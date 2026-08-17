2026 MSÜ Harp Okulu ve Astsubay MYO yerleştirme sonuçları e-Devlet'te açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 yılı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Adayların kayıt hakkını kaybetmemesi için çağrıları msu.edu.tr adresinden günlük takip etmesi ve saat 17.00 kuralına uyması gerekiyor. İşte 2026 MSÜ taban puanları ve adım adım kayıt takvimi...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026 yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleriyle personeltemin.msb.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra "Çağrı/Sınav Durumu" bölümünden öğrenebilecek. MSB'nin duyurusuna göre yerleştirme sürecinde adayların ilanları ve telefonlarını yakından takip etmesi gerekiyor.
HARP OKULLARINDA ÇAĞRILAR 31 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Harp Okullarına aday yerleştirme süreci 31 Ağustos 2026'da başlayacak. Çağrı ve kesin kayıt tarihleri birbirinden farklı olacak.
Yerleştirmelerde adayların Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sırası ve tercihleri esas alınacak.
Kontenjanların zamanında tamamlanması amacıyla ihtiyaç halinde adaylar, tercihleri arasında bulunan başka bir okuldaki boş kontenjana da yerleştirilebilecek. Bu şekilde yerleşen aday, daha sonra öncelikli tercihinde kontenjan açılsa bile yeniden yerleştirme hakkı elde edemeyecek.
SIRALAR HER GÜN YENİLENEBİLECEK
31 Ağustos'tan itibaren adayların tercih ettikleri okullardaki yerleşme durumu ile çağrı yapılan son adayın ADP sırası msu.edu.tr üzerinden açıklanacak.
Kontenjanlar dolana kadar ilanlar her gün güncellenecek. İhtiyaç halinde aynı gün içerisinde birden fazla yeni çağrı da yapılabilecek.
İnternet üzerinden yayımlanan çağrılar aynı zamanda resmi tebligat sayılacak. Bu nedenle adayların yalnızca telefonla aranmayı beklememesi, MSÜ'nün internet sitesini de düzenli kontrol etmesi gerekiyor.
ÇAĞRI GELEN ADAY SAAT 17.00'Yİ KAÇIRMAMALI
Yerleşmeye hak kazandığını öğrenen Harp Okulu adaylarının, kayıt yaptırıp yaptırmayacağını aynı gün saat 17.00'ye kadar MSÜ Rektörlüğüne bildirmesi gerekiyor.
Aday daha önce verdiği olumlu veya olumsuz kararını değiştirmek isterse yine aynı gün saat 17.00'ye kadar bildirim yapabilecek.
Ancak 16 Eylül'deki son çağrı gününde kurallar daha sıkı olacak. O gün yerleşme hakkı kazanan adayın en fazla 1 saat içinde olumlu beyan vermesi gerekecek. Süre içinde bildirim yapılmazsa Harp Okulu adaylığı sona erecek ve sıradaki aday çağrılacak.
3 KEZ ARANIP ULAŞILAMAYANLARIN ADAYLIĞI BİTEBİLİR
Yerleştirme sonucunun açıklandığı gün Aday Çağrı Komisyonu tarafından 3 kez aranmasına rağmen ulaşılamayan ve aynı gün saat 17.00'ye kadar kendisi de bildirimde bulunmayan adayların Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak.
Harp Okulları için adaylığı sona eren kişinin Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylığı bulunuyorsa bu adaylık devam edebilecek.
Telefon numarası değişen adayların ise MSÜ Rektörlüğünün 0 212 398 01 00 numaralı hattına bilgi vermesi gerekiyor.
KAYIT İÇİN 2 İŞ GÜNÜ SÜRE VAR
Kayıt yaptıracağını bildiren adayların, beyan tarihini takip eden 2 iş günü içinde gerekli belgelerle ilgili okula şahsen gitmesi gerekiyor.
Süresinde kayıt yaptırmayanların Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak.
Geçerli bir mazereti bulunan adaylar ise Aday Çağrı Komisyonuna durumu bildirebilecek. Mazeretin kabul edilmesi halinde kayıt için yeni bir tarih verilebilecek.
HARP OKULLARINDA TABAN PUAN 265
Harp Okullarında YKS puanları için ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş ham puan üzerinden 265 taban puan belirlendi.
Başarı sıralaması şartları ise şöyle:
- YKS Sayısal: En düşük 300 bininci sıra
- YKS Eşit Ağırlık: En düşük 300 bininci sıra
- YKS Sözel: En düşük 150 bininci sıra
Bu sınırların dışında kalan adaylar başarı sıralamasına dahil edilmedi.
