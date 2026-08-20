15 milyon euroluk itirafta "baz" gerçeği! İşte Muhittin Böcek ve Ekrem İmamoğlu'nun sinyal haritası!

HAVALA SİSTEMİ VE ŞİFRE Böcek'in iddiasına göre Kapalıçarşı'daki "Taç Döviz" üzerinden kayıt dışı yollarla gönderilen 5 milyon euronun teslimat şifresi olan "100 TL'lik banknot" , o buluşmada bizzat İmamoğlu'na verildi. Güvenlik birimlerinin hazırladığı daraltılmış baz analizinde, telefon sinyallerinin şahısların tam da Böcek'in tarif ettiği bina ve saatlerde aynı küçük istasyon diliminde kesiştiği belgelendi.

Muhittin Böcekten ek ifade: Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi! Havala sistemi ve Taç Döviz iddiası

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in, "Ekrem İmamoğlu adaylık için benden 15 milyon euro istedi, 5 milyonunu Kapalıçarşı üzerinden gönderdim" şeklindeki şok itirafı, teknik takiple saniye saniye doğrulandı. Soruşturma dosyasına giren "daraltılmış baz" raporu, ikilinin sadece aynı ilçede değil; nokta atışı aynı metrekarede, aynı baz hücresinde yan yana olduklarını kanıtladı.

OTEL ODASINDAKİ İLK PAZARLIK SİNYALE TAKILDI

Böcek, 15 milyon euroluk talebin ilk kez 30 Kasım 2023'te Beşiktaş'taki Renaissance Polat Bosphorus Hotel'de dile getirildiğini söylemişti. Sinyaller bu kritik buluşmayı da doğruladı. Böcek saat 12.10'da, İmamoğlu ise 14.55'te Beşiktaş'a girdi. İkilinin telefonları 15.00 ile 16.00 arasında otelin bulunduğu Barbaros Caddesi üzerindeki daraltılmış baz istasyonundan, aynı koordinattan sinyal verdi.

Raporun ilgili bölümünde, "Muhittin BÖCEK isimli şahsın 30.11.2023 günü saat: 12.10 sıralarında Havalimanından sonra İstanbul ili Beşiktaş ilçesine geldiği, aynı gün saat: 16.00 sıralarında Beşiktaş ilçesinden ayrıldığı, Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın 30.11.2023 günü saat:14.55 sıralarında Sarıyer ilçesinden Beşiktaş ilçesine geldiği, saat:19.20 sıralarında Beşiktaş ilçesinden ayrıldığı, Şahısların İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Barbaros caddesi üzerinde bulunan RENAİSSANCE İstanbul Polat bosphorus 15.00-16.00 saatleri arasında görüştükleri," tespitine yer verildi.

ŞİFRELİ ZARF PLAZADA EL DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın en kritik noktalarından biri ise paranın İstanbul'a ulaştığının teyidi olan 100 TL'lik banknotun el değiştirdiği 17 Aralık 2023 tarihi oldu. Böcek'in "Zarfı Şişli'deki yüksek katlı plazada bizzat teslim ettim" dediği anlar teknik incelemeyle netleşti. Böcek'in saat 16.27'de ulaştığı Şişli'de, İmamoğlu saat 12.10'dan beri bulunuyordu. Saatler 16.30 ile 17.30'u gösterdiğinde, her iki cihaz doğrudan o plazanın yer aldığı spesifik baz hücresinde aynı anda sinyal verdi.

