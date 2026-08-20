"Ebu Zuhur Türkiye'ye mesajdı" diyen Netanyahu'ya kitabın ortasından mesaj: Başkan Erdoğan'dan "Savaştan çekinmeyiz" uyarısı





ANKARA'DAN İSRAİL'E MESAJ: SİZİ GÖRÜYORUZ, ATTIĞINIZ HER ADIMI İZLİYORUZ



Öte yandan İdlib'de havaalanı bombalayan İsrail savaş uçaklarını Türk radarlarının tespit ettiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, Ankara'nın Ürdün'e kadar uzanan İsrail hava faaliyetlerini izleyebilecek radar kapasitesine sahip olduğunu ve saldırılar karşısında hazırlıksız yakalanmadığını söyledi. İsrail'e "Attığınız her adımı izliyoruz" mesajı verildi.





"MEKKE ANLAŞMASI NETANYAHU'YU ZORA SOKTU"



MEE'ye konuşan bir başka Türk kaynak ise Mekke Paktı'nın İsrail'i çıkmaza soktuğunu belirterek "İsrail'in yeni bir Sünni ekseni olarak sunduğu Pakistan ve Suudi Arabistan ile yapılan Mekke Anlaşmaları, Netanyahu'yu iç politikada zor bir duruma soktu" dedi.



Ankara, Suriye'de huzur, istikrar ve refahın tesisi için Şam'la askeri iş birliği yapmaktan geri adım atmayacağını bildirdi. "Suriye'nin istikrarsızlaşmasına asla izin vermeyiz" diyen yetkililer, Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinde olduğuna dikkat çekti.