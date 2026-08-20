15 milyon euroluk itirafta "baz" gerçeği! İşte Muhittin Böcek ve Ekrem İmamoğlu'nun sinyal haritası!
Adaylık karşılığı 15 milyon euro rüşvet istendiği iddialarına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in cezaevinden verdiği şok ifadeler, soruşturma dosyasına giren teknik takiple teyit edildi. Bilimsel "daraltılmış baz" analizi, Böcek ile kendisinden parayı isteyen Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş’taki otelde ve Şişli’deki plazada gerçekleşen pazarlıklarda nokta atışı aynı koordinatta bulunduklarını ortaya koydu.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in, "Ekrem İmamoğlu adaylık için benden 15 milyon euro istedi, 5 milyonunu Kapalıçarşı üzerinden gönderdim" şeklindeki şok itirafı, teknik takiple saniye saniye doğrulandı. Soruşturma dosyasına giren "daraltılmış baz" raporu, ikilinin sadece aynı ilçede değil; nokta atışı aynı metrekarede, aynı baz hücresinde yan yana olduklarını kanıtladı.
SİNYAL HARİTASI PAZARLIĞI DEŞİFRE ETTİ
Böcek'in 16 Ağustos 2026 tarihli ek ifadesinde anlattığı karanlık trafik, soruşturma dosyasına giren HTS dökümleriyle birebir örtüştü.
HAVALA SİSTEMİ VE ŞİFRE
Böcek'in iddiasına göre Kapalıçarşı'daki "Taç Döviz" üzerinden kayıt dışı yollarla gönderilen 5 milyon euronun teslimat şifresi olan "100 TL'lik banknot", o buluşmada bizzat İmamoğlu'na verildi. Güvenlik birimlerinin hazırladığı daraltılmış baz analizinde, telefon sinyallerinin şahısların tam da Böcek'in tarif ettiği bina ve saatlerde aynı küçük istasyon diliminde kesiştiği belgelendi.
OTEL ODASINDAKİ İLK PAZARLIK SİNYALE TAKILDI
Böcek, 15 milyon euroluk talebin ilk kez 30 Kasım 2023'te Beşiktaş'taki Renaissance Polat Bosphorus Hotel'de dile getirildiğini söylemişti. Sinyaller bu kritik buluşmayı da doğruladı. Böcek saat 12.10'da, İmamoğlu ise 14.55'te Beşiktaş'a girdi. İkilinin telefonları 15.00 ile 16.00 arasında otelin bulunduğu Barbaros Caddesi üzerindeki daraltılmış baz istasyonundan, aynı koordinattan sinyal verdi.
Raporun ilgili bölümünde, "Muhittin BÖCEK isimli şahsın 30.11.2023 günü saat: 12.10 sıralarında Havalimanından sonra İstanbul ili Beşiktaş ilçesine geldiği, aynı gün saat: 16.00 sıralarında Beşiktaş ilçesinden ayrıldığı, Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın 30.11.2023 günü saat:14.55 sıralarında Sarıyer ilçesinden Beşiktaş ilçesine geldiği, saat:19.20 sıralarında Beşiktaş ilçesinden ayrıldığı, Şahısların İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Barbaros caddesi üzerinde bulunan RENAİSSANCE İstanbul Polat bosphorus 15.00-16.00 saatleri arasında görüştükleri," tespitine yer verildi.
ŞİFRELİ ZARF PLAZADA EL DEĞİŞTİRDİ
Soruşturmanın en kritik noktalarından biri ise paranın İstanbul'a ulaştığının teyidi olan 100 TL'lik banknotun el değiştirdiği 17 Aralık 2023 tarihi oldu. Böcek'in "Zarfı Şişli'deki yüksek katlı plazada bizzat teslim ettim" dediği anlar teknik incelemeyle netleşti. Böcek'in saat 16.27'de ulaştığı Şişli'de, İmamoğlu saat 12.10'dan beri bulunuyordu. Saatler 16.30 ile 17.30'u gösterdiğinde, her iki cihaz doğrudan o plazanın yer aldığı spesifik baz hücresinde aynı anda sinyal verdi.
