ: İMAMOĞLU'NUN DA İŞLERİ YAPIYORUM
İfadenin dikkat çeken bölümlerinden biri de Adem Soytekin'e ilişkin oldu. Demir, Soytekin'i ilk olarak projesinde taşeronluk işi almak istemesi nedeniyle tanıdığını söyledi. Soytekin'in kendisine "Ekrem İmamoğlu'nun da işlerini yapıyorum, yoğun şekilde çalışıyorum" dediğini anlattı. Ancak şirket yönetimi daha sonra başka bir taşeronla çalışma kararı aldığı için Soytekin'e iş verilmedi.
"BELEDİYEYE YAPACAĞIN ÖDEME İÇİN DAİRELERİ BANA DEVRETMEN GEREKİYOR"
Demir, Adem Soytekin'le belediyeye yapılacağı belirtilen bir ödeme için bir kez daha temas kurduğunu itiraf etti. Bu ödeme kapsamında Soytekin, bazı dairelerin kendisine devredilmesini istedi.
"Soytekin benden bitmiş daire istedi" diyen Hamit Demir, Esenyurt bölgesindeki "Ayışığı Vadi" projesinden daireler verildiğini söyledi. Tapu devirleri ve işlemleri işirket yöneticilerine bıraktığını kaydetti.
MURAT ÇALIK KONUSUNDA "YÖNLENDİRMEDİ" DEDİ
Demir ifadesinde, Mehmet Murat Çalık'ın Adem Soytekin konusunda kendisine özel bir yönlendirmede bulunduğu iddiasını ise kabul etmedi. Çalık'ın Soytekin için yalnızca "iyi bir taşeron" değerlendirmesinde bulunduğunu belirten Demir, bunun bir yönlendirme veya ısrar niteliğinde olmadığını savundu.
Demir ayrıca savcılıktaki önceki ifadesinde Murat Ongun isminin yanlış şekilde geçtiğini, Ongun ile herhangi bir görüşmesi veya buluşması bulunmadığını söyledi.
İMAMOĞLU'NDAN DEMİR'E SORU GELMEDİ
Hamit Demir'in mahkeme huzurunda 8 milyon TL'lik ödeme talebini, ödemenin daire-çek-nakit olarak gerçekleştirilmesini ve dairelerin Adem Soytekin'e devredilmesine ilişkin süreci ayrıntılarıyla anlatmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun Demir'e herhangi bir soru yöneltmemesi dikkat çekti.
Demir'in mahkeme huzurundaki anlatımları dava dosyasındaki diğer delil ve beyanlarla birlikte değerlendirilecek.