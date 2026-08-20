Alparslan Kuytul'dan çocuk sesine azar eski üyeye tehdit! "Etekli Ömer" videosu dosyaya girdi
"Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik 6 ilde düzenlenen operasyon, örgüt içi baskı ve sindirme taktiklerini de ifşa etti. Ayrılan bir üyeye "Etekli Ömer" ifadesiyle baskı kurulduğu belirlenirken, Alparslan Kuytul’un sohbet sırasında çocuk sesine bile tahammül edemeyip cemaati azarladığı anlar ortaya çıktı.
"Kuytulcular"a yönelik operasyon, örgüt içindeki baskı ve sindirme yöntemlerini de ortaya çıkarıyor...
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik düğmeye basıldı. 19 Ağustos'ta Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 6 ildeki toplam 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kuytul çifti ile birlikte çok sayıda şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Şüphelilere "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.
AYRILAN MENSUPLARA "ETEKLİ" BASKISI
Soruşturma dosyasında yer alan açık kaynak incelemeleri, yapılanmanın iç yüzünü ve ayrılan üyelere yönelik uygulanan baskı yöntemlerini de gözler önüne serdi.
Yapılanmadan ayrıldıktan sonra eleştirel açıklamalarda bulunan eski mensup Ömer Güler'in, Alparslan Kuytul tarafından topluluk önünde hedef gösterildiği anlara ait görüntüler dosyaya girdi.
Kuytul'un konuşmasında Ömer Güler için "Etekli Ömer" ifadesini kullandığı ve alandaki mensupların da bu ifadeyi toplu halde tekrarladığı belirlendi. Bu söylemlerin ardından bir grup yapılanma üyesinin Güler'in evinin önüne giderek tehdit ve hakaret içerikli eylemlerde bulunduğu tespit edildi.
SİNDİRME VE GÖZDAĞI
Soruşturma makamları, bu yöntemin hem hedef alınan kişiyi sindirme hem de ayrılmayı düşünen diğer üyelere gözdağı verme amacı taşıyan örgütsel bir taktik olup olmadığını inceliyor.
ÇOCUK SESİNE BİLE TAHAMMÜLÜ YOK
Öte yandan, Alparslan Kuytul'un geçtiğimiz yıl Kadir Gecesi'nde çekilen bir başka görüntüsü de sosyal medyada dolaşıma girdi. Konuşması sırasında arka plandan gelen çocuk seslerine sinirlenen Kuytul'un, salondakileri sert bir dille azarladığı görüldü.
Kuytul'un konuşmasını keserek, "Çocukları arka taraflara koymalısınız, ses yaptıklarını görüyorsunuz, seslenmiyorsunuz, seyrediyorsunuz. Bu çocukların vebali sizin boynunuza beni böyle konuşmak zorunda bıraktığınız için." şeklinde çıkıştığı anlar tepki çekti.