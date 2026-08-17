2026 MSÜ Harp Okulu ve Astsubay MYO yerleştirme sonuçları e-Devlet'te açıklandı

Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanan adayların çağrı süreci 31 Ağustos'ta başlayacak. ÇAĞRI GELEN ADAY SAAT 17.00'Yİ KAÇIRMAMALI Yerleşmeye hak kazandığını öğrenen Harp Okulu adaylarının, kayıt yaptırıp yaptırmayacağını aynı gün saat 17.00'ye kadar MSÜ Rektörlüğüne bildirmesi gerekiyor. Aday daha önce verdiği olumlu veya olumsuz kararını değiştirmek isterse yine aynı gün saat 17.00'ye kadar bildirim yapabilecek. Ancak 16 Eylül'deki son çağrı gününde kurallar daha sıkı olacak. O gün yerleşme hakkı kazanan adayın en fazla 1 saat içinde olumlu beyan vermesi gerekecek. Süre içinde bildirim yapılmazsa Harp Okulu adaylığı sona erecek ve sıradaki aday çağrılacak.

3 KEZ ARANIP ULAŞILAMAYANLARIN ADAYLIĞI BİTEBİLİR Yerleştirme sonucunun açıklandığı gün Aday Çağrı Komisyonu tarafından 3 kez aranmasına rağmen ulaşılamayan ve aynı gün saat 17.00'ye kadar kendisi de bildirimde bulunmayan adayların Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak. Harp Okulları için adaylığı sona eren kişinin Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylığı bulunuyorsa bu adaylık devam edebilecek. Telefon numarası değişen adayların ise MSÜ Rektörlüğünün 0 212 398 01 00 numaralı hattına bilgi vermesi gerekiyor.

Harp Okulu intibak eğitimine katılan adaylar daha sonra Astsubay MYO'ya geçemeyecek. KAYIT İÇİN 2 İŞ GÜNÜ SÜRE VAR Kayıt yaptıracağını bildiren adayların, beyan tarihini takip eden 2 iş günü içinde gerekli belgelerle ilgili okula şahsen gitmesi gerekiyor. Süresinde kayıt yaptırmayanların Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak. Geçerli bir mazereti bulunan adaylar ise Aday Çağrı Komisyonuna durumu bildirebilecek. Mazeretin kabul edilmesi halinde kayıt için yeni bir tarih verilebilecek.

HARP OKULLARINDA TABAN PUAN 265 Harp Okullarında YKS puanları için ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş ham puan üzerinden 265 taban puan belirlendi. Başarı sıralaması şartları ise şöyle: YKS Sayısal: En düşük 300 bininci sıra

En düşük 300 bininci sıra YKS Eşit Ağırlık: En düşük 300 bininci sıra

En düşük 300 bininci sıra YKS Sözel: En düşük 150 bininci sıra Bu sınırların dışında kalan adaylar başarı sıralamasına dahil edilmedi. HAVA HARP OKULUNDA ÖSU ŞARTI DEVREDE Hava Harp Okuluna yerleştirmede Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU) sonucu da belirleyici olacak. ÖSU'da başarılı olan adayların ayrıca Hava Harp Okulu kontenjanına girmesi gerekiyor. Uçuş aşamasını başarıyla tamamlamak tek başına yerleşme hakkı sağlamayacak. Hava Harp Okuluna yerleşemeyen ancak diğer okulları da tercih eden adaylar, kontenjan ve sıraları yeterliyse diğer tercihlerine yerleştirilebilecek. Hava İstihkam ve Hava Piyade sınıflarına ise erkek adaylar yerleştirilecek.