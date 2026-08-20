Rüşveti yüzüne yüzüne vurdular ağzını bile açamadı! İş insanı Hamit Demir 8 milyonluk itiraf: İmamoğlu istedi daireler Soytekin'e gitti

Bu kapsamda iş insanı Hamit Demir, Silivri'deki duruşma salonunda çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Demir, savcılık aşamasında verdiği ifadesinin arkasında olduğunu belirterek Beylikdüzü'nde gerçekleştirdiği projede yaşadığını ileri sürdüğü ruhsat ve ödeme sürecini mahkeme heyetine anlattı. 2014 yılından itibaren belediyedeki işlemlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu. "EKREM BAŞKANDAN RANDEVU İSTEDİM" Hamir Demir, yaklaşık 45 dönümlük ve üzerinde çok sayıda haciz ile hukuki ihtilaf bulunduğunu söylediği araziyi satın aldıktan sonra işlemleri yürütmeye başladığını belirtti. Sürecin ilerleyen aşamasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan randevu aldığını anlatan Demir, 2015 yılında yapılan bir görüşmeyi mahkeme huzurunda anlattı.





RUHSAT KARŞILIĞI 8 MİLYON TL RÜŞVET



Satın aldığı arazideki projenin ruhsatlandırılması için İmamoğlu'ndan destek istediğini beyan eden Demir, ruhsat aşamasında kendisinden 8 milyon TL talep edildiğini öne sürdü.



Demir, bir belediye başkan yardımcısının kendisini başka bir kişiye yönlendirdiğini, burada ise kendisine 8 milyon TL ödeme yapması halinde işlemler konusunda destek olunacağının söylendiğini beyan etti.



"YAPMAK ZORUNDAYDIM, YAPMASAM SIKINTI YAŞAYACAKTIM"



Hamit Demir, söz konusu talep karşısında neden ödeme yaptığını da mahkeme huzurunda anlattı. Gerekçesini "Projem devam ediyordu. Ödeme yapmasaydım sorun yaşardım" sözleriyle açıkladı.



"Paranın tamamını nakit olarak karşılayamam" diyen Demir, daha sonra kısmen daire, kısmen çek ve nakit ödeme yöntemiyle toplam 8 milyon TL'lik mutabakata varıldığını söyledi. Bunun ardından ruhsatı alıp inşaatı tamamlandığını beyan etti.



"DAİRE, ÇEK VE NAKİT AKIŞI OLDU"*



Hamit Demir, 8 milyon TL'lik mutabakatın ardından ödeme sürecini şirket yöneticilerine bıraktığını belirtti.



Mahkemedeki beyanında, tapu devirlerinin, çeklerin ve diğer ödemelerin şirket yöneticileri tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Demir, toplam bedelin 8 milyon TL olduğunu açıkça ifade etti. Ödeme şekline ilişkin, işlemlerde daire, çek ve nakit akışının bulunduğunu anlattı.