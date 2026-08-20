Alparslan Kuytul'dan çocuk sesine azar eski üyeye tehdit! "Etekli Ömer" videosu dosyaya girdi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda " Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik düğmeye basıldı. 19 Ağustos'ta Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 6 ildeki toplam 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kuytul çifti ile birlikte çok sayıda şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Kuytul'un konuşmasında Ömer Güler için "Etekli Ömer" ifadesini kullandığı ve alandaki mensupların da bu ifadeyi toplu halde tekrarladığı belirlendi. Bu söylemlerin ardından bir grup yapılanma üyesinin Güler'in evinin önüne giderek tehdit ve hakaret içerikli eylemlerde bulunduğu tespit edildi.





SİNDİRME VE GÖZDAĞI

Soruşturma makamları, bu yöntemin hem hedef alınan kişiyi sindirme hem de ayrılmayı düşünen diğer üyelere gözdağı verme amacı taşıyan örgütsel bir taktik olup olmadığını inceliyor.