HAVA HARP OKULUNDA ÖSU ŞARTI DEVREDE
Hava Harp Okuluna yerleştirmede Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU) sonucu da belirleyici olacak.
ÖSU'da başarılı olan adayların ayrıca Hava Harp Okulu kontenjanına girmesi gerekiyor. Uçuş aşamasını başarıyla tamamlamak tek başına yerleşme hakkı sağlamayacak.
Hava Harp Okuluna yerleşemeyen ancak diğer okulları da tercih eden adaylar, kontenjan ve sıraları yeterliyse diğer tercihlerine yerleştirilebilecek.
Hava İstihkam ve Hava Piyade sınıflarına ise erkek adaylar yerleştirilecek.
SAĞLIK RAPORU KAYIT HAKKINI ETKİLEYEBİLİR
Aday sıralamaları sağlık muayenesi sonuçları dahil edilmeden hazırlandı.
Bu nedenle çağrı listesine giren bir adayın hastane muayenesi sonucunda "Askeri Öğrenci Olamaz" kararlı rapor alması durumunda kayıt hakkı bulunmayacak.
Güvenlik soruşturması işlemleri de devam ediyor.
ASTSUBAY MYO ÇAĞRILARI 17 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
Astsubay Meslek Yüksekokullarında yerleştirme takvimi Harp Okullarından sonra başlayacak.
Adaylar MSÜ Rektörlüğüne ait 0 212 398 01 00 numaralı telefondan aranacak.
Yerleştirmelerde TYT, mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi puanlarının katkısıyla oluşturulan ADP ile adayların tercihleri dikkate alınacak. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylarında ayrıca müzik yeteneği ve müzik bilgisi sınavının puanı da değerlendirmeye katılacak.
ASTSUBAY MYO TABAN PUANLARI FARKLI
Astsubay Meslek Yüksekokullarında ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş TYT ham puanı esas alındı.
- Kara Astsubay MYO: 250
- Deniz Astsubay MYO: 250
- Hava Astsubay MYO: 250
- Bando Astsubay MYO: 150
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda Sahil Güvenlik adına okutulacak adaylar için de 250 puanlık sınır geçerli olacak.
ASTSUBAY ADAYLARI İÇİN DE 1 SAAT KURALI VAR
Astsubay Meslek Yüksekokullarında yerleşmeye hak kazanan adayların da aynı gün saat 17.00'ye kadar olumlu veya olumsuz beyan vermesi gerekiyor.
2 Ekim 2026'daki son çağrı gününde yerleşme hakkı kazanan adayın en fazla 1 saat içinde olumlu yanıt vermemesi halinde adaylığı sonlandırılacak ve sıradaki kişi çağrılacak.
Aynı şekilde 3 kez aranmasına rağmen ulaşılamayan ve saat 17.00'ye kadar kendisi de dönüş yapmayan adayların askeri öğrenci adaylığı sona erecek.
Kayıt yaptıracağını bildiren adayların ise 2 iş günü içinde belgeleriyle birlikte ilgili okula şahsen başvurması gerekiyor.
HARP OKULU İNTİBAKINA KATILANLAR MYO'YA GEÇEMEYECEK
Hem Harp Okulu hem Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi yapan adaylar için önemli bir sınırlama bulunuyor.
Harp Okulu intibak eğitimine katılan adaylar, daha sonra Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihlerinde sıraları gelse bile MYO'ya geçiş yapamayacak.
Bu nedenle özellikle iki okul türünde de tercihi bulunan adayların yerleşme ve kayıt sürecini dikkatle takip etmesi gerekiyor.
ADAYLARIN TAKİP ETMESİ GEREKEN 5 KRİTİK NOKTA
Yerleştirme döneminde hak kaybı yaşamamak için adayların şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor:
- msu.edu.tr adresini gün boyunca kontrol edin. Aynı gün birden fazla çağrı yapılabilir.
- Telefonunuzu ulaşılabilir durumda tutun. Çağrılar başvuruda bildirilen numaraya yapılacak.
- Olumlu veya olumsuz beyanı aynı gün bildirin. Genel kuralda son saat 17.00.
- Kayıt kararından sonra 2 iş günü içinde okula gidin.
- Kayıt belgelerini eksiksiz hazırlayın. Gerekli evrak ve malzemeler MSÜ'nün internet sitesinden ayrıca açıklanacak.
MSÜ, adayların yerleştirme ve kayıt sürecinde farklı internet siteleri veya forumlardaki bilgilere göre hareket etmemesi gerektiğini de vurguladı.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)
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