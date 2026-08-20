"Ebu Zuhur Türkiye'ye mesajdı" diyen Netanyahu'ya kitabın ortasından mesaj: Başkan Erdoğan'dan "Savaştan çekinmeyiz" uyarısı
İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin sabrını sınıyor. Mekke Paktı ile köşeye sıkışan ve Arz-ı Mev'ud emelleri suya düşen Netanyahu, yaklaşan seçimler öncesi "Erdoğan düşmanlığını" kampanya edindi. Bibi, "Ebu Zuhur saldırısı ile Türkiye'ye mesaj verdik" derken, Ankara mesajı kitabın ortasından verdi. Güvenlik kaynakları, Ürdün'e kadar uzanan hatta İsrail hava faaliyetlerinin izlendiğini bildirdi. Tel Aviv'e "Attığınız her adımı görüyoruz" mesajı verildi. Nitekim Başkan Erdoğan'ın "Türkiye'ye saldıran olursa biz bu savaştan çekinmeyiz" uyarısı da önem kazandı.
Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye olan etkileriyle Arz-ı Mev'ud emelleri boşa çıkan ve Davut Koridoru planı çöken İsrail, Mekke Paktı sonrası histerik korku nöbetleri geçiriyor.
İsrail savaş uçakları, Türkiye sınırına 70-80 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na Türkiye'yi gerekçe göstererek kalleş bir saldırı düzenledi.
Suriye hükümeti saldırıyı kınayarak, sabahın erken saatlerinde kullanılmayan hava üssünün pistine sekiz bomba isabet ettiğini bildirdi.
NETANYAHU ATEŞLE OYNUYOR: TÜRKİYE'YE MESAJ VERDİK
İsrail'in Türkiye ile gerilimi tırmandırmasının arkasında Netanyahu'nun seçim hesabı yatıyor. 27 Ekim'deki seçimlere giderayak "Erdoğan düşmanlığını" üzerinden kampanya yürüten Netanyahu, ateşle oynuyor.
Katil Bibi, Ebu Zuhur saldırısı sonrası küstah sözlerle Türkiye'yi hedef aldı.
Ankara'nın Suriye'de askeri üs kurmaya çalıştığını öne süren Netanyahu, saldırıyı Türkiye'ye "mesaj" olarak nitelendirip "Türkiye'nin güneye doğru ilerleyen bir askeri tahkimatına tahammül etmeyeceğiz. Bunu genel hatlarıyla açıkça ifade ettik" dedi.
Son olarak İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'dan hadsiz bir paylaşım geldi.
KATZ'DAN KÜSTAH TEHDİT
X hesabından Türkçe paylaşım yapan Katz, Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi "Bizi sınamayın" diye tehdit etmeye yeltendi.
Katz şu ifadeleri kullandı:
"Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor. İsrail, hiçbir aktörün güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyecektir. Erdoğan'ın, İsrail'e karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçeklikten kopuk, hayal ürünü söylemlerini sürdürmesi; İsrail'in kendini savunma konusundaki kararlılığını sınamaya kalkışmasından daha iyi olur"
ANKARA'DAN İSRAİL'E MESAJ: SİZİ GÖRÜYORUZ, ATTIĞINIZ HER ADIMI İZLİYORUZ
Öte yandan İdlib'de havaalanı bombalayan İsrail savaş uçaklarını Türk radarlarının tespit ettiği öğrenildi.
Güvenlik kaynakları, Ankara'nın Ürdün'e kadar uzanan İsrail hava faaliyetlerini izleyebilecek radar kapasitesine sahip olduğunu ve saldırılar karşısında hazırlıksız yakalanmadığını söyledi. İsrail'e "Attığınız her adımı izliyoruz" mesajı verildi.
"MEKKE ANLAŞMASI NETANYAHU'YU ZORA SOKTU"
MEE'ye konuşan bir başka Türk kaynak ise Mekke Paktı'nın İsrail'i çıkmaza soktuğunu belirterek "İsrail'in yeni bir Sünni ekseni olarak sunduğu Pakistan ve Suudi Arabistan ile yapılan Mekke Anlaşmaları, Netanyahu'yu iç politikada zor bir duruma soktu" dedi.
Ankara, Suriye'de huzur, istikrar ve refahın tesisi için Şam'la askeri iş birliği yapmaktan geri adım atmayacağını bildirdi. "Suriye'nin istikrarsızlaşmasına asla izin vermeyiz" diyen yetkililer, Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinde olduğuna dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN HEM UYARDI HEM DE MESAJI VERDİ: SAVAŞTAN ÇEKİNMEYİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye üzerinden Türkiye'nin sabrını sınayan İsrail'e mesajı kitabın ortasından verdi. Netanyahu'yu açık bir dille uyardı.
Erdoğan, Katar merkezli Al Jazeera'da "Türkiye'ye savaş için saldıracak olanlar olursa biz bu savaştan çekinmeyiz, kaçmayız. Bunu da çok açık ve net bir şekilde söylüyorum" dedi.