Raporun bu bölüme ilişkin tespitinde ise şu ifadeler yer aldı:
"Muhittin BÖCEK isimli şahsın 17.12.2023 günü Havalimanından sonra saat:10.00 sıralarında İstanbul ili Büyükçekmece ilçesine gittiği, saat:13.00 sıralarında buradan ayrılarak saat:16.27 sıralarında İstanbul ili Şişli ilçesine geldiği, buradan saat:17.35 sıralarında ayrıldığı, Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın 17.12.2023 günü saat:12.10 sıralarında İstanbul ili Şişli ilçesine geldiği, saat:18.37 sıralarında ayrıldığı, Şahısların 16.30-17.30 saatleri arasında Mühittin BÖCEK'in Şişli ilçesinde görüştükleri;"
BÖCEK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?
Muhittin Böcek 16 Ağustos'ta verdiği ek ifadesinde İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon Euro talep ettiğini ve havala sistemini anlatmıştı. Böcek, 27 Haziran 2026 tarihli beyanının ardından savcılığa yeniden ifade verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunarak "hatırladığı yeni hususları" aktarmak istediğini belirten Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'na aktarıldığı öne sürülen rüşvet çarkının detaylarını anlattı.
"TERCİHİNİ BENDEN YANA KULLANACAĞINI SÖYLEDİ"
Savcılığa verdiği ek ifadede daha önceki beyanlarına ilaveler yapan Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüşerek adaylık konusunda güvenceler aldığı ve ödeme yapacağı yönündeki bilgiler üzerine harekete geçtiğini belirtti. Bu gelişme üzerine 30 Kasım 2023 tarihinde özel kalemi Yasin Yellice ile birlikte havayoluyla İstanbul'a gittiğini anlatan Böcek, aynı gün Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de İmamoğlu ile bir araya geldiğini ifade etti.
EKREM İMAMOĞLU 15 MİLYON EURO İSTEDİ
Böcek'in tutanaklara geçen iddiasına göre, bu görüşmede kendisine başka birine adaylık sözü verilmediği ve tercihin kendisinden yana kullanılacağı söylendi. Görüşmedeki para iddiasına değinen Böcek, tutanağa yansıyan beyanında şu ifadeleri kullandı:
"Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi."
Böcek, kendisinin de bu miktarı zaman içinde karşılayacağı sözünü verdiğini kaydetti.
SEÇİM BÜTÇESİ İÇİN BORÇ ALIP 'HAVALA' SİSTEMİNİ KULLANDI
Görüşmenin ardından Antalya'ya dönen Böcek, seçim bütçesi için ayırdığı parasının bir dostunda bulunduğunu ve İstanbul'a yapması gereken 5 milyon euroluk ödeme için bu kişiden yardım istediğini aktardı. Mevcut parasının 5 milyon euronun altında olması nedeniyle üstünü dostundan borç alarak tamamladığını belirten Böcek, ismini vermek istemediği bu kişinin yönlendirmesiyle "havala" adı verilen bir transfer sistemini kullandıklarını anlattı.
KAPALIÇARŞI'DA "TAÇ DÖVİZ" İDDİASI
Parayı elden götürmek yerine bu sistemin daha güvenli ve hızlı olacağı tavsiyesini kabul ettiğini belirten Böcek, dostunun yanında bulunan 100 TL'nin fotoğrafını çekip İstanbul'da ödemeyi alacak kişiye gönderdiğini söyledi. İfadeye göre aynı banknot, üzerinde isim ve telefon numarası yazılı bir notla zarfa konarak Böcek'e teslim edildi. Böcek, havala işleminin İstanbul Kapalıçarşı'daki ayağında paranın gönderildiği adresin, not kağıdında "Taç Döviz" olarak yer aldığını ve paranın teslim alınıp alınmadığını bilmediğini dile getirdi.
EKREM İMAMOĞLU İLE PLAZADA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME VE ZARF TESLİMİ
Para transferinin havala sistemi üzerinden organize edilmesinin ardından Böcek, 16 Aralık 2023 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yüz yüze randevu talep ettiğini belirtti. Ertesi gün yine Yasin Yellice ile İstanbul'a gittiğini aktaran Böcek, seçim ofisi olarak hatırladığı yüksek katlı bir plazanın giriş katında İmamoğlu ile baş başa görüştüğünü ifade etti. Böcek, bu görüşmede dostunun kendisine hazırladığı, içinde 100 TL ve not kağıdı bulunan zarfı bizzat teslim ettiğini beyan etti. Talep edilen meblağın kalan kısmını olası Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde halledeceğini ilettiğini vurgulayan Böcek, daha sonra İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle bu kalan ödemenin gerçekleşmediğini belirterek ifadesini sonlandırdı.