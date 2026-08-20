Eski Mossad yetkilisi Ailam: Erdoğan Osmanlı'yı inşa ediyor... "Suriye'de 200 bin kişilik ordu hazırlığı"

Eski MOSSAD Terörle Mücadele Bölümü Başkanı ve Kudüs Güvenlik ve Dış İlişkiler Merkezi araştırmacısı Oded Ailam , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikasını ve Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu artırma çabalarını analiz etti.

İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan Oded Ailam, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kurduğu çok sayıda askeri üs ve yerel milislerden oluşturmayı hedeflediği geniş orduyla bölgede fiili hakimiyet kurduğunu söyledi.

Bu stratejinin sadece Suriye ile sınırlı kalmayıp, Libya ve Somali gibi kilit noktalardaki askeri varlıkla da desteklendiğini belirtti.

İsrail istihbaratının tepe isimlerinden Oded Ailam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'daki yükselişini korkuyla anlattı. (Fotoğraf: Kanal 12 yayını ekran görüntüsü)

Oded Ailam, Erdoğan'ın temel gayesinin çatışmaya girmeden bölgede yeni bir "Sünni hegemonyası" inşa ederek Şii tesirine karşı güçlü alternatif oluşturmak olduğunu öne sürdü.

MOSSAD'çı Ailam, bu hamlelerin nostaljik bir arzudan ziyade, Osmanlı nüfuzunu modern yöntemlerle canlandırmayı amaçlayan somut çalışma planı olduğunu ifade etti.