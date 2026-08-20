"KARAKTERSİZ, TERBİYESİZ, AJAN..."

Müşteki Güler, Semra Kuytul'un sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bir yayında kendisini ismiyle hedef göstererek "karaktersiz", "terbiyesiz", "karakteri bozuk" ve "ajan" gibi ifadeler kullandığını söyledi.

Bunun yalnızca kişisel bir tartışma olmadığını savunan Güler, yapı içinde tanınan bir isim olması nedeniyle kendisinin itibarsızlaştırılmasının diğer mensuplara da mesaj niteliği taşıdığını ifade etti. Güler'e göre amaç, "eleştiren kişinin yapı içerisindeki saygınlığını ortadan kaldırmak ve başkalarının da aynı yolu izlemesini önlemekti."

AİLENİN "ŞEREFİ" ÜZERİNDEN ŞANTAJ

İfadedeki en ağır suçlamalardan biri ise Güler ve ailesinin özel hayatına ilişkin tehditlerde bulunulduğu hususu oldu. Güler, Semra Kuytul'un kendisine yönelik olarak "Hocam senin ne sırlarını biliyor, hocam bir konuşursa görürsün" şeklinde sözler kullandığını söyledi.

Daha sonra Alparslan Kuytul'un da kendisine ailesinin şerefiyle ilgili bildiği şeyler bulunduğu yönünde sözler söylediğini belirtti. Güler, bu söylemleri "şantaj ve susturma girişimi" olarak nitelendirirken, sonraki süreçte kendisi ve ailesi hakkında sosyal medya hesapları üzerinden namus ve özel hayatı hedef alan paylaşımlar yapıldığını savundu.

"BİZ HAYATTAYKEN HOCAMIZA SAYGISIZLIK YAPAMAZSINIZ"

Güler'in anlatımına göre Semra Kuytul, kendisinden Alparslan Kuytul'un bazı siyasi açıklamalarını açıkça desteklediğini söylemesini de istedi. Güler, bu talebi yerine getirmemesi halinde yapı içerisinde kabul görmeyeceğinin kendisine söylendiğini ve "Biz hayattayken kimse hocamıza saygısızlık yapamaz, yüzünüze tükürürüz" şeklinde tehdit edildiğini belirtti.

Aynı yöntemin siyasi konularda Alparslan Kuytul ile aynı fikirde olmayan diğer mensuplara da uygulandığını savunan Güler, kişilerin topluluk önünde "hizaya getirilmeye" çalışıldığını söyledi.

"2 GÜN HERKES TWEET ATACAK" TALİMATI İDDİASI

Güler'in ifadesinde sosyal medya faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı iddialar da yer aldı. Kendisinin hedef gösterilmesinin ardından yüzlerce kişinin katıldığı toplantılar düzenlendiğini ileri süren Güler, Alparslan Kuytul'un taraftarlarına iki gün boyunca kendisi ve ailesi aleyhine paylaşım yapmaları yönünde talimat verdiğini söyledi.

Güler'in aktarımına göre Kuytul, "2 gün herkes tweet atacak, sonrasında bizim belirlediğimiz hesaplar tweet atacak" şeklinde talimat verdi. Güler, bu yöntemle kendisi ve ailesi hakkında binlerce hakaret ve tehdit içerikli paylaşım yapıldığını, bunun bir "psikolojik linç kampanyasına" dönüştüğünü söyledi.

8,5 SAATLİK "İKNA TOPLANTISI" YAPILDI

Güler, kendisinin itibarsızlaştırılması amacıyla Adana'da onlarca kişinin bir araya getirildiğini, farklı şehirlerde ve yurt dışında da takipçilerin belirli noktalarda toplandığını söyledi.

Bu kapsamda yaklaşık 8,5 saat süren bir yayın yapıldığını belirten Güler, bu toplantılarda kendisinin hedef gösterildiğini ve yapı mensuplarının kendisine karşı tavır almaya yönlendirildiğini beyan etti.