Raporun bu bölüme ilişkin tespitinde ise şu ifadeler yer aldı:

"Muhittin BÖCEK isimli şahsın 17.12.2023 günü Havalimanından sonra saat:10.00 sıralarında İstanbul ili Büyükçekmece ilçesine gittiği, saat:13.00 sıralarında buradan ayrılarak saat:16.27 sıralarında İstanbul ili Şişli ilçesine geldiği, buradan saat:17.35 sıralarında ayrıldığı, Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın 17.12.2023 günü saat:12.10 sıralarında İstanbul ili Şişli ilçesine geldiği, saat:18.37 sıralarında ayrıldığı, Şahısların 16.30-17.30 saatleri arasında Mühittin BÖCEK'in Şişli ilçesinde görüştükleri;"

HTS ve Daraltılmış Baz Analizi İrtibat Tablosu Görüşme / Aşama Tarih & Saat Dilimi Muhittin Böcek Sinyal Hareketleri Ekrem İmamoğlu Sinyal Hareketleri Ortak Sinyal Lokasyonu / Baz Hücresi Tutanak ve Rapor Değerlendirmesi 1. Zirve

(İlk Pazarlık) 30 Kasım 2023

15.00 - 16.00 Saat 12.10'da havalimanından Beşiktaş'a giriş yaptı; saat 16.00'da Beşiktaş'tan ayrıldı. Saat 14.55'te Sarıyer'den Beşiktaş'a giriş yaptı; saat 19.20'de Beşiktaş'tan ayrıldı. Beşiktaş Barbaros Caddesi

(Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel) "Muhittin BÖCEK isimli şahsın 30.11.2023 günü saat: 12.10 sıralarında Havalimanından sonra İstanbul ili Beşiktaş ilçesine geldiği, aynı gün saat: 16.00 sıralarında Beşiktaş ilçesinden ayrıldığı, Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın 30.11.2023 günü saat:14.55 sıralarında Sarıyer ilçesinden Beşiktaş ilçesine geldiği, saat:19.20 sıralarında Beşiktaş ilçesinden ayrıldığı, Şahısların İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Barbaros caddesi üzerinde bulunan RENAİSSANCE İstanbul Polat bosphorus 15.00-16.00 saatleri arasında görüştükleri," 2. Zirve

(Zarf Teslimatı) 17 Aralık 2023

16.30 - 17.30 Saat 10.00'da Büyükçekmece'ye gitti; 13.00'te ayrılıp 16.27'de Şişli'ye ulaştı. 17.35'te Şişli'den ayrıldı. Saat 12.10'da Şişli'ye geldi; saat 18.37'de Şişli'den ayrıldı. Şişli

(İddiaya konu yüksek katlı plaza baz hücresi) "Muhittin BÖCEK isimli şahsın 17.12.2023 günü Havalimanından sonra saat:10.00 sıralarında İstanbul ili Büyükçekmece ilçesine gittiği, saat:13.00 sıralarında buradan ayrılarak saat:16.27 sıralarında İstanbul ili Şişli ilçesine geldiği, buradan saat:17.35 sıralarında ayrıldığı, Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın 17.12.2023 günü saat:12.10 sıralarında İstanbul ili Şişli ilçesine geldiği, saat:18.37 sıralarında ayrıldığı, Şahısların 16.30-17.30 saatleri arasında Mühittin BÖCEK'in Şişli ilçesinde görüştükleri;"

BÖCEK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Muhittin Böcek 16 Ağustos'ta verdiği ek ifadesinde İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon Euro talep ettiğini ve havala sistemini anlatmıştı. Böcek, 27 Haziran 2026 tarihli beyanının ardından savcılığa yeniden ifade verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunarak "hatırladığı yeni hususları" aktarmak istediğini belirten Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'na aktarıldığı öne sürülen rüşvet çarkının detaylarını anlattı.

"TERCİHİNİ BENDEN YANA KULLANACAĞINI SÖYLEDİ"

Savcılığa verdiği ek ifadede daha önceki beyanlarına ilaveler yapan Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüşerek adaylık konusunda güvenceler aldığı ve ödeme yapacağı yönündeki bilgiler üzerine harekete geçtiğini belirtti. Bu gelişme üzerine 30 Kasım 2023 tarihinde özel kalemi Yasin Yellice ile birlikte havayoluyla İstanbul'a gittiğini anlatan Böcek, aynı gün Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de İmamoğlu ile bir araya geldiğini ifade etti.