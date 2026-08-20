Eski Mossad yetkilisi Ailam: Erdoğan Osmanlı'yı inşa ediyor... "Suriye'de 200 bin kişilik ordu hazırlığı"
Suriye’de Türkiye’yi provoke edici saldırılarını sürdüren İsrail’in Başkan Erdoğan korkusu bir kez daha itiraflara yansıdı. Eski MOSSAD görevlisi Oded Ailam, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 130 askeri nokta kurduğunu ve 200 bin kişilik dev ordu hazırlığında olduğunu söyledi. Ankara’nın hamlelerinin planlı strateji olduğunu kaydeden Ailam, Erdoğan'ın Osmanlı'ya sadece nostaljik özlem duymadığını, bu vizyonu sahada bizzat inşa ettiğini dile getirdi.
Eski MOSSAD Terörle Mücadele Bölümü Başkanı ve Kudüs Güvenlik ve Dış İlişkiler Merkezi araştırmacısı Oded Ailam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikasını ve Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu artırma çabalarını analiz etti.
İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan Oded Ailam, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kurduğu çok sayıda askeri üs ve yerel milislerden oluşturmayı hedeflediği geniş orduyla bölgede fiili hakimiyet kurduğunu söyledi.
Bu stratejinin sadece Suriye ile sınırlı kalmayıp, Libya ve Somali gibi kilit noktalardaki askeri varlıkla da desteklendiğini belirtti.
Oded Ailam, Erdoğan'ın temel gayesinin çatışmaya girmeden bölgede yeni bir "Sünni hegemonyası" inşa ederek Şii tesirine karşı güçlü alternatif oluşturmak olduğunu öne sürdü.
MOSSAD'çı Ailam, bu hamlelerin nostaljik bir arzudan ziyade, Osmanlı nüfuzunu modern yöntemlerle canlandırmayı amaçlayan somut çalışma planı olduğunu ifade etti.
ERDOĞAN NOSTALJİYİ DEĞİL OSMANLI'YI İNŞA EDİYOR
Eski üst düzey MOSSAD görevlisi Oded Ailam, İsrail merkezli Kanal 12'deki açıklamasında şunları söyledi:
"Erdoğan, Türkiye'nin telefon alan kodunu Suriye'nin içine taşıdı. Türkiye tarafından kuzey Suriye'nin geniş bölgelerinin neredeyse fiilen ilhak edildiğini söyleyebilirim. Suriye içinde yaklaşık 130 Türk askeri noktası bulunuyor.
Daha henüz Mayıs ayında, ilk kez yeni Suriye ordusu ile Türk ordusu arasında ortak bir tatbikat yapıldı. Erdoğan'ın amacı, mevcut 130 milisten 200.000 kişilik bir ordu inşa etmek. Tek ve net bir amacı var.
Şimdi Erdoğan, Osmanlı dönemine nostaljiyle özlem duymuyor; onu inşa ediyor ve bunu çok ama çok net bir şekilde yapıyor. Yani bir iş planı doğrultusunda yaptığını söylüyorsunuz.
Bunu çok net bir şekilde inşa ediyor; bunu Suriye'de fiili bir tutunuşla gerçekleştiriyor. Libya'da havaalanlarında, Somali'de ve diğer yerlerde bu nüfuzu ve kontrolü görüyoruz.
Plan çok ama çok basit: Tek bir kurşun sıkmadan, Şii ekseninin yerini büyük ölçüde alacak yeni bir Sünni hegemonyasına ulaşmaya çalışıyor.
Bugün yaptığı her şey buna uygundur; bu yüzden İsrail'in saldırıdaki işareti çok ama çok önemlidir"
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